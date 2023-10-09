БЛЮЗ
Блог

А Абаскаль вообще готовился к ЦСКА?

Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
ЦСКА ЦСКА
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Спартак Спартак
Квинси Промес Квинси Промес
Владимир Федотов Владимир Федотов
Иван Обляков Иван Обляков
Аббосбек Файзуллаев Аббосбек Файзуллаев
Федор Чалов Федор Чалов
Хесус Медина Хесус Медина
Тео Бонгонда Тео Бонгонда
Футбол Футбол

Федотов использовал слабые фланги соперника.

ЦСКА упустил победу в дерби на последних минутах (2:2). «Спартак» был хуже: пропускал атаки, плохо выходил из-под прессинга и мало создавал. Гол Хесуса Медины не должен влиять на оценку матча.

Илья Васильев – с экспресс-разбором жаркой ничьей.

«Спартак» не подготовился к главной (и всем известной) угрозе ЦСКА

Милан Гайич оформил дубль – это не случайность. Мы уже неоднократно разбирали, что «Спартак» ужасно обороняется на флангах. Например, «Краснодар» разорвал зону Даниила Денисова при полном молчании Бонгонда. Тео поздно возвращался и против «Крыльев» – мы все помним второй гол Юрия Горшкова. Перед дерби казалось, что «Спартак» подстроится, ведь в последних матчах ЦСКА постоянно забивал с флангов (с «Ростовом» с передачи Гайича забил Хелвен, затем уже бразилец ассистировал Федору Чалову, а сам Милан сравнял с «Факелом» в Кубке).

Но адаптации «Спартака» к ЦСКА не было. Медина оборонялся справа, куда подключался Гайич. Периодически он добегал назад, но зачастую застревал впереди. ЦСКА неоднократно выходил на кроссы разного типа: где-то вингеры «Спартака» банально не блокировали подачи, где-то не успевали назад либо оборонялись без помощи опорников.

Например, в этом эпизоде Медина проигнорировал Гайича после аута.

Это привело к опасной подаче.

В первой голевой атаке ЦСКА классно перешел с правого фланга на левый. Все началось с подъема Роши в опорную зону: Виллиан удержал мяч под давлением Бонгонда и проткнул его мимо Пруцева. Здесь важны позиции атакующей тройки, которая сузила оборонительную четверку «Спартака» и освободила края. Кажется, Медина ориентировался на Мендеса – это усугубило свободу Гайича. В послематчевом интервью Милан рассказал, что ждал свободу в этих зонах, когда узнал состав «Спартака».

Мяч подхватил Обляков. Ивану помогли Файзуллаев и Чалов: они отвлекли Денисова, Дуарте и Бабича. В итоге Денисов разрывался между Аббосом и Гайичем. Передача пошла в свободную зону, а Милан идеально исполнил момент.

Во втором тайме ЦСКА так же бомбил края: латерали несколько раз простреливали, структура «Спартака» не адаптировалась, поэтому второй гол напрашивался. Конечно, перед тем, как ЦСКА снова вышел вперед, Мартинс облажался с приемом, но затем «Спартак» рассыпался по классике: Пруцев высоко застрял, Денисов ушел к Файзуллаеву, из-за чего Гайич стоял в одиночестве (при этом Медина во время ничейного мяча сделал шаг вперед, увеличив расстояние от Милана).

Гол Медины не отменяет вопросов к Абаскалю

1. Как «Спартак» планировал выходить из-под прессинга и атаковать?

Абаскаль выставил 4-3-3 впереди: Бонгонда чаще оказывался слева, Медина – справа, Промес вышел центральным нападающим. Выход из-под прессинга не работал ни в едином формате: ЦСКА перекусывал фланги, разбирал варианты в середине и принуждал Максименко выбивать – получается, с розыгрышами от своих ворот «Спартак» не справился.

Длинные передачи на Промеса тоже не работали. Квинси не убегал от защитников и не выигрывал борьбу, парой удачных отскоков «Спартак» не воспользовался. 

