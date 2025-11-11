🚨 Эндрик одной ногой в «Лионе»! Семья уже ищет дом

Страдания Эндрика на скамейке мадридского «Реала» близки к завершению. Бразилец уже в январе может сменить команду.

Крупные бразильские и испанские издания сообщают, что Эндрика хочет подписать на правах аренды «Лион». Все настолько серьезно, что окружение игрока приступила к активным поисками жилья во Франции. Стороны очень близки к соглашению.

Фанаты отреагировали.

💭 «Что, если Эндрик так сильно зажгет в Лиге 1, что «Реал» пожалеет? Будет кража века?»

💭 «А могли бы иногда выпускать его на поле».

💭 «Один вопрос: Как могло быть иначе?»

💭 «Хороший вариант для него».