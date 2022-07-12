9 игроков, которые провалились в «Реале», но расцвели после ухода из «королевского» клуба

Отсутствие шанса проявить себя в «Реале» не делает футболиста плохим по умолчанию, и есть много примеров, когда игроки не смогли показать себя на «Сантьяго Бернабеу», но добились больших успехов в других командах.

В европейских чемпионатах, да и по всему миру, играет бесчисленное количество футболистов с королевским клубом в своем резюме, и многие из них делают это настолько успешно, что заставляют задаться вопросом, почему же что-то пошло не так в Мадриде.

Это и игроки академии, которые не перешли на новый уровень основной команды, и игроки со стороны, которые не смогли вовремя произвести впечатление – из экс-мадридиста выросло множество звезд мирового футбола.

Самуэль Это'о

Это'О может быть первым в списке тех, кто выиграл треблы с двумя разными победителями Лиги чемпионов, несмотря на то, что сыграл всего несколько матчей в футболке «Реала».

Справедливости ради нужно отметить, что камерунец оказался в одной команде с Раулем и Фернандо Морьентесом, а вскоре им компанию составил и Роналдо – у Самуэля априори было не так много шансов проявить себя в «Реале» при такой конкуренции.

Камерунец уехал в «Мальорку» в возрасте 19 лет, не сумев забить ни в одном из своих семи матчей за «Лос-Бланкос». Вскоре уже в составе «Барселоны» он боролся за титулы Лиги чемпионов 2006 и 2009 годов, а затем помог «Интеру» Жозе Моуринью выиграть требл.

Уэсли Снейдер

Еще один игрок команды «Интера» 2010 года, Снейдер сделал достаточно за один сезон в Милане, чтобы мы задались вопросом, почему «Реал» его отпустил.

Голландский полузащитник присоединился к команде в том же окне, что и его соотечественник Арьен Роббен, и сыграл такое же количество игр, но приобретение Кака перспективы Уэсли на «Бернабеу» сильно ухудшило.

Он не только преуспел в том первом своем сезоне в Италии, но и стал одной из главных звезд чемпионата мира 2010 года, выведя Нидерланды в финал и приблизившись очень близко к тому, чтобы щелкнуть бывших одноклубникам по носу – соперником была сборная Испании, в итоге взявшая трофей.

Клаас-Ян Хунтелар

Хунтелаар был неплох в футболке «Реала», но нужное количество шансов, чтобы проявить себя, он так и не получил: Мануэль Пеллегрини поставил крест на голландце менее чем через год после того, как он перешел из «Аякса».

Нападающий забил восемь раз в 20 играх, прежде чем ему на замену был куплен Карим Бензема, как мы теперь знаем – не зря.

Голландец впоследствии наколотил 126 голов за «Шальке», в том числе 48 голов за сезон, один из которых он забил как раз «Реалу», который, правда, победил в том матче со счетом 6:1…

Но месть – блюдо, которое подают холодным, и Класу-Яну это удалось. В сезоне 2018-19, в составе «Аякса» Эрика тен Хага он выбил «Реал» из Лиги чемпионов.

Хуан Мата

Мате не удалось понюхать пороха в Мадриде, играя за второй состав испанской команды – вскоре он уехал в Валенсию, так и не сыграв ни одного матча за первую команду «галактикос».

Вроде бы Санти Солари хотел вернуть полузащитника в Мадрид в 2018 году, что говорит о признании его достижений за пределами «Бернабеу», но переход не состоялся.

В «Валенсии» с Давидом Вильей и Давидом Сильвой Мата составлял одну из самых грозных трио в Европе, а затем выиграл Лигу чемпионов с «Челси» и восемь лет выступал за «Манчестер Юнайтед», прежде чем его контракт истек летом 2022 года.

Зе Роберто

Талантливый левый край Зе Роберто пожертвовал карьерой в одном из лучших клубов мира ради сборной Бразилии.

«Я знал, что если я хочу закрепить за собой место в составе «Мадрида», мне нужно будет остаться на несколько лет. Но помня о чемпионате мира 1998 года, я покинул «Реал» и присоединился к «Фламенго». Я считаю, что если бы я остался, то добился бы успеха, какой бы жесткой ни была конкуренция», — сказал позже бразилец.

Основываясь на его успехах в других местах, трудно спорить. Он был частью крутейшего «Байера» из Леверкузена, который с весьма средним составом чуть не обыграл «Реал» в финале Лиги чемпионов 2002 года, затем выиграл четыре титула Бундеслиги с доминирующей «Баварией» и сыграл более 80 матчей за сборную Бразилии.

Вальтер Самюэль

Центральный защитник сборной Аргентины Самуэль присоединился к клубу за огромные деньги после того, как произвел впечатление на боссов Мадрида в «Роме». Но в итоге ему дали только один сезон, чтобы проявить себя.

Бывший игрок «Бока Хуниорс» в итоге выиграл пять титулов подряд в Серии А с «Интером», но его самое большое достижение произошло как раз на «Бернабеу», когда он отыграл 90 минут в финале Лиги чемпионов, победив мюнхенскую «Баварию».

Сам «Реал» выбыл из турнира того года от «Лиона» в 1/8 финала. Возможно, им не помешал бы такой жесткий, бескомпромиссный центральный защитник, как Самуэль.

Альваро Негредо

Сложно поверить, но когда-то Негредо считался одним из самых перспективных нападающих Испании. Но даже с такими перспективами в «Реале» он шанса не получил, и был отправлен в «Альмерию».

Где после 32 голов за два сезона, в течение которых аутсайдер Сегунды дорос до середины таблицы Ла Лиги вновь заинтересовал боссов «Реала», которые активировали пункт об обратном выкупе… и отдали нападающего «Севилье», где он настрелял 85 голов за четыре года.

Негредо тогда же попал в сборную Испании, сыграв свою роль в победе на Евро-2012, а затем добавил титул чемпиона Премьер-лиги с «Манчестер Сити», прежде чем его карьера пошла на спад.

Фабиньо

В последние сезоны Фабиньо известен по всей Европе благодаря выступлениям за «Монако» и «Ливерпуль», но до этого был «Реал».

Бразилец оказался в «Кастилье» в 2012 году, тогда же Жозе Моуринью устроил ему дебют в первой команде. Однако, как только Моуринью покинул Мадрид, чтобы вернуться в «Челси», он перебрался в аренду из «Риу Аве» в «Монако».

Именно в этот момент дела Фабиньо действительно пошли в гору: он превратился из многообещающего правого защитника в опорного полузащитника мирового класса и сыграл центральную роль в победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов 2019 года, победе в Премьер-лиге 2020 года, а также в Кубках 2022 года.

Эстебан Камбьяссо

Для Камбьяссо «Реал» стал первой европейской остановкой, когда он был еще подростком, но закрепиться в команде ему удалось только набравшись опыта в Аргентине, - и то не надолго – никто не стал отдавать место на поле в команде, где играли Дэвид Бекхэм и Зинедин Зидан.

Как и многие другие в этом списке, он нашел свое место в «Интере», сыграв более 400 игр за клуб (в том числе финал Лиги чемпионов), а затем неожиданно возродился в конце карьеры в «Лестере».