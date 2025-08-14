Кроос одобряет: Тони поддержал Мбаппе и Вальверде перед стартом сезона

Тони Кроос больше не играет в «Реале», но внимательно следит за всем, что происходит в клубе. Доказательством тому служит сторис, в его Instagram-аккаунте, посвящённая Мбаппе и Вальверде.

Француз получил «10»-й номер, который носил Модрич, а уругваец — номер «8», который ему завещал сам Кроос.

Тони поделился изображением в Instagram, судя по которому он рад, что именно Мбаппе и Вальверде продолжат его с Модричем путь.

Согласны с Тони?