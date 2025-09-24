«Лука Модрич научил меня так бить». Винисиус забил в Ла Лиге, Модрич оценил 🔥

Вчера «Реал Мадрид» обыграл «Леванте» в шестом туре Ла Лиги (4:1). Автором первого гола стал Винисиус, появившийся в стартовом составе команды.

Гол бразильца получился очень красивым: Винисиус пробил внешней стороной стопы, мяч закрутился по безумной траектории и все равно попал в ворота.

После матча Вини ответил на вопрос о забитом мяче: «Лука Модрич научил меня так бить. Мы очень по нему скучаем. У меня отлично получается этот удар. Надеюсь, я смогу и дальше забивать такие голы. Это один из самых красивых голов в моей карьере, и, думаю, раньше я никогда не забивал подобным образом. Это был хороший гол, и я им очень доволен».

Сам маэстро тоже оценил удар бразильца, оставив комментарий под постом Вини в инстаграме.