В первом тайме хозяева придумали одну качественную атаку с ударом Медины, а затем зарешал Промес. В итоге за первый тайм «Спартак» всего трижды оказывался в чужой штрафной. После перерыва команда Абаскаля нанесла лишь 1 удар из штрафной (гол Медины) – игра в атаке точно не получилась. Стартовый план провалился, замены не добавили конкретики.

2. Зачем Мозес спускается к центральным защитникам для коротких розыгрышей?

Мозес регулярно оказывался около центральных защитников: в начале второго тайма он даже расположился ниже Дуарте и Бабича. «Спартак» проигрывал верх после выносов Максименко, не забирал подборы, а полузащита ЦСКА не выдергивалась за Виктором. В итоге «Спартак» терял игрока в центре, не было креативных решений из глубины, поэтому никакой пользы движение Мозеса не приносило.

3. Почему ушел Мартинс?

Выход Игнатова и Зиньковского был логичным: Михаил уже играл центрального нападающего (плюс ход с Промесом в центре не сработал, требовались изменения), Антон всегда выходит в концовках. Удивило, что Абаскаль убрал Мартинса – единственного, не считая Бабича, чьи подключения в штрафную опасны при навесах. После замены Кристофера на Зобнина «Спартак» несколько раз заходил в штрафную: Игнатов неудачно обработал передачу, два кросса Рябчука оказались безадресными (хотя эпизод с непопаданиеем Игнатова по мячу опасен), навал на 74-й минуте ЦСКА заблокировал. 

Но с тех пор до 90-й минуты у «Спартака» не получалось зайти в штрафную: навесы не работали, большинство комбинаций стопорились на флангах (отчасти из-за того, что некомуподавать). По сути, впервые «Спартак» загнал ЦСКА в штрафную именно в голевой атаке. Респект за агрессию, борьбу Бабича и выход Классена, но это все, что «Спартак» создал с 60-й минуты.

***

ЦСКА смотрелся системнее: перерезал «Спартаку» путь вперед, придумал качественный атакующий алгоритм, мог забивать третий в быстрых отрывах, Файзуллаев снова прекрасен и полезен.

Атака «Спартака» смотрелась тоскливо без Соболева, защита была уязвима. Кажется, Абаскаль провалил подготовку к дерби. Классен и Медина спасли «Спартак», но не повлияли на общее впечатление – «Спартак» Абаскаля слишком часто проваливает топ-матчи.

Спартак – ЦСКА 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
8 октября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 31 Гайич, 1:1 – 39 Промес, 1:2 – 60 Гайич, 2:2 – 90 Медина.
СпартакМаксименко, Бабич, Дуарте, Рябчук (Классен, 76), Мозес (Литвинов, 58), Мартинс Перейра (Зобнин, 64), Пруцев (Зиньковский, 76), Денисов, Промес, Медина, Бонгонда (Игнатов, 58).
ЦСКААкинфеев, Хелвен, Виллиан Роша, Мухин (Набабкин, 78), Гайич, Мойзес (Заболотный, 86), Здьелар, Обляков (Агапов, 86), Мендес (Кучаев, 90), Файзуллаев, Чалов (Давила, 86).
Предупреждения:
Рябчук (68), Мойзес (80), Файзуллаев (90), Гайич (90).

Абаскаль спасся. Надолго?

