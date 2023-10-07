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Гид к «Спартак» – ЦСКА: обороняются на уровне второй восьмерки, антагонисты по составам, интригуют на флангах и в центре

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Что придумают Абаскаль и Федотов?

«Спартак» и ЦСКА подошли к главному дерби России: Абаскаль растерял внятную игру и получил 0:7 в двух последних матчах, а у Федотова уже не получается вдохнуть жизнь в команду без большого количества новичков.

«Спартак» и ЦСКА делят пятое место (отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков), идут во второй восьмерке по пропущенным мячам (по итогам прошлого сезона уступили только «Зениту») и допускают почти столько же, сколько создают.

С глобальным разобрались, но что с деталями?

Составы «Спартака» и ЦСКА – две крайности. Выбор Абаскаля огромен, Федотов с трудом меняет игроков

Зафиксируем: состав у «Спартака» точно сильнее.

Абаскаль иногда (в последнее время – чаще) принимает странные решения, но даже вторые номера «Спартака» – топ: Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский.

Мощный набор дополняет универсализм игроков: Даниил Хлусевич выходит на обоих флангах обороны, Михаил Игнатов готов к любой позиции впереди, Хесус Медина адаптирован к флангу, а Зиньковскому уже комфортно на любом краю. Плюс состав «Спартака» позволяет легко перестраиваться на другие схемы – такой вариативностью обладает только «Зенит». После закрытия трансферного окна к спортивному блоку «Спартака» остался лишь один кадровый вопрос: кто сменщик Соболева? Кейта Бальде и Шамара Николсона распихали по арендам, а 19-летний Павел Мелешин пропустил часть осени из-за травмы.

Вторая часть прошлого сезона показала, что Владимир Федотов творит и в очень стесненных условиях, но после ужасной летней кампании выбор стал еще меньше. Сейчас ЦСКА терпит, а не играет.

Глубина состава – важный фактор матч-менеджмента. Замены Абаскаля уже смущали, но ему все равно проще, чем Федотову. Если ЦСКА не решает матчи в первые 60-70 минут, становится очень сложно – ресурса для усиления почти нет (молодежь + характер). В это время «Спартак» без проблем выпускает игроков, которые могли бы и выходить в старте (Абаскаль в шести турах использовал по 5 замен и в четырех – 4).

Федотов только трижды выпускал пятерку запасных (один раз – против «Локо», когда исход уже был ясен, 4:1). В матче с «Зенитом» (1:1) тренер ЦСКА сделал всего две замены, а с «Ахматом» (3:2) и вовсе выпустил только Никиту Ермакова.

Разница в уровне запасных очевидна.

Бешеный выбор пока не сильно помогает «Спартаку». Планы Абаскаля на «Зенит» и «Краснодар» провалились, опорная зона проваливается в каждой игре, замены усиливают далеко не всегда.

Оборона «Спартака» и ЦСКА – кошмар. Атака не компенсирует проблемы

В прошлом сезоне «Спартак» и ЦСКА входили в топ-3 оборон РПЛ. «Спартак» держался на багаже первой половины сезона (весной Абаскаль стал шестым по оборонительному xG и десятым по пропущенным голам), ЦСКА играл гораздо стабильнее, несмотря на скомканный сезон Игоря Дивеева (травмы и неудачная игра весной). По оборонительным показателям ЦСКА уступил только «Зениту», серьезно оторвавшись от остальных.

Теперь «Спартак» и ЦСКА обороняются на уровне второй восьмерки. Команда Абаскаля разбалансирована из-за атакующего состава и ужасной игры в опорной зоне, ЦСКА страдает из-за подбора игроков. 

В некоторых компонентах «Спартак» даже слабее. Например, он допускает больше точных кроссов – это привело к четырнадцатому месту по допущенным ударам из штрафной.

ЦСКА – шестой по xG без учета пенальти, но умудряется создавать меньше соперников (-0,97 – разница между атакующим xG и оборонительным). «Спартак» идет третьим, уступая «Зениту» и «Крыльям», но баланс между моментами у своих и чужих ворот все равно хрупкий (2,42 xG).

Главные вопросы к дерби: кто вместо Соболева, чья опорная зона привезет меньше, что будет с защитой ЦСКА

1. Как Абаскаль заменит Соболева?

Соболев перебрал с желтыми уже в десятом туре. Если Мелешин готов, то 19-летний форвард в старте на ЦСКА – приоритетный вариант (не придется рушить структуру, передвигая вперед Промеса или Игнатова). Плюс Мелешин хорошо вышел против «Динамо» в Кубке.

