🚨 Эндрик одной ногой в «Лионе»! Семья уже ищет дом
Страдания Эндрика на скамейке мадридского «Реала» близки к завершению. Бразилец уже в январе может сменить команду.
Крупные бразильские и испанские издания сообщают, что Эндрика хочет подписать на правах аренды «Лион». Все настолько серьезно, что окружение игрока приступила к активным поисками жилья во Франции. Стороны очень близки к соглашению.
Фанаты отреагировали.
💭 «Что, если Эндрик так сильно зажгет в Лиге 1, что «Реал» пожалеет? Будет кража века?»
💭 «А могли бы иногда выпускать его на поле».
💭 «Один вопрос: Как могло быть иначе?»
💭 «Хороший вариант для него».
Парню определённо нужна игровая практика. С переездом во Францию процедура получения гражданства оборвётся, но это не так страшно, как загубленный на скамейке дорогостоящий талант.