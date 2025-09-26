Видаль уверяет, что многому научил Крооса. Тони спустя год отреагировал на слова Артуро 😁

Тони Кроос и Артуро Видаль были не только противниками, футболисты успели вместе поиграть за «Байер». С сезона-2008/09 они провели 37 матчей за «аспириновых» во всех турнирах – 2 548 совместных минут на поле.

Год назад чилиец шутил, что многое дал Тони за их время в Леверкузене:

«Кроос многому у меня научился, мы вместе играли за «Байер». Он пришел к нам в аренду из «Баварии», тогда он был хорош в плане техники, но ему не хватало качества в первом касании. Тони обратился ко мне и Ренато Аугусто. Мы объяснили ему, что такое футбол. Мы многому его научили».

Прошел почти год, изречение Артурито дошло до Тони. Легенда «Мадрида» под цитатой Видаля оставил три красноречивых эмодзи.

Но ведь не опроверг!