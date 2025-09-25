Топ-10 лучших тренерских стартов «Мадрида» в  XXI веке. Алонсо уже на вершине

«Мадрид» остается непобедимым на старте сезона-2025/26: «сливочные» одержали семь побед в семи матчах во всех турнирах – всего забили 16 голов.

Хаби Алонсо начал дебютную кампанию в Ла Лиге с шести побед из шести возможных – это один из двух лучших тренерских стартов «Мадрида» в чемпионате Испании в XXI веке, подсчитали эксперты Transfermarkt.

Такими же показателями может похвастаться другой тренер «королевского клуба» – Вандерлей Лушембурго, чья команда в 2005 также начала сезон с шести побед в шести первых турах.

В рейтинг дважды попал Карло Анчелотти. И в 2013 и 2021-м подопечные итальянца в среднем набирали 2,67 очка за игру, такая же статистика у Зинедина Зидана в 2016-м и у Бернда Шустера в 2007-м.

Топ-10 лучших тренерских стартов «Мадрида» в XXI веке

Данные за 6 первых туров Ла Лиги

Как долго продлится победная серия Хаби?