1 мин.

Топ-10 лучших тренерских стартов «Мадрида» в  XXI веке. Алонсо уже на вершине

87

«Мадрид» остается непобедимым на старте сезона-2025/26: «сливочные» одержали семь побед в семи матчах во всех турнирах – всего забили 16 голов.

Хаби Алонсо начал дебютную кампанию в Ла Лиге с шести побед из шести возможных – это один из двух лучших тренерских стартов «Мадрида» в чемпионате Испании в XXI веке, подсчитали эксперты Transfermarkt.

Такими же показателями может похвастаться другой тренер «королевского клуба» – Вандерлей Лушембурго, чья команда в 2005 также начала сезон с шести побед в шести первых турах. 

В рейтинг дважды попал Карло Анчелотти. И в 2013 и 2021-м подопечные итальянца в среднем набирали 2,67 очка за игру, такая же статистика у Зинедина Зидана в 2016-м и у Бернда Шустера в 2007-м.

Топ-10 лучших тренерских стартов «Мадрида» в XXI веке

Данные за 6 первых туров Ла Лиги

Как долго продлится победная серия Хаби?

logoБернд Шустер
logoВандерлей Лушембурго
logoХаби Алонсо
logoКарло Анчелотти
logoЗинедин Зидан
logoСантьяго Солари
logoМануэль Пеллегрини
logoХуанде Рамос
logoРафаэль Бенитес
Клубы
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига