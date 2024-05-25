LEON Вторая лига А. «Иртыш» принимает «Химик», «Спартак» Кострома сыграет с «Текстильщиком»

Клубы LEON Второй лиги А играют матчи 16-го тура.

В субботу «Спартак» Кострома принимает «Текстильщик».

В воскресенье «Уфа» встретится с липецким «Металлургом», «Ротор» на выезде сыграет с «Чайкой».

LEON



Дивизион А

16-й тур

25 мая

Группа «Серебро»

«Иртыш» Омск – «Химик» – 0:0 (первый тайм)

«Волга» Ульяновск – «Торпедо» Миасс – 14:00

«Спартак» Кострома – «Текстильщик» – 14:30

«Авангард» Курск – «Машук-КМВ» – 16:00

«Динамо» Брянск – «Калуга» – 16:00

26 мая

Группа «Золото»

«Уфа» – «Металлург» Липецк – 12:00

«Новосибирск» – «Краснодар-2» – 13:00

«Велес» – «Челябинск» – 14:00

«Муром» – «Родина-2» – 17:00

«Чайка» – «Ротор» – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Второй лиги А

Календарь Второй лиги А