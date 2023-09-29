Трансферы отбросили ЦСКА во вторую восьмерку. У Федотова слишком мало игроков

Привело к катастрофе в защите.

В первой половине 2023-го Владимир Федотов преобразил ЦСКА глобальной встряской состава: Хорхе Карраскаль прописался в запасе, Мойзес окончательно превратился в левого центрального защитника, Хесус Медина и Бахтиер Зайнутдинов переквалифицировались в левых латералей, а Иван Обляков и Федор Чалов сияли на позиции инсайдов. Даже без зимнего усиления (не считаем Илью Агапова, который отыграл 91 минуту) ЦСКА стал вторым в РПЛ и выиграл Кубок России.

Спустя четыре месяца ЦСКА – на девятом месте: без побед четыре тура подряд, 15 пропущенных голов за девять матчей (клубный антирекорд), единственная команда РПЛ без сухих матчей.

Почему ЦСКА так страдает?

Летом ЦСКА сохранил Мойзеса и Дивеева, но в целом трансферная кампания – провал

Весной Федотов эффективно перестроил оборону: Мойзес закрепился в тройке центральных защитников (по словам аналитика ЦСКА Евгения Шевелева, на позиции латераля бразилец долго восстанавливался после рывков вперед), а Виллиан Роша стал страхующим после ошибок Игоря Дивеева (россиянин переместился правее). Так ЦСКА сохранил статус одной из лучших оборон лиги, но баланс был слишком хрупким: из-за тренерского недоверия и проблем со здоровьем Агапова единственной альтернативой оставался Кирилл Набабкин.

На левом краю была большая ротация: начинали весну с Обляковым (потом его перевели в атаку), потом пробовали Зайнутдинова (получил травму), а заканчивали с Мединой. К осени 2023-го в команде остался только Обляков, который на старте этого сезона вынужденно появлялся даже на правом краю обороны.

Уходы Медины, Карраскаля (не играл за ЦСКА в этом сезоне) и Зайнутдинова (уехал в Турцию после четвертого тура), а также серьезная травма Дивеева, который сломался до весны, привели к:

– одному профильному латералю до седьмого тура (Милан Гайич). На край вынужденно вернули Облякова (еще там выходил 18-летний Михаил Рядно);

– 37-летнему Набабкину в старте;

– Мухину на месте правого инсайда. Из-за этого в центре поля у Федотова осталось всего три игрока: Здьелар, Мендес и Кучаев;

– отсутствию хоть какой-нибудь альтернативы в атаке (основных игроков подменяли малоэффективные Никита Ермаков и Адольфо Гайч).

Кадровые проблемы стали радикальнее.

Выбор Федотова ограничен даже после трансферов. Любая замена бьет по каждой линии

В июле гендиректор ЦСКА Роман Бабаев обещал новых игроков: «Мы понимаем, что команде требуется усиление. Рациональный же подход порой более сложный и утомительный, а также добавляет нашим болельщикам негативных эмоций в ожидании. Усиление обязательно будет».

Рациональный подход ЦСКА провалился:

– на фланг обороны пришел только Хелвен – правоногий Гайич играет слева. Левый край ЦСКА мог усилить за счет Капишабы (трансфер заблокировал головной офис «Ред Булла») и Велингтона из «Сан-Паулу» (его подписание сорвалось из-за результатов медосмотра);

– после травмы Дивеева тройка защитников максимально уязвима. В матче с «Ростовом» (3:3) Федотов спустил в центр обороны опорников Здьелара и Мухина, а тройку им составил Агапов (Роша пропускал игру из-за дисквалификации, Мойзес – из-за травмы);

– центр полузащиты сильно загружен, а передвижение Здьелара в оборону очень чувствительно для опорной зоны (с «Ростовом» в середину вернули Облякова);

– Аббосбек Файзуллаев освежил атакующую тройку, а адаптация Виктора Давилы затягивается – но хотя бы здесь выбор Федотова расширился.

