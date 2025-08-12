«Реал Мадрид» внедряет новую технологию для профилактики травм: изучаем вопрос

«Реал Мадрид» пытается решить проблему все возрастающих травм, поэтому внедряет технологию ThermoHuman для их профилактики.

Стартап ThermoHuman основан на анализе температурных различий в теле игроков, который осуществляется с помощью специальной камеры и ИИ. Программное обеспечение ThermoHuman выявляет асимметрию в тепловых показателях, определяя риск повреждений.

Технология позволяет клубу быстро и точно интерпретировать данные о состоянии игроков. Это не диагностический инструмент, а источник информации о перегрузках и дисбалансе. ThermoHuman автоматизирует обработку данных и предоставляет рекомендации на основе искусственного интеллекта.

Байером», «Астон Вилла» и «Ницца» уже успешно использовали технологии стартапа, основанного в 2015 году.