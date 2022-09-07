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Анчелотти после матча с «Селтиком» достиг отметки в 100 побед в Лиге чемпионов. До абсолютного рекорда – 2 матча

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Выездная победа над «Селтиком» стала для Карло Анчелотти юбилейной.

На данный момент босс «Реала» одержал 100 побед в Лиге чемпионов.

В общей сложности Анчелотти провел 180 матчей в главном европейском клубном турнире, добавив к своим 100 победам 41 ничью и 39 поражений.

100 побед Анчелотти в ЛЧ были в восьми разных клубах:

«Милан» - 39

«Реал» Мадрид - 29

«Челси» - 10

«Бавария» Мюнхен - 7

«ПСЖ» - 6

«Наполи» - 5

«Ювентус» - 2

«Парма» - 2

Единственный тренер, выигравший больше матчей в Лиге чемпионов, — Алекс Фергюсон (102).

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