Абаскаль уже выпускал Игнатова ложной девяткой (так заканчивал матч с «Ахматом» и провел десять минут с «Динамо» в Кубке), есть вариант с перемещением Промеса в середину. Если «Спартак» откажется от профильного нападающего, понадобится компенсирующая идея в штрафной. 

Без Соболева и Мелешина сминать защитников будет сложнее – возможно, при таком раскладе вбегающей восьмеркой станет Кристофер Мартинс.

2. Как «Спартак» подстроится под фланги ЦСКА?

ЦСКА мало создает, но фланги эффективны: против «Ростова» Хелвен забил с передачи Гайича и отдал ассист Чалову, с «Факеом» в Кубке (1:1) Гайич сравнял после подачи Хелвена.

Под активных латералей ЦСКА Абаскаль может бросить Зиньковского. Антон доигрывал весну на позиции правого латераля, в этом сезоне тоже подсаживался пятым защитником – например, под кроссы «Динамо» (1:0). Возможно, Зиньковский снова появится справа: он сильнее Бонгонда в обороне, а Денисов привык становиться третьим центральным защитником. 

3. Ждать ли новых тактических экспериментов от Абаскаля?

Абаскаль уже удивлял в топ-матчах: Соболев-вингер против «Локо» год назад (1:0), схема-трансформер в майской игре с «Зенитом» (2:3), неожиданное возвращение ромба под Семака в сентябре (1:3), гибридные 4-3-3/линейные 4-4-2 при обороне с «Краснодаром» (0:2).

Отсутствие Соболева может подтолкнуть к чему-то новому. Например, насытить середину против пары опорников ЦСКА: так возможен ромб и переход на пару нападающих (Промес и Бонгонда заканчивали в паре с «Динамо» в Кубке).

Вариант с Зиньковским-латералем – тоже (с натяжкой) эксперимент, но решение кажется логичным из-за агрессивных флангов ЦСКА. Ромб Абаскаля не умеет обороняться против интенсивных краев.

4. Что с обороной ЦСКА?

Против «Крыльев» пару недель назад (2:2) выбыли сразу два центральных защитника ЦСКА: Виллиан Роша схватил красную, а Мойзес вылетел из-за повреждения. Это привело к тройке Агапов – Здьелар – Мухин против «Ростова» – и к 0:2 к 12-й минуте (итог – 3:3). В прошлом туре вернулся Роша, Мойзес сыграл в Кубке с «Факелом».

Возможно, третьим станет Кирилл Набабкин. Но будет ли тройка готова после небольшого простоя?

5. Чья опорная зона уязвимее?

Ключевая проблема середины поля «Спартака» – объем от восьмерок. Абаскаль рассуждает о километраже Медины, но какой в нем смысл, если он (и Мозес) пассивен в отборе и не бежит назад, когда это необходимо? То же самое касается и Промеса с Бонгонда. В итоге Зобнин и Мартинс постоянно разрываются: либо бросают свои зоны, пытаясь помочь партнерам, либо, наоборот, вжимаются в штрафную.

ЦСКА может быть компактным, но периодически опорная зона тоже проваливается. Последний пример – гол Рассказова. Плюс из-за травм и дисквалификаций привычные сочетания (Здьелар – Мендес) разбились, поэтому ЦСКА тоже уязвим.

***

«Спартак» и ЦСКА стартовали хуже ожидаемого. Три победы подряд и мощный состав Абаскаля программировали болельщиков на большее, чем пятое место к десятому туру. Просадка ЦСКА ожидалась из-за неудачной трансферной кампании, но серость армейцев все равно расстраивает.

Из-за неудачных результатов кажется, что уровень дерби будет низким. 

Но некачественная оборона, индивидуальные перформансы впереди и возможные тренерские эксперименты могут подарить яркую и эмоциональную зарубу.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков

5 комментариев

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Shuller18
Короче, Абаскаль с жиру бесится, а Федотов последний пуд соли доедает, если брать составы) Действительно две крайности.
+1
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+1
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Severfan
Но некачественная оборона, индивидуальные перформансы впереди и возможные тренерские эксперименты могут подарить яркую и эмоциональную зарубу.

в итоге будет унылая нулевая ничья
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Евгений Пак
Мощный состав Спартака - дальше можно не читать.
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Rudenzik
Ответ Severfan
Но некачественная оборона, индивидуальные перформансы впереди и возможные тренерские эксперименты могут подарить яркую и эмоциональную зарубу. в итоге будет унылая нулевая ничья
Последняя нулевая ничья в 97 году была, да и за всю историю со времён СССР их очень мало, сомневаюсь в таком исходе с учётом сегодняшней обороны Спартака и ЦСКА
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Чемпион Людей
Ответ Евгений Пак
Мощный состав Спартака - дальше можно не читать.
Относительно ЦСКА очень даже мощный
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