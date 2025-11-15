Перес правда уходит из «Мадрида»? Журналист связался лично с президентом клуба

Испанский журналист Пепе Альварес взорвал инфополе, внезапно заявив, что скоро «королевский клуб» попрощается со своим президентом:

«Флорентино Перес решил покинуть пост президента «Мадрида» в течение следующего года, несмотря на то, что его срок полномочий истекает только в 2028 году. Он хочет видеть последовательную смену власти независимо от того, поддержат ли приближенные его решение».

Источник крайне сомнительный, но одного сообщения в X хватило, чтобы испугать поклонников «королевского клуба». В соцсетях болельщики уже начали с сожалением провожать Флорентино на пенсию.

Успокаивать фанатов взялись более авторитетные журналисты. Хозе Мануэль Морено, приближенный к «Мадриду» и лично Пересу, выбрал лучший источник информации – он связался с самим президентом «сливочных»:

«На фоне слухов об отставке и уходе президента «Реала» из клуба, я только что связался с Флорентино и попросил его комментарий. Он ответил: «Мне и в голову не приходило уходить в следующем году». Аминь».

Информацию, добытую Морено, подтвердили и другие испанские журналисты.

Se queda!