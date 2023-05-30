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Бензема выложил фото травмированной ступни - зрелище не для слабонервных😱😱😱

Карим Бензема Карим Бензема
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Форвард «Реала» получил повреждение в матче против «Райо Вальекано» в 36-м туре Ла Лиги.

Начиная с 10-й минуты Бензема прихрамывал и жаловался на боль, однако форвард провел на поле весь матч и открыл счет на 31-й минуте.

Сообщается, что проблемы Бензема были вызваны порезом на правой ступне. После матча французу наложили пять швов. По информации журналиста Мельчора Руиса, форвард отсутствовал на сегодняшней тренировке «Реала».

Участие француза в матче с «Севильей» под сомнением, однако Бензема не хочет пропускать матчи, поскольку намерен попытаться догнать Роберта Левандовского в гонке лучших бомбардиров Ла Лиги.

Сейчас на счету Бензема 18 голов в 23 матчах Ла Лиги в текущем сезоне. До нападающего «Барселоны», являющегося лучшим бомбардиром турнира, осталось 5 мячей.

А накануне француз выложил фото травмированной ноги.

5 комментариев

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Lionel Van Damme
Баночки с алика - тема.
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АРХАТ
Ну ногти такие убитые думаю у многих футболистов
+4
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Андрей Хенто
Здоровья Кариму, как всегда проявил свои бойцовские качества.
+3
-1
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PkA46
А ногти не стрижены, теперь гетры постоянно рвутся у него...
0
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Skiff orda
На фото -великомученик
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