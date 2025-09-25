Милота дня😍: Джуд Беллингем провел день с детьми в статусе посла фонда Laureus

Джуд Беллингем стал послом фонда Laureus. Миссия движения – использовать спорт для помощи молодёжи в борьбе с насилием, дискриминацией и неравенством.

Победитель Лиги чемпионов принял участие в занятии с группой из 20 детей, целью занятия было развитие уверенности в себе и командная работа. Дети получили незабываемые впечатления от общения с футболистом.

Сотрудничество Беллингема с Laureus началось в 2024 году, когда он получил награду Laureus «Лучшему молодому игроку» после блестящего дебютного сезона в составе «Реала». На сцене его нового дома награду Laureus ему вручил Карлос Алькарас, теннисист номер один в мире и преданный болельщик «Реала».