🚨 Винисиус покинет «Реал» в январе, если ситуация не изменится 😵

Издание El Chiringuito утверждает, что агент Винисиуса обсудил с «Реалом» положение бразильца в команде.

Представитель футболиста обеспокоен отношениями игрока с Хаби Алонсо. Винисиус может покинуть клуб в январе, если ситуация не улучшится.

Также источник пишет, что Алонсо уже провел разговор с игроком и пообещал ему, что тот сыграет полный матч против «Леванте».

Напомним, Винисиус оформил 1+1 в игре с «Леванте», который «Реал» выиграл со счетом 4:1.