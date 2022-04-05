Карим Бензема: «С Мбаппе мы бы забивали в два раза больше голов»

Французский нападающий в интервью L'Équipe рассказал о предстоящем противостоянии с «Челси», а также вспомнил о камбэке в матче с «ПСЖ» и о поражении в Класико. Также Бензема поговорил о Мбаппе и о его возможном переходе в «Мадрид».

О «Челси»

«Здесь нет фаворита. Посмотрите на противостояние «ПСЖ» – «Мадрид»: в ответном матче «парижане» были главными фаворитами. Так что это ничего не значит. «Челси» – отличная команда, мы отправляемся в Лондон за хорошим результатом».

О поражении в Класико

«Ну, от этого никто не застрахован. Все зависит от того, как ты готовишься к своей игре. «ПСЖ» тоже проиграл «Монако», причем со счетом 0-3. Любая большая команда проходит через это. Например, если бы мы в Париже, в первом матче, вели со счетом 5-0, это было бы то же самое. В Класико мне было нелегко наблюдать за игрой с трибун (пропустил матч из-за травмы). У нас была хорошая серия, и все располагало к тому, чтобы ее продолжить. На самом деле, ты можешь проиграть матч со счетом 0-4 и не переживать из-за этого. Однако это не тот случай: мы ничего не продемонстрировали, не попытались и не показали, кто мы такие. Мы позволили сопернику играть».

О разговоре с Мбаппе в матче с «ПСЖ»

«Ничего особенного, я пожелал ему хорошей игры. Лично я не испытывал никакого особого давления перед этой встречей. Я просто хотел, чтобы моя команда победила, поскольку я был разочарован первой игрой. Тогда я был очень слаб (из-за травмы двуглавой мышцы бедра), я был без игровой практики около месяца. Мы плохо выглядели, соперник доминировал над нами на протяжении всей игры, мы даже не атаковали… Тогда я понял, что в ответной игре все будет по-другому».

О Мбаппе в «Мадриде»

«Да, я часто говорю об этом. Мне нравится играть с ним в сборной, и я хотел бы играть с ним в клубе. Думаю, что мы бы забивали в два раза больше голов. Или, возможно, даже в три раза больше! (смеется). В сборной мы с Мбаппе хорошо понимаем друг друга, поскольку знаем, чего друг от друга ожидать. Например, нам обоим нравится смещаться влево, но мы никогда не сделаем этого одновременно».

Об игре с Винисиусом

«Я не учил Винисиуса футболу. Все, что я сделал с ним – заставил его поменять свое мышление. Раньше его идея состояла в том, чтобы пойти в атаку, а дальше «посмотрим, что я сделаю». Сегодня он идет в атаку, зная, забьет ли он, навесит или войдет в штрафную. В этом году все говорят: «Винисиус это, Винисиус то…». Однако это тот же игрок, что и в прошлом сезоне. Единственное различие состоит в том, что теперь он принимает правильные решения. Он думает. Вот чему я его научил».

О критике

«Критика никогда не бывает приятной. Но нужно принимать ее такой, какая она есть и, прежде всего, стараться ее понять. Когда ты поймешь, что те, кто тебя критикует, никогда не сделают этого лучше тебя… Лучшая критика – это самокритика. Мне не нужно включать телевизор, чтобы узнать, провел ли я плохой матч. Я знаю об этом сразу же! Иногда я занимаюсь самокопанием на протяжении двух или трех дней из-за того, что сделал что-то не так».

О камбэке с «ПСЖ»

«Когда ты давишь на них, навязываешь им интенсивную игру, не позволяешь выйти со своей половины поля… Их стратегия – это Верратти: он делает все самое важное, и, если ты его хорошо прессингуешь, они переходят к другой стратегии, и это уже не то же самое. Паредес вместе с ним уже не будет тем же. Маркиньос и Кимпембе, которые хотят играть через Верратти, также не будут прежними. Таким образом, секрет игры против «ПСЖ» – прессинг. «Парижане» проиграли те матчи в Лиге 1, в которых их прессинговали на всех направлениях. И затем, когда мы забили, они сами сказали себе, что проиграли этот матч, хотя на табло было только 1-1… Такое с ними часто происходит, это вопрос психологии».

О словах в перерыве матча с «ПСЖ»

«Вы можете спросить об этом моих партнеров по команде, которые в тот момент находились в раздевалке. 0-1 для «ПСЖ», однако для нас ничего не изменилось: мы знали, что нам в любом случае нужно забить два мяча. В перерыве я сказал всем: «Парни, мы в порядке. Мы пропустили гол, пытаясь атаковать. Это нормально, мы должны атаковать. Нужно просто быть осторожными при контратаках. Успокойтесь». Я не знаю, как люди воспринимают футбол, но ты доминируешь не потому, что владеешь мячом. «ПСЖ» не владеет мячом впереди, чтобы доминировать. Напротив, они владеют мячом, чтобы сбавить темп, когда соперник их превосходит. Они делают это очень хорошо: они прячут мяч и пытаются контратаковать».

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