1 мин.

😡 Игроки «Мадрида» недовольны тактикой Алонсо. Спорили прямо во время матча с «Райо»

91

В 12-м туре Ла Лиги «Мадрид» на выезде не смог одолеть «Райо Вальекано», сыграли 0:0. В объективы многочисленных камер на арене попали разговоры представителей «королевского клуба» – выглядело напряженно.

Когда Хаби Алонсо готовил замены, Винисиус отпустил колкий комментарий, от бразильца досталось и Дину Хейсену – за длинные передачи.

Футболисты прямо во время игры начали спорить о тактике Алонсо, передает DAZN. 

Хейсен: «Мы постоянно оказываемся в положении один против двух, помогайте нам!»

Винисиус: «Эти длинные передачи не нужны».

Мбаппе: «В атаке нас постоянно меньше, у них численное преимущество, а нам не хватает одного игрока».

Камавинга и Гюлер в это время спрашивали у тренерского штаба, когда им стоит начинать прессинг, а когда переходить в атаку.

Ничья с «Райо» не помешала «сливочным» уйти на международный перерыв в статусе лидера чемпионата. Подопечные Алонсо после 12-ти матчей оторвались от второго места, которое занимает «Барселона», на три очка.

Критика игроков справедлива?

logoДин Хейсен
logoВинисиус Жуниор
logoХаби Алонсо
logoКилиан Мбаппе
logoЭдуардо Камавинга
logoАрда Гюлер
Клубы
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид