LEON Вторая лига А. «Иртыш» принимает «Химик», «Спартак» Кострома сыграет с «Текстильщиком»
Клубы LEON Второй лиги А играют матчи 16-го тура.
В субботу «Спартак» Кострома принимает «Текстильщик».
В воскресенье «Уфа» встретится с липецким «Металлургом», «Ротор» на выезде сыграет с «Чайкой».
LEON Вторая лига
Дивизион А
16-й тур
25 мая
Группа «Серебро»
«Иртыш» Омск – «Химик» – 0:0 (первый тайм)
«Волга» Ульяновск – «Торпедо» Миасс – 14:00
«Спартак» Кострома – «Текстильщик» – 14:30
«Авангард» Курск – «Машук-КМВ» – 16:00
«Динамо» Брянск – «Калуга» – 16:00
26 мая
Группа «Золото»
«Уфа» – «Металлург» Липецк – 12:00
«Новосибирск» – «Краснодар-2» – 13:00
«Велес» – «Челябинск» – 14:00
«Муром» – «Родина-2» – 17:00
«Чайка» – «Ротор» – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.