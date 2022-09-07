Анчелотти после матча с «Селтиком» достиг отметки в 100 побед в Лиге чемпионов. До абсолютного рекорда – 2 матча

Выездная победа над «Селтиком» стала для Карло Анчелотти юбилейной.
На данный момент босс «Реала» одержал 100 побед в Лиге чемпионов.
В общей сложности Анчелотти провел 180 матчей в главном европейском клубном турнире, добавив к своим 100 победам 41 ничью и 39 поражений.
100 побед Анчелотти в ЛЧ были в восьми разных клубах:
«Милан» - 39
«Реал» Мадрид - 29
«Челси» - 10
«Бавария» Мюнхен - 7
«ПСЖ» - 6
«Наполи» - 5
«Ювентус» - 2
«Парма» - 2
Единственный тренер, выигравший больше матчей в Лиге чемпионов, — Алекс Фергюсон (102).
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