🚨 Официальное заявление «Реала» о планах Ла Лиги провести матч «Вильярреала» и «Барселоны» в Майами

«Реал Мадрид» сделал официальное заявления о планах Ла Лиги провести матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США.

«Реал Мадрид» хотел бы дать понять своим сотрудникам, болельщикам и футбольным фанатам в целом, что решительно отвергает предложение сыграть матч чемпионата Национальной лиги первого дивизиона между «Вильярреалом» «Барселоной» в 17-м туре за пределами Испании.

Мера, которая была принята без предварительного сведения или консультации клубов, участвующих в соревнованиях, нарушает основной принцип территориальной взаимности, который применяется в соревнованиях лиги с двумя матчами (один матч дома, второй – на стадионе соперника), нарушая конкурентный баланс и предоставляя неоправданное спортивное преимущество некоторым клубам.

Честность соревнований требует, чтобы все матчи проходили на одинаковых условиях для всех команд. Одностороннее изменение этого режима нарушает равенство между претендентами и ставит под угрозу легитимность результатов, создавая неприемлемый прецедент, который открывает дверь для исключений, основанных на неспортивных интересах, явно влияющих на спортивную честность и рискуя фальсифицировать соревнование. Если бы это предложение было выполнено, его последствия были бы настолько серьезными, что стали бы поворотным моментом в мире футбола.

Любая модификация такого характера должна в любом случае иметь прямое и единогласное согласие всех клубов, участвующих в соревнованиях, а также строгое соблюдение национальных и международных правил, регулирующих организацию официальных соревнований.

В защиту этого принципа «Реал Мадрид» уже предпринял три конкретных действия:

1. Обращение в ФИФА, как гаранту международных правил футбола, не разрешать проведение матча без предварительного согласия всех клубов, участвующих в соревнованиях.

2. Обращение в УЕФА, как гаранту честности европейских соревнований и нормативной согласованности с ФИФА, призвать RFEF отозвать или отклонить запрос, подтвердив критерий, установленный в 2018 году, который не позволяет играть официальные матчи на внутренних соревнованиях за пределами национальной территории, за исключением должным образом обоснованных исключительных обстоятельств, которых здесь нет.

3. Просьба к Consejo Superior de Deportes (Высший спортивный совет Испании) не предоставлять необходимое административное разрешение без единогласного согласия.

«Реал Мадрид» подтверждает свою приверженность соблюдению национальных и международных правил, которые гарантируют справедливость и надлежащее функционирование официальных соревнований, и будет защищать их соблюдение перед всеми компетентными органами».

