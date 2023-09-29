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Трансферы отбросили ЦСКА во вторую восьмерку. У Федотова слишком мало игроков

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Привело к катастрофе в защите.

В первой половине 2023-го Владимир Федотов преобразил ЦСКА глобальной встряской состава: Хорхе Карраскаль прописался в запасе, Мойзес окончательно превратился в левого центрального защитника, Хесус Медина и Бахтиер Зайнутдинов переквалифицировались в левых латералей, а Иван Обляков и Федор Чалов сияли на позиции инсайдов. Даже без зимнего усиления (не считаем Илью Агапова, который отыграл 91 минуту) ЦСКА стал вторым в РПЛ и выиграл Кубок России.

Спустя четыре месяца ЦСКА – на девятом месте: без побед четыре тура подряд, 15 пропущенных голов за девять матчей (клубный антирекорд), единственная команда РПЛ без сухих матчей.

Почему ЦСКА так страдает?

Летом ЦСКА сохранил Мойзеса и Дивеева, но в целом трансферная кампания – провал

Весной Федотов эффективно перестроил оборону: Мойзес закрепился в тройке центральных защитников (по словам аналитика ЦСКА Евгения Шевелева, на позиции латераля бразилец долго восстанавливался после рывков вперед), а Виллиан Роша стал страхующим после ошибок Игоря Дивеева (россиянин переместился правее). Так ЦСКА сохранил статус одной из лучших оборон лиги, но баланс был слишком хрупким: из-за тренерского недоверия и проблем со здоровьем Агапова единственной альтернативой оставался Кирилл Набабкин.

На левом краю была большая ротация: начинали весну с Обляковым (потом его перевели в атаку), потом пробовали Зайнутдинова (получил травму), а заканчивали с Мединой. К осени 2023-го в команде остался только Обляков, который на старте этого сезона вынужденно появлялся даже на правом краю обороны. 

Уходы Медины, Карраскаля (не играл за ЦСКА в этом сезоне) и Зайнутдинова (уехал в Турцию после четвертого тура), а также серьезная травма Дивеева, который сломался до весны, привели к: 

– одному профильному латералю до седьмого тура (Милан Гайич). На край вынужденно вернули Облякова (еще там выходил 18-летний Михаил Рядно);

– 37-летнему Набабкину в старте;

– Мухину на месте правого инсайда. Из-за этого в центре поля у Федотова осталось всего три игрока: Здьелар, Мендес и Кучаев;

– отсутствию хоть какой-нибудь альтернативы в атаке (основных игроков подменяли малоэффективные Никита Ермаков и Адольфо Гайч).

Кадровые проблемы стали радикальнее.

Выбор Федотова ограничен даже после трансферов. Любая замена бьет по каждой линии

В июле гендиректор ЦСКА Роман Бабаев обещал новых игроков: «Мы понимаем, что команде требуется усиление. Рациональный же подход порой более сложный и утомительный, а также добавляет нашим болельщикам негативных эмоций в ожидании. Усиление обязательно будет».

Рациональный подход ЦСКА провалился:

– на фланг обороны пришел только Хелвен – правоногий Гайич играет слева. Левый край ЦСКА мог усилить за счет Капишабы (трансфер заблокировал головной офис «Ред Булла») и Велингтона из «Сан-Паулу» (его подписание сорвалось из-за результатов медосмотра);

– после травмы Дивеева тройка защитников максимально уязвима. В матче с «Ростовом» (3:3) Федотов спустил в центр обороны опорников Здьелара и Мухина, а тройку им составил Агапов (Роша пропускал игру из-за дисквалификации, Мойзес – из-за травмы);

– центр полузащиты сильно загружен, а передвижение Здьелара в оборону очень чувствительно для опорной зоны (с «Ростовом» в середину вернули Облякова);

– Аббосбек Файзуллаев освежил атакующую тройку, а адаптация Виктора Давилы затягивается – но хотя бы здесь выбор Федотова расширился.

Федотов ограничен в каждой линии. Любая травма влияет не только на проблемную позицию, но и заставляет пересобирать остальной состав, задействуя игроков в других ролях. Давила, Хелвен и Файзуллаев подъехали не ко старту сезона – лидеры не получали необходимый отдых, из-за чего ЦСКА сильно проседал по физике.

В девяти турах ЦСКА в основном менялся за счет перемещений универсалов (Обляков, Мухин, Набабкин, Чалов плюс в прошлом сезоне на разных позициях выходил Кучаев) или молодежи без опыта (Кириллу Глебову – 17, Рядно – 18, Ярославу Арбузову и Матвею Кисляку – 18, Матвею Лукину – 19, Ермакову – 20), поэтому летний трансферный провал – главная причина провала во вторую половину таблицы.

 

ЦСКА – худший в РПЛ по допущенному xG. Не рухнул еще громче только благодаря связке Файзуллаев – Чалов

В прошлом сезоне меньше ЦСКА допускал только «Зенит», а отрыв армейцев от остальных был огромным (команда Федотова – 26,11 xG, «Спартак» – 32,53). Сейчас ЦСКА просел по всем метрикам, допускает в два раза больше, чем весной. Еще и создает меньше соперников.

После перестрелки пенальти в Грозном (3:2) казалось, что Федотов справится и с этим кризисом: уверенные победы над «Локо» (4:1) и «Сочи» (3:1), классный первый тайм с «Динамо» (1:2). После привоза Набабкина после перерыва с «Динамо» все сломалось. Последние четыре тура – сплошные страдания: «Оренбург» с последнего места смотрелся острее и надежнее (1:1, 0,22 – 1,40 по xG) , против «Зенита» отбивались весь матч и сподобились только на четыре удара (1:1), с Крыльями и Ростовом проваливали старт (оба раза – 0:2 еще до 25-й минуты). 

На сентябрьский перерыв на матчи сборных ЦСКА уходил серым в атаке (второй тайм с «Динамо» и матч с «Оренбургом»). Осенью добавились привозы и кадровые проблемы в обороне по ходу матчей (удаление Роши с «Крыльями», травмы Мойзеса и Набабкина). 

Это привело к катастрофе на своей половине.

В первых турах ЦСКА спасал Чалов: ни разу не забил с игры, но реализовал четыре пенальти и создавал почти все опасные моменты. После этого Чалов затих (даже не попал в старт на «Крылья»), но выход Федора на замену во втором тайме с Самарой вернул жизнь в атаку армейцев. 

В меньшинстве ЦСКА уже не заботился о структуре: в таких условиях царили Чалов и Файзуллаев. Они искали мяч между линиями и комбинировали, разогнали несколько опасных атак. Одна из них стала голевой: Чалов сравнял счет с передачи Файзуллаева

Взаимодействие Чалова и Файзуллаева порадовало и с «Ростовом». ЦСКА провалил начало матча, но нападающие снова вытащили ничью. Файзуллаев классно разбираться на ограниченном пространстве: быстро двигается и хорошо подыгрывает. 

Перед голом Чалова Файзуллаев топово разобрался с Черновым, отдав пас под кросс Хелвена. Позже Аббос реализовал и свой момент, прочувствовав смещение Чалова вправо.

***

Летнее трансферное окно ЦСКА – катастрофа. После нескольких потерь команда нормально прожила четыре тура, но затем посыпалась.

Кадровый провал выжимает всю энергию из костяка: Федотов меняет позиции игроков и вынужденно оставляет лидеров на поле все 90 минут. Усиление по ходу матча практически невозможно, а любые травмы и дисквалификации бьют по всем линиям. 

Три трансфера немного освежают ротацию, но ЦСКА и дальше будет зависеть от обстоятельств. Кажется, к Федотову – минимум вопросов. Тренер всегда ставит на 3-4-3 – и было бы нелогично устраивать перестройку, опираясь на 17-18-летних игроков, почти не игравших на взрослом уровне (к тому же, все доступные центральные защитники адаптированы именно к тройке).

Единственный шанс залезть в топ-5 к концу первой части сезона – терпеть.

Единственный шанс бороться за что-то серьезное весной – зимняя качественная трансферная кампания.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов

37 комментариев

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Павел Вовченко
Всё по фактам. Надеемся на зимнее трансферное окно и хороший финиш!
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bez_ostatka
Ответ fc_champion
Кто более-менее в теме, скажите - там с финансами проблемы, что не могут которое ТО нормально закупиться на качественную обойму + достойную ротацию?
с финансами напряженность у ЦСКА последние сезонов 10 из-за строительства стадиона, судов с МО, аннексии Крыма, ковида етс. а после начала войны ЦСКА ещё попали под санкции из-за свой аффилированности с различными государственными и финансовыми структурами.
срыв трансфера Капишабы следствие последнего, Давила тоже месяц добирался по этой причине.
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Илья Васильев
Автор
Ответ bez_ostatka
"...Мойзес окончательно превратился в левого центрального защитника, Хесус Медина переквалифицировались в левых латералей, " видимо пропущено что-то, должно быть: "...Медина и Бахтиёр Зайнутдинов..."
Спасибо за исправление!
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Severfan
ой да ладно, щас закончится чёрная полоса, выдаст команда серию побед и все по-другому запоют. щас вернутся Роша и Мойзес, разыграется дерзкий Файзуллаев и адаптируются Келвен с Давилой и будет попроще.
трансферная политика - да, спору нет, провальна, но чего переживать сейчас? еврокубков нет, трофей в прошлом сезоне есть, задел на будущее у команды есть. Трансферы зимой будут, иначе Бабаева распнём)
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*MVP*
только идиот будет гнать на Федотова. в ко-то веки в клубе появился тренер
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Mikhail 1968
Ответ luckyanov
Авиации отцам нынешних «успехов»: бабаеву, мовсесяну и федотову. Каждый внес свою весомую лепту на радость конкурентам. Очень жду, когда Орешкин вычистит всю эту шушеру из клуба.
а может проще вычистить Орешкина?
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Брэд Либил
Ответ S. A.
При этом Федотов даже не пытается изменить схему и суёт в центр защиты Зделара с Мухиным. Максим вообще, как Баха в прошлом сезоне, только вратаря ещё не играл
а что он должен сделать? придумать гениальную схему с одним центральным защитником, который при этом ещё и Агапов?
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Танович
Ответ Vasily Stavchansky
Я вижу, что он регулярно в старте выходит в топовом (по составу) клубе страны. Так что мнение Семака, мне кажется, поважнее будет чем фанатов.
И на каком месте сейчас этот топовый клуб? На третьем? Да как это, гегемон ведь был? И как там последняя домашняя игра у Семака закончилась? Как-то факты не в пользу Семака и его стартового состава, разве нет?
А болельщики говорят то, что видят.
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alex_fanat_cska
Трансферы ЦСКА - это конечно провал, но про минимум вопросов к Федотову громко сказано.
1) Давно есть вопрос про отсутствие опции игры в 4 защитника. Зачастую это приводит к банальному дефициту игроков впереди. А раз из-за недостатка игроков не получается доставить мяч к штрафной розыгрышем, то остается единственный вариант - дальний заброс (привет незаменимый Антон). И автор сам упоминает четкий пример - с Ростовом играли Мухин-Зделар-Агапов, ни Мойзеса, ни Набабкина в составе (те самые крайние ЦЗ). В результате дополнительный опорник в обороне ничего этой самой обороне не дал.

2) Про молодежь тоже сомнительно. Во-первых, среди "молодежи без опыта" упоминается Ермаков, главный игрок замены в течение всего прошлого сезона.
Во-вторых, когда какой-нибудь Аякс или Зальцбург играет кучей молодежи, то это "круто, доверяют молодым и развивают их, не то что наши ретрограды". А когда у нас куча молодежи (~ ограниченное количество игроков с опытом), то это оказывается издевательство над тренером. Тем более все перечисленные игроки показывают, что потенциал у них есть.
+2
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bez_ostatka
"...Мойзес окончательно превратился в левого центрального защитника, Хесус Медина переквалифицировались в левых латералей, "

видимо пропущено что-то, должно быть: "...Медина и Бахтиёр Зайнутдинов..."
+2
0
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Танович
Ответ Vasily Stavchansky
Зато Бабаев на Фернандесе и заработал (не потратил) несколько сотен тыщ баксов. И не дал нагнуть великий клуб.
Фернандес за Зенит играет хуже Келвена за нас.
Только с нами Иуда пятую точку рвал, а теперь уже скис. Знаю, что зенитовские болелы им не очень довольны.
На место Фернандеса нашли все же игрока хорошего для лиги уровня
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Танович
Ответ fc_champion
Кто более-менее в теме, скажите - там с финансами проблемы, что не могут которое ТО нормально закупиться на качественную обойму + достойную ротацию?
Проблема с деньгами была и есть, но теперь проблема больше с санкциями. Вот тут тоже написано, что Ред Булл из Австрии запретил переход бразильца из Бразилии - в Россию нельзя. А там уже договорились.
Много предложить дегег не можем, рынок у нас только ЛатАмерика, и лучших забирают до нас. А кто остаётся - либо как Давила, без изюминки, либо из-за санкций не едет, либо вот больной оказался.
Так что все в кучу у нас, проблема на проблеме.
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daniil_35
Ответ bez_ostatka
с финансами напряженность у ЦСКА последние сезонов 10 из-за строительства стадиона, судов с МО, аннексии Крыма, ковида етс. а после начала войны ЦСКА ещё попали под санкции из-за свой аффилированности с различными государственными и финансовыми структурами. срыв трансфера Капишабы следствие последнего, Давила тоже месяц добирался по этой причине.
А продать клуб более удобным владельцам никак? Гинер раньше многое делал для команды, но 10 лет клуб стагнирует, если честно. Были сезоны, когда были вообще серой массой, если честно. Когда болел активно за команду во времена детства и юности (конец нулевых, начало 10-х), то клуб производил иное впечатление. Четвертьфинал ЛЧ и борьба за 1/2 стоят дорого!
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супермяч
Ответ fc_champion
Кто более-менее в теме, скажите - там с финансами проблемы, что не могут которое ТО нормально закупиться на качественную обойму + достойную ротацию?
С финансами всё просто: чтобы кого-нибудь купить, пришлось продать троих. Поэтому стараются уменьшить риск, выбирают тщательнее и торгуются до последнего.
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Танович
Ответ daniil_35
А продать клуб более удобным владельцам никак? Гинер раньше многое делал для команды, но 10 лет клуб стагнирует, если честно. Были сезоны, когда были вообще серой массой, если честно. Когда болел активно за команду во времена детства и юности (конец нулевых, начало 10-х), то клуб производил иное впечатление. Четвертьфинал ЛЧ и борьба за 1/2 стоят дорого!
А кому продать? Есть желающие, что ли? Кто?
Хотел бы какой олигарх купить, чтобы обеднеть, тут же бы продали.
Я болею за ЦСКА с начала 80х, с самого-самого раннего детства. Потому - бывало и хуже. Первый свой матч я смотрел на стадионе, когда ЦСКА играл с Локомотивом в пердиве.
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t9tpdhyp9j
Ответ luckyanov
Авиации отцам нынешних «успехов»: бабаеву, мовсесяну и федотову. Каждый внес свою весомую лепту на радость конкурентам. Очень жду, когда Орешкин вычистит всю эту шушеру из клуба.
Знаешь кого нанять лучше на текущий клубный бюджет? Умнее Гинера с Орешкиным?

Это риторические вопросы, можешь не отвечать, лучше пердни в свой диван эксперта-паникера, а не опять в комментарии, их же еще и нормальные люди читают.

Автору материала плюс, все по делу.
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Чемпион Людей
бездельники из селекционного отдела уже которое трансферное окно пузыри носом пускают. вроде даже и денег уже дали и задачи у клуба стали поскромнее. конкуренты ухитряются привозить себе игроков из европейских чемпионатов даже в текущих условиях. мы же вынуждены наблюдать как 10 дней едут деньги за сомнительного чилийца. результат абсолютно закономерный.
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pavelrytov@icloud.com
Катастрофа не в трансферах, а в ожиданиях. То, что после серебра обязательно должно быть золото. Тем более Зенит плохо стартовал, в этом был шанс. А если посмотреть с другой стороны. Прошлый сезон был длинный, финал кубка играли в июне, ровно через месяц уже был Суперкубок и новый сезон. Выходит отпуск короткий, предсезонки почти нет. Ушли 2 игрока основы( Медина и Зайнутдинов-суперуниверсал) и один запасной(Карраскаль). Пришли тоже 3. Так как на предсезонке они не наигрывались то ожидаемо, что Давила и Аббос начинали на скамейке. Есть проседание по пропущенным голам, но тут вмешались травмы и удаление Роши. Ну возьмет ЦСКА еще одного или двух центральных. Когда все выздоровеют, что с ними делать будут? 2 каждую игру на скамейке(плюс Набабкин есть еще) должен быть костяк 16-19 человек и остальные воспитанники, которые меняют травмированных на время ну и заодно отгрызают место в составе. ЦСКА нужен 1 универсал уровня Бахи(или выше) чтобы перекрывал несколько позиций и дождаться зимнего перерыва. За 3 месяца они залечат травмы, отдохнут, сыграются и все будет Гуд
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Танович
Ответ Vasily Stavchansky
"Как-то факт не в пользу" Вы далеко ушли. Может без Фернандеса они бы были на 8м месте кто знает. И цыплят пока рано считать. Реальный факт здесь, что у ЦСКА плохо все в линии защиты, а Фернандес играет в старте Зенита. То есть если бы его удержали был бы двойной профит. Болельщики в отличие от Семака много чего не видят.
На 8м бы не было, это видно по его игре, он не ключевой игрок обороны, не он тащит всех там.
Факт тот, что с Фернандесом в составе Зенит перестал быть гегемоном и огреб от двух московских команд, и не смог победить третью, полудохлую с проблемами в обороне. Вот это факт.

А в линии защиты у ЦСКА как раз хорошо там, где у Зенита играет Фернандес, такое единственное пока место работающее. Келвен уже принёс больше пользы клубу, чем Фернандес Зениту за большее количество матчей.
Был бы двойной профит? Вы как-то далеко ушли, может, с Фернандесом мы бы были 13е. В Бразилии тем более он вообще был бесполезен, отправлен на лавку и в итоге уволен. Такой же аргумент ведь?

Тем более, что Фернандесу явно тяжеловато играть, нет прежней лёгкости уже.

Болельщики видят игру и результат. Семак может видеть, что Фернандес хороший парень, или его просят другие бразильцы ставить именно Марио, потому что они друг друга понимают, или же Семак может просто надеяться, что вот теперь наконец-то он потащит, как должен, но все никак, и попробуем ещё.
Тренер не Бог и тоже может совершать ошибки или возлагать надежды на тех, кто их не оправдывает.
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LoveGreguar
Ответ alex_fanat_cska
Трансферы ЦСКА - это конечно провал, но про минимум вопросов к Федотову громко сказано. 1) Давно есть вопрос про отсутствие опции игры в 4 защитника. Зачастую это приводит к банальному дефициту игроков впереди. А раз из-за недостатка игроков не получается доставить мяч к штрафной розыгрышем, то остается единственный вариант - дальний заброс (привет незаменимый Антон). И автор сам упоминает четкий пример - с Ростовом играли Мухин-Зделар-Агапов, ни Мойзеса, ни Набабкина в составе (те самые крайние ЦЗ). В результате дополнительный опорник в обороне ничего этой самой обороне не дал. 2) Про молодежь тоже сомнительно. Во-первых, среди "молодежи без опыта" упоминается Ермаков, главный игрок замены в течение всего прошлого сезона. Во-вторых, когда какой-нибудь Аякс или Зальцбург играет кучей молодежи, то это "круто, доверяют молодым и развивают их, не то что наши ретрограды". А когда у нас куча молодежи (~ ограниченное количество игроков с опытом), то это оказывается издевательство над тренером. Тем более все перечисленные игроки показывают, что потенциал у них есть.
Согласен.

Да, у Федотова дефицит игроков.
При этом:
Почему из всех молодых больше всех выходил бездарный Ермаков. Не видно, чтобы росли талантливые Глебов, Арбузов, Рядно, и пр.
Настолько ли плохи Карасааль и Медина, чтобы их не ставить в состав и продавать
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QnizzaQnizza
Если в пятерке финиш будет, считай сезон удался, два сезона чисто на морали выползать тяжело
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QnizzaQnizza
Если в пятерке финиш будет, считай сезон удался, два сезона чисто на морали выползать тяжело
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Никита Самарин
Единственное утешение после летней трансферной кампании - это Файзуллаев (прям лучик солнца).
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S. A.
При этом Федотов даже не пытается изменить схему и суёт в центр защиты Зделара с Мухиным. Максим вообще, как Баха в прошлом сезоне, только вратаря ещё не играл
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Гусеконь
а теперь покажите команду, у которой без трёх основных ЦЗ не будет проблем в обороне
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