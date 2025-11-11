😡 Игроки «Мадрида» недовольны тактикой Алонсо. Спорили прямо во время матча с «Райо»
В 12-м туре Ла Лиги «Мадрид» на выезде не смог одолеть «Райо Вальекано», сыграли 0:0. В объективы многочисленных камер на арене попали разговоры представителей «королевского клуба» – выглядело напряженно.
Когда Хаби Алонсо готовил замены, Винисиус отпустил колкий комментарий, от бразильца досталось и Дину Хейсену – за длинные передачи.
Футболисты прямо во время игры начали спорить о тактике Алонсо, передает DAZN.
Хейсен: «Мы постоянно оказываемся в положении один против двух, помогайте нам!»
Винисиус: «Эти длинные передачи не нужны».
Мбаппе: «В атаке нас постоянно меньше, у них численное преимущество, а нам не хватает одного игрока».
Камавинга и Гюлер в это время спрашивали у тренерского штаба, когда им стоит начинать прессинг, а когда переходить в атаку.
Ничья с «Райо» не помешала «сливочным» уйти на международный перерыв в статусе лидера чемпионата. Подопечные Алонсо после 12-ти матчей оторвались от второго места, которое занимает «Барселона», на три очка.
Критика игроков справедлива?
Винисиус «Эти длинные передачи не нужны» - Алонсо «Нашему уроду всё не в угоду»
Мбапе «Нам не хватает одного игрока, у них численное преимущество» - Алонсо «Лучше меньше, да лучше».
Камавмнга и Гюлер «Когда начинать прессинг , а когда переходить в атаку?» - Алонсо «Всему свое время».