😰 Алонсо разворошил осиное гнездо в «Реале» – вы обомлеете, прочитав, что творилось в команде при Анчелотти
Журналист BBC и The Guardian Ромен Молина нанес сокрушительный удар по репутации мадридского «Реала».
Он сообщает, что во времена работы в клубе Карло Анчелотти некоторые игроки могли запросто уехать на Ибицу – вместо того, чтобы вернуться после матча в Мадрид. Также «некоторые» игроки часто отсутствовали на тренировках и делали все, что хотели.
Они хотели повторить это с Хаби Алонсо, но не сработало. Реакция тренера разозлила окружение «некоторых» игроков – они считают, что Хаби вмешивается в их личные дела.
Реакция фанатов «Реала».
💭 «Ночной состав встретился с домашним».
💭 «Игроки, которые процветали под мягкой дисциплиной Анчелотти, их агенты и семьи, которые извлекли выгоду из снисходительных правил, теперь жалуются на то, что их привилегированный доступ исчез».
💭 «Нет сомнений, что Винисиус – лидер этого движения непрофессионалов».
💭 «По сути, самая большая проблема Хаби – это не тактика, а работа с группой избалованных суперзвезд, которые не способны быть профессионалами. Раздевалка «Мадрида» остается непобедимой в хаосе».
Свою информацию подаёт, не ссылаясь ни на какой источник 🤷♂️
Возможно, у этого дяди сине-гранатовый хвост (это не точно, но очень похоже).
Так что, величайшие болельщики Реала, не верьте ничему, что очерняет наш любимый клуб, и верьте всему, что его восхваляет)
HALA MADRID!