Мой телеграм

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрген
Великолепный тренер Федотов одержал одну победу в последних семи турах. Подвис в Кубке в самой слабой из групп. В чемпионате ЦСКА идёт вровень со Спартаком, но увольнять надо именно Абаскаля. Почему-то не видел ни одной статьи про увольнение Федотова, чья команда проваливает сезон.
+33
-11
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
Ответ Юрген
Великолепный тренер Федотов одержал одну победу в последних семи турах. Подвис в Кубке в самой слабой из групп. В чемпионате ЦСКА идёт вровень со Спартаком, но увольнять надо именно Абаскаля. Почему-то не видел ни одной статьи про увольнение Федотова, чья команда проваливает сезон.
Обалдеть сравнение. У Федотова по сезону в центре защиты регулярно играют Мухин, Набабкин и Агапов. А у Абаскаля на скамейку присел защитник сборной Джикия. И это вроде как испанцу накупили игроков на 25 млн. А идут их команды вровень. При этом сегодня был откровенный отскок Спартака. По игре Федотов Абаскаля переигрывал с запасом. Я уж не говорю, что у Федотова логично есть доверие руководства, как у тренера, который принес клубу первый с 2016 года трофей. У Абаскаля же из заслуг есть только свежий мем про "ЖК, которая убила игру на 10 минуте". А по игре все кисло.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Кёнигсберг
Ответ Юрген
Великолепный тренер Федотов одержал одну победу в последних семи турах. Подвис в Кубке в самой слабой из групп. В чемпионате ЦСКА идёт вровень со Спартаком, но увольнять надо именно Абаскаля. Почему-то не видел ни одной статьи про увольнение Федотова, чья команда проваливает сезон.
У Федотова нет трансферов и травмы. Там всё проспало руководство
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Docentr9
Ответ Albert58
Трудно бороться с соперником, когда один фланг защиты ( левый ) отсутствует и запасной вратарь - дыра-дырой. На позиции Денисова и Максименко нужны сильные игроки.
Не являюсь поклонником Максименко, но он нас сегодня подтащил при 1-2 и критики не заслужил
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bevooch
Ответ Юрген
Великолепный тренер Федотов одержал одну победу в последних семи турах. Подвис в Кубке в самой слабой из групп. В чемпионате ЦСКА идёт вровень со Спартаком, но увольнять надо именно Абаскаля. Почему-то не видел ни одной статьи про увольнение Федотова, чья команда проваливает сезон.
Просто потому что ЦСКА интересен трем с половиной землекопам. А к Спартаку равнодушных не было и нет.
+18
-13
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Герфанов
Ответ Юрген
Великолепный тренер Федотов одержал одну победу в последних семи турах. Подвис в Кубке в самой слабой из групп. В чемпионате ЦСКА идёт вровень со Спартаком, но увольнять надо именно Абаскаля. Почему-то не видел ни одной статьи про увольнение Федотова, чья команда проваливает сезон.
О каком провале речь, когда команда в 4 очках от 2 места в РПЛ и при одной победе в Кубке спокойно выходит в его верхнюю сетку? особенно если вспомнить, что время сезона травмировались в разное время все основные цз, а также команду покинули два хороших атакующих игрока. ну, и мб ещё учесть тот факт, что несколько месяцев назад с Федотовым команда впервые за очень долгое время взяла трофей.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Шарапов
То как сливают Абаскаля в прессе это позорище.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Васильев
Автор
Ответ Юрген
Великолепный тренер Федотов одержал одну победу в последних семи турах. Подвис в Кубке в самой слабой из групп. В чемпионате ЦСКА идёт вровень со Спартаком, но увольнять надо именно Абаскаля. Почему-то не видел ни одной статьи про увольнение Федотова, чья команда проваливает сезон.
Если интересно, почему никто не пишет про увольнение Федотова, вот пара объяснений.

Здесь объективные причины проблем с составом. Эпидемия травм, несвоевременные трансферы, уход важных универсалов: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/retrospektivny_analiz/3192840.html

Здесь сравнение составом с тем же Спартаком. У Федотова и близко нет таких возможностей, которыми обладает Абаскаль: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/retrospektivny_analiz/3194699.html

И Федотов показал, что может работать со скромным составом: выиграл Кубок и серебро. Сейчас были проблемы, зато выиграли «Балтику», сыграли системнее и понятнее «Спартака»

Добавляем провал «Спартака» в матчах с «Зенитом», «Краснодаром», «Крыльями», слабую игру с ЦСКА – получаем вопросы к Абаскалю. Он обещал более прагматичную команду в конце прошлого сезона, но «Спартак» обороняется на уровне второй восьмерки. И многие проблемы тянутся с весны. Некоторые решения никто не понимает (позиция Мозеса, долгий игнор Пруцева, Медина-восьмерка)

