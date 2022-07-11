Каким будет состав «Реала», если Асенсио заменят Марезом

Существует мнение, что «Реал» может подписать нового полузащитника, если Марко Асенсио покинет клуб этим летом.

На данный момент самый вероятный игрок на замену испанцу – Рияд Марез.

Алжирец – левша, он идеально впишется в команду Карло Анчелотти на правом фланге.

Марез также отлично замыкает атаки, он стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в прошлом сезоне с 24 голами на счету.

Если Рияд все же переедет в Мадрид, состав «Реала» может выглядеть вот так:

В такой расстановке атака «Реала» выглядит абсолютно крышесносно.

«Сливочные» могут разносить команды в пух и прах за считанные минуты, ведь такая атака смутила бы даже самых отчаянных защитников.