😡 Игроки «Мадрида» недовольны тактикой Алонсо. Спорили прямо во время матча с «Райо»

В 12-м туре Ла Лиги «Мадрид» на выезде не смог одолеть «Райо Вальекано», сыграли 0:0. В объективы многочисленных камер на арене попали разговоры представителей «королевского клуба» – выглядело напряженно.

Когда Хаби Алонсо готовил замены, Винисиус отпустил колкий комментарий , от бразильца досталось и Дину Хейсену – за длинные передачи.

Футболисты прямо во время игры начали спорить о тактике Алонсо, передает DAZN.

Хейсен: «Мы постоянно оказываемся в положении один против двух, помогайте нам!»

Винисиус: «Эти длинные передачи не нужны».

Мбаппе: «В атаке нас постоянно меньше, у них численное преимущество, а нам не хватает одного игрока».

Камавинга и Гюлер в это время спрашивали у тренерского штаба, когда им стоит начинать прессинг, а когда переходить в атаку.

Ничья с «Райо» не помешала «сливочным» уйти на международный перерыв в статусе лидера чемпионата. Подопечные Алонсо после 12-ти матчей оторвались от второго места, которое занимает «Барселона», на три очка.

Критика игроков справедлива?