Не считаю, что «Спартак» должен уволить Абаскаля прямо сейчас (проблем может стать еще больше), но сомнения при огромном и крутом составе абсолютно нормальны
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Albert58
Трудно бороться с соперником, когда один фланг защиты ( левый ) отсутствует и запасной вратарь - дыра-дырой. На позиции Денисова и Максименко нужны сильные игроки.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ISEEDEADPEOPLE
Ответ Albert58
Трудно бороться с соперником, когда один фланг защиты ( левый ) отсутствует и запасной вратарь - дыра-дырой. На позиции Денисова и Максименко нужны сильные игроки.
забавно, что Максименко дыра дырой, сегодня сейвов сделал наверно с десяток. Да голы не взял, но такой же удар и Акинфеев не взял, его уж дырой никто не называет. Тут дело не во вратаре, а в том что Денисова системно из матча в матч разрывают на его фланге. условно, есть две восьмёрки Пруцев и Медина, первый закрывал свой фланг более-менее левый помогая Ребчуку, Мединой и не пахло рядом с Денисовым и тот вынужден разрываться между двух, с него это не снимает ответственность, он ошибается слишком поздно переключает свое внимание с игрока, который уходит к цз и игрок свободный забивает из его зоны.
вообще мне видится тут решение играть в три цз, может хоть так этот идиотизм закончится, потому что толку от 3 игроков в центре ноль, а в обороне пожарище.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tosha7171
Ответ Albert58
Трудно бороться с соперником, когда один фланг защиты ( левый ) отсутствует и запасной вратарь - дыра-дырой. На позиции Денисова и Максименко нужны сильные игроки.
Это правый фланг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bevooch
Ответ Amroyan
Готовился истерично хлопать судье
До сих пор пересматриваешь момент?
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amroyan
Готовился истерично хлопать судье
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ленид Вилькин
Автору за анализ отлично,Абаскалю и игрокам удик и обязательно работу над ошибками!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ Юрген
Великолепный тренер Федотов одержал одну победу в последних семи турах. Подвис в Кубке в самой слабой из групп. В чемпионате ЦСКА идёт вровень со Спартаком, но увольнять надо именно Абаскаля. Почему-то не видел ни одной статьи про увольнение Федотова, чья команда проваливает сезон.
К Федотову претензии накопились, но у него есть объективные причины, это ослабленный состав ЦСКА, причем как по уровню мастерства, так и в глубину. У Абаскаля игроков хватает, но что с ними делать, он не в курсе.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Docentr9
Ответ Юрген
Великолепный тренер Федотов одержал одну победу в последних семи турах. Подвис в Кубке в самой слабой из групп. В чемпионате ЦСКА идёт вровень со Спартаком, но увольнять надо именно Абаскаля. Почему-то не видел ни одной статьи про увольнение Федотова, чья команда проваливает сезон.
У лысого 2 место и кубок прошлого года. А у нашего стратега проваленная весна и куча беспонтовых новичков с переплатой для сидения на лавке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шамиль Шамшетдинов
Ответ Юрген
Великолепный тренер Федотов одержал одну победу в последних семи турах. Подвис в Кубке в самой слабой из групп. В чемпионате ЦСКА идёт вровень со Спартаком, но увольнять надо именно Абаскаля. Почему-то не видел ни одной статьи про увольнение Федотова, чья команда проваливает сезон.
вероятно ты как и я не подписан на соответствующие блоги, где обсуждают судьбу Федотова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ленид Вилькин
Ответ George Parks
Опять сердце болит за Спартак, да что же такое.
Сердечный,а позволь ка рюмаш коньячку закуси валидольчиком и жди улучшения ! 😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Окатов
Хотел написать про человека которого купили чтобы закрыть фланг,который древнего Марсело вытеснил из основы Олимпиакоса,где он?Где его скорость,где дриблинг,где хотя бы точный пас ближнему?Вот кто его покупал интересно,кто одобрил этот вариант
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дон Рэба
Эти вопросы задать бы рыжему экспериментатору. Он ведь не ответит и снова включит дурака. А ведь ещё совсем недавно у команды была игра, пусть и временами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
George Parks
Опять сердце болит за Спартак, да что же такое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий