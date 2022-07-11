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Каким будет состав «Реала», если Асенсио заменят Марезом

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Существует мнение, что «Реал» может подписать нового полузащитника, если Марко Асенсио покинет клуб этим летом.

На данный момент самый вероятный игрок на замену испанцу – Рияд Марез. 

Алжирец – левша, он идеально впишется в команду Карло Анчелотти на правом фланге.

Марез также отлично замыкает атаки, он стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в прошлом сезоне с 24 голами на счету.

Если Рияд все же переедет в Мадрид, состав «Реала» может выглядеть вот так: 

В такой расстановке атака «Реала» выглядит абсолютно крышесносно.

«Сливочные» могут разносить команды в пух и прах за считанные минуты, ведь такая атака смутила бы даже самых отчаянных защитников. 

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