Федотов ограничен в каждой линии. Любая травма влияет не только на проблемную позицию, но и заставляет пересобирать остальной состав, задействуя игроков в других ролях. Давила, Хелвен и Файзуллаев подъехали не ко старту сезона – лидеры не получали необходимый отдых, из-за чего ЦСКА сильно проседал по физике.

В девяти турах ЦСКА в основном менялся за счет перемещений универсалов (Обляков, Мухин, Набабкин, Чалов плюс в прошлом сезоне на разных позициях выходил Кучаев) или молодежи без опыта (Кириллу Глебову – 17, Рядно – 18, Ярославу Арбузову и Матвею Кисляку – 18, Матвею Лукину – 19, Ермакову – 20), поэтому летний трансферный провал – главная причина провала во вторую половину таблицы.

ЦСКА – худший в РПЛ по допущенному xG. Не рухнул еще громче только благодаря связке Файзуллаев – Чалов

В прошлом сезоне меньше ЦСКА допускал только «Зенит», а отрыв армейцев от остальных был огромным (команда Федотова – 26,11 xG, «Спартак» – 32,53). Сейчас ЦСКА просел по всем метрикам, допускает в два раза больше, чем весной. Еще и создает меньше соперников.

После перестрелки пенальти в Грозном (3:2) казалось, что Федотов справится и с этим кризисом: уверенные победы над «Локо» (4:1) и «Сочи» (3:1), классный первый тайм с «Динамо» (1:2). После привоза Набабкина после перерыва с «Динамо» все сломалось. Последние четыре тура – сплошные страдания: «Оренбург» с последнего места смотрелся острее и надежнее (1:1, 0,22 – 1,40 по xG) , против «Зенита» отбивались весь матч и сподобились только на четыре удара (1:1), с Крыльями и Ростовом проваливали старт (оба раза – 0:2 еще до 25-й минуты).

На сентябрьский перерыв на матчи сборных ЦСКА уходил серым в атаке (второй тайм с «Динамо» и матч с «Оренбургом»). Осенью добавились привозы и кадровые проблемы в обороне по ходу матчей (удаление Роши с «Крыльями», травмы Мойзеса и Набабкина).

Это привело к катастрофе на своей половине.

В первых турах ЦСКА спасал Чалов: ни разу не забил с игры, но реализовал четыре пенальти и создавал почти все опасные моменты. После этого Чалов затих (даже не попал в старт на «Крылья»), но выход Федора на замену во втором тайме с Самарой вернул жизнь в атаку армейцев.

В меньшинстве ЦСКА уже не заботился о структуре: в таких условиях царили Чалов и Файзуллаев. Они искали мяч между линиями и комбинировали, разогнали несколько опасных атак. Одна из них стала голевой: Чалов сравнял счет с передачи Файзуллаева

Взаимодействие Чалова и Файзуллаева порадовало и с «Ростовом». ЦСКА провалил начало матча, но нападающие снова вытащили ничью. Файзуллаев классно разбираться на ограниченном пространстве: быстро двигается и хорошо подыгрывает.

Перед голом Чалова Файзуллаев топово разобрался с Черновым, отдав пас под кросс Хелвена. Позже Аббос реализовал и свой момент, прочувствовав смещение Чалова вправо.

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Летнее трансферное окно ЦСКА – катастрофа. После нескольких потерь команда нормально прожила четыре тура, но затем посыпалась.

Кадровый провал выжимает всю энергию из костяка: Федотов меняет позиции игроков и вынужденно оставляет лидеров на поле все 90 минут. Усиление по ходу матча практически невозможно, а любые травмы и дисквалификации бьют по всем линиям.

Три трансфера немного освежают ротацию, но ЦСКА и дальше будет зависеть от обстоятельств. Кажется, к Федотову – минимум вопросов. Тренер всегда ставит на 3-4-3 – и было бы нелогично устраивать перестройку, опираясь на 17-18-летних игроков, почти не игравших на взрослом уровне (к тому же, все доступные центральные защитники адаптированы именно к тройке).

Единственный шанс залезть в топ-5 к концу первой части сезона – терпеть.

Единственный шанс бороться за что-то серьезное весной – зимняя качественная трансферная кампания.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов