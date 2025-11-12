😰 Алонсо разворошил осиное гнездо в «Реале» – вы обомлеете, прочитав, что творилось в команде при Анчелотти

Журналист BBC и The Guardian Ромен Молина нанес сокрушительный удар по репутации мадридского «Реала».

Он сообщает, что во времена работы в клубе Карло Анчелотти некоторые игроки могли запросто уехать на Ибицу – вместо того, чтобы вернуться после матча в Мадрид. Также «некоторые» игроки часто отсутствовали на тренировках и делали все, что хотели.

Они хотели повторить это с Хаби Алонсо, но не сработало. Реакция тренера разозлила окружение «некоторых» игроков – они считают, что Хаби вмешивается в их личные дела.

Реакция фанатов «Реала».

💭 «Ночной состав встретился с домашним».

💭 «Игроки, которые процветали под мягкой дисциплиной Анчелотти, их агенты и семьи, которые извлекли выгоду из снисходительных правил, теперь жалуются на то, что их привилегированный доступ исчез».

💭 «Нет сомнений, что Винисиус – лидер этого движения непрофессионалов».

💭 «По сути, самая большая проблема Хаби – это не тактика, а работа с группой избалованных суперзвезд, которые не способны быть профессионалами. Раздевалка «Мадрида» остается непобедимой в хаосе».