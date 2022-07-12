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9 игроков, которые провалились в «Реале», но расцвели после ухода из «королевского» клуба

Клубы
Клас-Ян Хунтелар Клас-Ян Хунтелар
Хуан Мата Хуан Мата
Уэсли Снейдер Уэсли Снейдер
Самюэль Это′О Самюэль Это′О
Фабиньо Фабиньо
Альваро Негредо Альваро Негредо
Вальтер Самуэль Вальтер Самуэль
Зе Роберто Зе Роберто
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эстебан Камбьяссо Эстебан Камбьяссо
Футбол Футбол

Отсутствие шанса проявить себя в «Реале» не делает футболиста плохим по умолчанию, и есть много примеров, когда игроки не смогли показать себя на «Сантьяго Бернабеу», но добились больших успехов в других командах.

В европейских чемпионатах, да и по всему миру, играет бесчисленное количество футболистов с королевским клубом в своем резюме, и многие из них делают это настолько успешно, что заставляют задаться вопросом, почему же что-то пошло не так в Мадриде.

Это и игроки академии, которые не перешли на новый уровень основной команды, и игроки со стороны, которые не смогли вовремя произвести впечатление – из экс-мадридиста выросло множество звезд мирового футбола.

Самуэль Это'о

Это'О может быть первым в списке тех, кто выиграл треблы с двумя разными победителями Лиги чемпионов, несмотря на то, что сыграл всего несколько матчей в футболке «Реала».

Справедливости ради нужно отметить, что камерунец оказался в одной команде с Раулем и Фернандо Морьентесом, а вскоре им компанию составил и Роналдо – у Самуэля априори было не так много шансов проявить себя в «Реале» при такой конкуренции.

Камерунец уехал в «Мальорку» в возрасте 19 лет, не сумев забить ни в одном из своих семи матчей за «Лос-Бланкос». Вскоре уже в составе «Барселоны» он боролся за титулы Лиги чемпионов 2006 и 2009 годов, а затем помог «Интеру» Жозе Моуринью выиграть требл.

Уэсли Снейдер

Еще один игрок команды «Интера» 2010 года, Снейдер сделал достаточно за один сезон в Милане, чтобы мы задались вопросом, почему «Реал» его отпустил.

Голландский полузащитник присоединился к команде в том же окне, что и его соотечественник Арьен Роббен, и сыграл такое же количество игр, но приобретение Кака перспективы Уэсли на «Бернабеу» сильно ухудшило.

Он не только преуспел в том первом своем сезоне в Италии, но и стал одной из главных звезд чемпионата мира 2010 года, выведя Нидерланды в финал и приблизившись очень близко к тому, чтобы щелкнуть бывших одноклубникам по носу – соперником была сборная Испании, в итоге взявшая трофей.

Клаас-Ян Хунтелар

Хунтелаар был неплох в футболке «Реала», но нужное количество шансов, чтобы проявить себя, он так и не получил: Мануэль Пеллегрини поставил крест на голландце менее чем через год после того, как он перешел из «Аякса».

Нападающий забил восемь раз в 20 играх, прежде чем ему на замену был куплен Карим Бензема, как мы теперь знаем – не зря.

Голландец впоследствии наколотил 126 голов за «Шальке», в том числе 48 голов за сезон, один из которых он забил как раз «Реалу», который, правда, победил в том матче со счетом 6:1…

Но месть – блюдо, которое подают холодным, и Класу-Яну это удалось. В сезоне 2018-19, в составе «Аякса» Эрика тен Хага он выбил «Реал» из Лиги чемпионов.

 Хуан Мата

Мате не удалось понюхать пороха в Мадриде, играя за второй состав испанской команды – вскоре он уехал в Валенсию, так и не сыграв ни одного матча за первую команду «галактикос».

Вроде бы Санти Солари хотел вернуть полузащитника в Мадрид в 2018 году, что говорит о признании его достижений за пределами «Бернабеу», но переход не состоялся.

В «Валенсии» с Давидом Вильей и Давидом Сильвой Мата составлял одну из самых грозных трио в Европе, а затем выиграл Лигу чемпионов с «Челси» и восемь лет выступал за «Манчестер Юнайтед», прежде чем его контракт истек летом 2022 года.

Зе Роберто

Талантливый левый край Зе Роберто пожертвовал карьерой в одном из лучших клубов мира ради сборной Бразилии.

«Я знал, что если я хочу закрепить за собой место в составе «Мадрида», мне нужно будет остаться на несколько лет. Но помня о чемпионате мира 1998 года, я покинул «Реал» и присоединился к «Фламенго». Я считаю, что если бы я остался, то добился бы успеха, какой бы жесткой ни была конкуренция», — сказал позже бразилец.

Основываясь на его успехах в других местах, трудно спорить. Он был частью крутейшего «Байера» из Леверкузена, который с весьма средним составом чуть не обыграл «Реал» в финале Лиги чемпионов 2002 года, затем выиграл четыре титула Бундеслиги с доминирующей «Баварией» и сыграл более 80 матчей за сборную Бразилии.

Вальтер Самюэль

Центральный защитник сборной Аргентины Самуэль присоединился к клубу за огромные деньги после того, как произвел впечатление на боссов Мадрида в «Роме». Но в итоге ему дали только один сезон, чтобы проявить себя.

Бывший игрок «Бока Хуниорс» в итоге выиграл пять титулов подряд в Серии А с «Интером», но его самое большое достижение произошло как раз на «Бернабеу», когда он отыграл 90 минут в финале Лиги чемпионов, победив мюнхенскую «Баварию».

Сам «Реал» выбыл из турнира того года от «Лиона» в 1/8 финала. Возможно, им не помешал бы такой жесткий, бескомпромиссный центральный защитник, как Самуэль.

Альваро Негредо

Сложно поверить, но когда-то Негредо считался одним из самых перспективных нападающих Испании. Но даже с такими перспективами в «Реале» он шанса не получил, и был отправлен в «Альмерию».

Где после 32 голов за два сезона, в течение которых аутсайдер Сегунды дорос до середины таблицы Ла Лиги вновь заинтересовал боссов «Реала», которые активировали пункт об обратном выкупе… и отдали нападающего «Севилье», где он настрелял 85 голов за четыре года.

Негредо тогда же попал в сборную Испании, сыграв свою роль в победе на Евро-2012, а затем добавил титул чемпиона Премьер-лиги с «Манчестер Сити», прежде чем его карьера пошла на спад.

Фабиньо

В последние сезоны Фабиньо известен по всей Европе благодаря выступлениям за «Монако» и «Ливерпуль», но до этого был «Реал».

Бразилец оказался в «Кастилье» в 2012 году, тогда же Жозе Моуринью устроил ему дебют в первой команде. Однако, как только Моуринью покинул Мадрид, чтобы вернуться в «Челси», он перебрался в аренду из «Риу Аве» в «Монако».

Именно в этот момент дела Фабиньо действительно пошли в гору: он превратился из многообещающего правого защитника в опорного полузащитника мирового класса и сыграл центральную роль в победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов 2019 года, победе в Премьер-лиге 2020 года, а также в Кубках 2022 года.

Эстебан Камбьяссо

Для Камбьяссо «Реал» стал первой европейской остановкой, когда он был еще подростком, но закрепиться в команде ему удалось только набравшись опыта в Аргентине, - и то не надолго – никто не стал отдавать место на поле в команде, где играли Дэвид Бекхэм и Зинедин Зидан.

Как и многие другие в этом списке, он нашел свое место в «Интере», сыграв более 400 игр за клуб (в том числе финал Лиги чемпионов), а затем неожиданно возродился в конце карьеры в «Лестере».

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