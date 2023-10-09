А Абаскаль вообще готовился к ЦСКА?

Федотов использовал слабые фланги соперника.

ЦСКА упустил победу в дерби на последних минутах (2:2). «Спартак» был хуже: пропускал атаки, плохо выходил из-под прессинга и мало создавал. Гол Хесуса Медины не должен влиять на оценку матча.

Илья Васильев – с экспресс-разбором жаркой ничьей.

«Спартак» не подготовился к главной (и всем известной) угрозе ЦСКА

Милан Гайич оформил дубль – это не случайность. Мы уже неоднократно разбирали, что «Спартак» ужасно обороняется на флангах. Например, «Краснодар» разорвал зону Даниила Денисова при полном молчании Бонгонда. Тео поздно возвращался и против «Крыльев» – мы все помним второй гол Юрия Горшкова. Перед дерби казалось, что «Спартак» подстроится, ведь в последних матчах ЦСКА постоянно забивал с флангов (с «Ростовом» с передачи Гайича забил Хелвен, затем уже бразилец ассистировал Федору Чалову, а сам Милан сравнял с «Факелом» в Кубке).

Но адаптации «Спартака» к ЦСКА не было. Медина оборонялся справа, куда подключался Гайич. Периодически он добегал назад, но зачастую застревал впереди. ЦСКА неоднократно выходил на кроссы разного типа: где-то вингеры «Спартака» банально не блокировали подачи, где-то не успевали назад либо оборонялись без помощи опорников.

Например, в этом эпизоде Медина проигнорировал Гайича после аута.

Это привело к опасной подаче.

В первой голевой атаке ЦСКА классно перешел с правого фланга на левый. Все началось с подъема Роши в опорную зону: Виллиан удержал мяч под давлением Бонгонда и проткнул его мимо Пруцева. Здесь важны позиции атакующей тройки, которая сузила оборонительную четверку «Спартака» и освободила края. Кажется, Медина ориентировался на Мендеса – это усугубило свободу Гайича. В послематчевом интервью Милан рассказал, что ждал свободу в этих зонах, когда узнал состав «Спартака».

Мяч подхватил Обляков. Ивану помогли Файзуллаев и Чалов: они отвлекли Денисова, Дуарте и Бабича. В итоге Денисов разрывался между Аббосом и Гайичем. Передача пошла в свободную зону, а Милан идеально исполнил момент.

Во втором тайме ЦСКА так же бомбил края: латерали несколько раз простреливали, структура «Спартака» не адаптировалась, поэтому второй гол напрашивался. Конечно, перед тем, как ЦСКА снова вышел вперед, Мартинс облажался с приемом, но затем «Спартак» рассыпался по классике: Пруцев высоко застрял, Денисов ушел к Файзуллаеву, из-за чего Гайич стоял в одиночестве (при этом Медина во время ничейного мяча сделал шаг вперед, увеличив расстояние от Милана).

Гол Медины не отменяет вопросов к Абаскалю

1. Как «Спартак» планировал выходить из-под прессинга и атаковать?

Абаскаль выставил 4-3-3 впереди: Бонгонда чаще оказывался слева, Медина – справа, Промес вышел центральным нападающим. Выход из-под прессинга не работал ни в едином формате: ЦСКА перекусывал фланги, разбирал варианты в середине и принуждал Максименко выбивать – получается, с розыгрышами от своих ворот «Спартак» не справился.

Длинные передачи на Промеса тоже не работали. Квинси не убегал от защитников и не выигрывал борьбу, парой удачных отскоков «Спартак» не воспользовался.

В первом тайме хозяева придумали одну качественную атаку с ударом Медины, а затем зарешал Промес. В итоге за первый тайм «Спартак» всего трижды оказывался в чужой штрафной. После перерыва команда Абаскаля нанесла лишь 1 удар из штрафной (гол Медины) – игра в атаке точно не получилась. Стартовый план провалился, замены не добавили конкретики.

2. Зачем Мозес спускается к центральным защитникам для коротких розыгрышей?

Мозес регулярно оказывался около центральных защитников: в начале второго тайма он даже расположился ниже Дуарте и Бабича. «Спартак» проигрывал верх после выносов Максименко, не забирал подборы, а полузащита ЦСКА не выдергивалась за Виктором. В итоге «Спартак» терял игрока в центре, не было креативных решений из глубины, поэтому никакой пользы движение Мозеса не приносило.

3. Почему ушел Мартинс?

Выход Игнатова и Зиньковского был логичным: Михаил уже играл центрального нападающего (плюс ход с Промесом в центре не сработал, требовались изменения), Антон всегда выходит в концовках. Удивило, что Абаскаль убрал Мартинса – единственного, не считая Бабича, чьи подключения в штрафную опасны при навесах. После замены Кристофера на Зобнина «Спартак» несколько раз заходил в штрафную: Игнатов неудачно обработал передачу, два кросса Рябчука оказались безадресными (хотя эпизод с непопаданиеем Игнатова по мячу опасен), навал на 74-й минуте ЦСКА заблокировал.

Но с тех пор до 90-й минуты у «Спартака» не получалось зайти в штрафную: навесы не работали, большинство комбинаций стопорились на флангах (отчасти из-за того, что некомуподавать). По сути, впервые «Спартак» загнал ЦСКА в штрафную именно в голевой атаке. Респект за агрессию, борьбу Бабича и выход Классена, но это все, что «Спартак» создал с 60-й минуты.

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ЦСКА смотрелся системнее: перерезал «Спартаку» путь вперед, придумал качественный атакующий алгоритм, мог забивать третий в быстрых отрывах, Файзуллаев снова прекрасен и полезен.

Атака «Спартака» смотрелась тоскливо без Соболева, защита была уязвима. Кажется, Абаскаль провалил подготовку к дерби. Классен и Медина спасли «Спартак», но не повлияли на общее впечатление – «Спартак» Абаскаля слишком часто проваливает топ-матчи.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков