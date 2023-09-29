Трансферы отбросили ЦСКА во вторую восьмерку. У Федотова слишком мало игроков
Привело к катастрофе в защите.
В первой половине 2023-го Владимир Федотов преобразил ЦСКА глобальной встряской состава: Хорхе Карраскаль прописался в запасе, Мойзес окончательно превратился в левого центрального защитника, Хесус Медина и Бахтиер Зайнутдинов переквалифицировались в левых латералей, а Иван Обляков и Федор Чалов сияли на позиции инсайдов. Даже без зимнего усиления (не считаем Илью Агапова, который отыграл 91 минуту) ЦСКА стал вторым в РПЛ и выиграл Кубок России.
Спустя четыре месяца ЦСКА – на девятом месте: без побед четыре тура подряд, 15 пропущенных голов за девять матчей (клубный антирекорд), единственная команда РПЛ без сухих матчей.
Почему ЦСКА так страдает?
Летом ЦСКА сохранил Мойзеса и Дивеева, но в целом трансферная кампания – провал
Весной Федотов эффективно перестроил оборону: Мойзес закрепился в тройке центральных защитников (по словам аналитика ЦСКА Евгения Шевелева, на позиции латераля бразилец долго восстанавливался после рывков вперед), а Виллиан Роша стал страхующим после ошибок Игоря Дивеева (россиянин переместился правее). Так ЦСКА сохранил статус одной из лучших оборон лиги, но баланс был слишком хрупким: из-за тренерского недоверия и проблем со здоровьем Агапова единственной альтернативой оставался Кирилл Набабкин.
На левом краю была большая ротация: начинали весну с Обляковым (потом его перевели в атаку), потом пробовали Зайнутдинова (получил травму), а заканчивали с Мединой. К осени 2023-го в команде остался только Обляков, который на старте этого сезона вынужденно появлялся даже на правом краю обороны.
Уходы Медины, Карраскаля (не играл за ЦСКА в этом сезоне) и Зайнутдинова (уехал в Турцию после четвертого тура), а также серьезная травма Дивеева, который сломался до весны, привели к:
– одному профильному латералю до седьмого тура (Милан Гайич). На край вынужденно вернули Облякова (еще там выходил 18-летний Михаил Рядно);
– 37-летнему Набабкину в старте;
– Мухину на месте правого инсайда. Из-за этого в центре поля у Федотова осталось всего три игрока: Здьелар, Мендес и Кучаев;
– отсутствию хоть какой-нибудь альтернативы в атаке (основных игроков подменяли малоэффективные Никита Ермаков и Адольфо Гайч).
Кадровые проблемы стали радикальнее.
Выбор Федотова ограничен даже после трансферов. Любая замена бьет по каждой линии
В июле гендиректор ЦСКА Роман Бабаев обещал новых игроков: «Мы понимаем, что команде требуется усиление. Рациональный же подход порой более сложный и утомительный, а также добавляет нашим болельщикам негативных эмоций в ожидании. Усиление обязательно будет».
Рациональный подход ЦСКА провалился:
– на фланг обороны пришел только Хелвен – правоногий Гайич играет слева. Левый край ЦСКА мог усилить за счет Капишабы (трансфер заблокировал головной офис «Ред Булла») и Велингтона из «Сан-Паулу» (его подписание сорвалось из-за результатов медосмотра);
– после травмы Дивеева тройка защитников максимально уязвима. В матче с «Ростовом» (3:3) Федотов спустил в центр обороны опорников Здьелара и Мухина, а тройку им составил Агапов (Роша пропускал игру из-за дисквалификации, Мойзес – из-за травмы);
– центр полузащиты сильно загружен, а передвижение Здьелара в оборону очень чувствительно для опорной зоны (с «Ростовом» в середину вернули Облякова);
– Аббосбек Файзуллаев освежил атакующую тройку, а адаптация Виктора Давилы затягивается – но хотя бы здесь выбор Федотова расширился.
Федотов ограничен в каждой линии. Любая травма влияет не только на проблемную позицию, но и заставляет пересобирать остальной состав, задействуя игроков в других ролях. Давила, Хелвен и Файзуллаев подъехали не ко старту сезона – лидеры не получали необходимый отдых, из-за чего ЦСКА сильно проседал по физике.
В девяти турах ЦСКА в основном менялся за счет перемещений универсалов (Обляков, Мухин, Набабкин, Чалов плюс в прошлом сезоне на разных позициях выходил Кучаев) или молодежи без опыта (Кириллу Глебову – 17, Рядно – 18, Ярославу Арбузову и Матвею Кисляку – 18, Матвею Лукину – 19, Ермакову – 20), поэтому летний трансферный провал – главная причина провала во вторую половину таблицы.
ЦСКА – худший в РПЛ по допущенному xG. Не рухнул еще громче только благодаря связке Файзуллаев – Чалов
В прошлом сезоне меньше ЦСКА допускал только «Зенит», а отрыв армейцев от остальных был огромным (команда Федотова – 26,11 xG, «Спартак» – 32,53). Сейчас ЦСКА просел по всем метрикам, допускает в два раза больше, чем весной. Еще и создает меньше соперников.
После перестрелки пенальти в Грозном (3:2) казалось, что Федотов справится и с этим кризисом: уверенные победы над «Локо» (4:1) и «Сочи» (3:1), классный первый тайм с «Динамо» (1:2). После привоза Набабкина после перерыва с «Динамо» все сломалось. Последние четыре тура – сплошные страдания: «Оренбург» с последнего места смотрелся острее и надежнее (1:1, 0,22 – 1,40 по xG) , против «Зенита» отбивались весь матч и сподобились только на четыре удара (1:1), с Крыльями и Ростовом проваливали старт (оба раза – 0:2 еще до 25-й минуты).
На сентябрьский перерыв на матчи сборных ЦСКА уходил серым в атаке (второй тайм с «Динамо» и матч с «Оренбургом»). Осенью добавились привозы и кадровые проблемы в обороне по ходу матчей (удаление Роши с «Крыльями», травмы Мойзеса и Набабкина).
Это привело к катастрофе на своей половине.
В первых турах ЦСКА спасал Чалов: ни разу не забил с игры, но реализовал четыре пенальти и создавал почти все опасные моменты. После этого Чалов затих (даже не попал в старт на «Крылья»), но выход Федора на замену во втором тайме с Самарой вернул жизнь в атаку армейцев.
В меньшинстве ЦСКА уже не заботился о структуре: в таких условиях царили Чалов и Файзуллаев. Они искали мяч между линиями и комбинировали, разогнали несколько опасных атак. Одна из них стала голевой: Чалов сравнял счет с передачи Файзуллаева
Взаимодействие Чалова и Файзуллаева порадовало и с «Ростовом». ЦСКА провалил начало матча, но нападающие снова вытащили ничью. Файзуллаев классно разбираться на ограниченном пространстве: быстро двигается и хорошо подыгрывает.
Перед голом Чалова Файзуллаев топово разобрался с Черновым, отдав пас под кросс Хелвена. Позже Аббос реализовал и свой момент, прочувствовав смещение Чалова вправо.
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Летнее трансферное окно ЦСКА – катастрофа. После нескольких потерь команда нормально прожила четыре тура, но затем посыпалась.
Кадровый провал выжимает всю энергию из костяка: Федотов меняет позиции игроков и вынужденно оставляет лидеров на поле все 90 минут. Усиление по ходу матча практически невозможно, а любые травмы и дисквалификации бьют по всем линиям.
Три трансфера немного освежают ротацию, но ЦСКА и дальше будет зависеть от обстоятельств. Кажется, к Федотову – минимум вопросов. Тренер всегда ставит на 3-4-3 – и было бы нелогично устраивать перестройку, опираясь на 17-18-летних игроков, почти не игравших на взрослом уровне (к тому же, все доступные центральные защитники адаптированы именно к тройке).
Единственный шанс залезть в топ-5 к концу первой части сезона – терпеть.
Единственный шанс бороться за что-то серьезное весной – зимняя качественная трансферная кампания.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов
срыв трансфера Капишабы следствие последнего, Давила тоже месяц добирался по этой причине.
трансферная политика - да, спору нет, провальна, но чего переживать сейчас? еврокубков нет, трофей в прошлом сезоне есть, задел на будущее у команды есть. Трансферы зимой будут, иначе Бабаева распнём)
А болельщики говорят то, что видят.
1) Давно есть вопрос про отсутствие опции игры в 4 защитника. Зачастую это приводит к банальному дефициту игроков впереди. А раз из-за недостатка игроков не получается доставить мяч к штрафной розыгрышем, то остается единственный вариант - дальний заброс (привет незаменимый Антон). И автор сам упоминает четкий пример - с Ростовом играли Мухин-Зделар-Агапов, ни Мойзеса, ни Набабкина в составе (те самые крайние ЦЗ). В результате дополнительный опорник в обороне ничего этой самой обороне не дал.
2) Про молодежь тоже сомнительно. Во-первых, среди "молодежи без опыта" упоминается Ермаков, главный игрок замены в течение всего прошлого сезона.
Во-вторых, когда какой-нибудь Аякс или Зальцбург играет кучей молодежи, то это "круто, доверяют молодым и развивают их, не то что наши ретрограды". А когда у нас куча молодежи (~ ограниченное количество игроков с опытом), то это оказывается издевательство над тренером. Тем более все перечисленные игроки показывают, что потенциал у них есть.
видимо пропущено что-то, должно быть: "...Медина и Бахтиёр Зайнутдинов..."
Только с нами Иуда пятую точку рвал, а теперь уже скис. Знаю, что зенитовские болелы им не очень довольны.
На место Фернандеса нашли все же игрока хорошего для лиги уровня
Много предложить дегег не можем, рынок у нас только ЛатАмерика, и лучших забирают до нас. А кто остаётся - либо как Давила, без изюминки, либо из-за санкций не едет, либо вот больной оказался.
Так что все в кучу у нас, проблема на проблеме.
Хотел бы какой олигарх купить, чтобы обеднеть, тут же бы продали.
Я болею за ЦСКА с начала 80х, с самого-самого раннего детства. Потому - бывало и хуже. Первый свой матч я смотрел на стадионе, когда ЦСКА играл с Локомотивом в пердиве.
Это риторические вопросы, можешь не отвечать, лучше пердни в свой диван эксперта-паникера, а не опять в комментарии, их же еще и нормальные люди читают.
Автору материала плюс, все по делу.
Факт тот, что с Фернандесом в составе Зенит перестал быть гегемоном и огреб от двух московских команд, и не смог победить третью, полудохлую с проблемами в обороне. Вот это факт.
А в линии защиты у ЦСКА как раз хорошо там, где у Зенита играет Фернандес, такое единственное пока место работающее. Келвен уже принёс больше пользы клубу, чем Фернандес Зениту за большее количество матчей.
Был бы двойной профит? Вы как-то далеко ушли, может, с Фернандесом мы бы были 13е. В Бразилии тем более он вообще был бесполезен, отправлен на лавку и в итоге уволен. Такой же аргумент ведь?
Тем более, что Фернандесу явно тяжеловато играть, нет прежней лёгкости уже.
Болельщики видят игру и результат. Семак может видеть, что Фернандес хороший парень, или его просят другие бразильцы ставить именно Марио, потому что они друг друга понимают, или же Семак может просто надеяться, что вот теперь наконец-то он потащит, как должен, но все никак, и попробуем ещё.
Тренер не Бог и тоже может совершать ошибки или возлагать надежды на тех, кто их не оправдывает.
Да, у Федотова дефицит игроков.
При этом:
Почему из всех молодых больше всех выходил бездарный Ермаков. Не видно, чтобы росли талантливые Глебов, Арбузов, Рядно, и пр.
Настолько ли плохи Карасааль и Медина, чтобы их не ставить в состав и продавать