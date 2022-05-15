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Ваноли хорош в топ-матчах: против «Зенита» выключил Вендела и заблокировал фланги. Промес – скрытый герой

Паоло Ваноли Паоло Ваноли
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Но «Спартак» слишком прижался. 

Одна из главных интриг перед игрой – схема «Спартака». Победные топ-матчи Паоло Ваноли пришлись на 3-4-3: красно-белые играли 1-в-1 против ЦСКА (1:0) и разрывали «Динамо» (2:0) смещениями Квинси Промеса и Зелимхана Бакаева в глубину (плюс хозяева не использовали возможности для отрывов, тогда как кб выжали максимум).

Но лучшие отрезки в нападении пришлись на двух нападающих: «Спартак» вдавил мертвый «Арсенал» парой Соболев-Николсон (3:0, 3-5-2), отыгрался против «Крыльев» перейдя на 4-4-2 (2:1) и в первом тайме трижды забил «Уралу» (3:1) в 4-4-2.

Сильно удивил состав: Жиго остался в запасе (мышечная травма плюс ночью вернулся из Франции из-за семейных обстоятельств), Максимилиано Кофрие и Никита Чернов не попали в заявку из-за повреждений, а Наиль Умяров еще не восстановился. 

В итоге Ваноли пересобрал тройку центральных: Даниил Хлусевич сыграл справа, Руслан Литвинов – в середине, Георгий Джикия – слева. Михаил Игнатов был третьим полузащитником, Александр Соболев и Квинси Промес – двумя форвардами.

Расстановка «Зенита» тоже интриговала. Во-первых, интересовала схема: в последних матчах команда Сергея Семака использовала 4-4-2, но игру против «Химок» (1:0) начинала в 3-4-3. Во-вторых, был актуален вратарский вопрос. Михаил Кержаков ошибался в этом сезоне (еще и в чемпионском матче против «Локо»). Даниил Одоевский играл в последнем матче, но на выезде против «Бетиса» (0:0) и дома против «Рубина» (2:2) не очень уверенно фиксировал мяч.

Сергей Семак выбрал 3-4-3 с Клаудиньо и Венделом в опорной зоне – последний раз «Зенит» так стартовал против «Крыльев» (1:1).

В первые 20 минут «Зенит» всего раз коснулся мяча в чужой штрафной. Гол Соболева – следствие проблем, созданных «Спартаком»

Ключевое впечатление по первому тайму – полностью перекрытый мозговой центр «Зенита» (особенно было тяжело Венделу). «Спартак» отдал мяч «Зениту» (30,5% владения) и отказался от агрессии по всему полю (например, в кубковом дерби против ЦСКА было иначе). 

Благодаря хорошей подготовке «Спартака» в первые 25 минут команда Семака контролировала мяч только в середине поля (155 пасов в средней трети, 30 – в чужой) и очень редко подходила к воротам (все 3 передачи в штрафную – после угловых или вторая волна после них).

Главные итоги стартового плана Паоло Ваноли: 0 ударов «Зенита» из штрафной и всего 11 касаний внутри нее за первый тайм, а в первые 25 минут – всего одно (безуспешное).

Десятиминутка в середине первого тайма – наглядная демонстрация, почему Ваноли выбрал оборонительный план. Во-первых, на тактику повлияло качество центральных защитников (Хлусевич-Литвинов-Джикия – слишком экспериментальная тройка). Во-вторых, даже в таком матче «Зенит» мог наказывать «Спартак» за разрывы между линиями. 4 удара гостей из 5 – результат контратак, Малком, Вендел и Клаудиньо обретали необходимую свободу и пространство, после чего били из неплохих позиций. Плюс именно в этот отрезок «Зенит» заработал несколько подряд стандартов и зажал хозяев в штрафной (прострел Кузяева и классная подача на Чистякова).

Из-за этого «Спартак» использовал очень подвижную оборону – в первом тайме «Зенит» ничего не придумал под компактность москвичей и ни разу не пробил после позиционных атак. 

Было несколько главных моментов:

– постоянная опека Вендела. Чаще всего перед бразильцем оказывался Промес (в основном при позиционном давлении – именно он подобрал мяч и начал голевую атаку), или его передавала полузащита «Спартака»;

– давление на латералей «Зенита»: Рассказов выдвигался к Сантосу, а Мозес встречал Далера Кузяева;

– гибкая структура тройки полузащитников: когда мяч находился на флангах или полуфлангах, Мартинс/Игнатов выдвигался чуть выше, а второй из них оказывался чуть глубже в паре с Пруцевым или опекал еще одного игрока в середине (например, Клаудиньо);

– агрессия защитников по Малкому и Алберто – в некоторых эпизодах Джикия рушил структуру, чтобы доиграть эпизод по бразильцу.

Главный итог задумки – постоянная игра 1-в-1 против лидеров «Зенита», помноженная на регулярное давление. Плюс «Спартак» часто численно превосходил гостей в таких эпизодах, что вынуждало «Зенит» менять фланги, где ожидало продолжение этой же ловушки. В итоге атакующая структура окончательно рушилась – нападение «Зенита» было слишком оторванным друг от друга.

Здесь удачный пример, как «Спартак» разбирал «Зенит»: Игнатов был готов к передаче назад для прессинга Барриоса, Промес висел на Венделе, Мозес атаковал Кузяева, Малком был под опекой Пруцева и Джикии.

Графика – Instat

«Спартак» не так часто включал высокий прессинг, но структура работала при похожих вводных. Основная задача – в давлении на ближайших адресатов передач и опеке Вендела. 

Ниже – два примера, где заметно, как «Спартак» выдавливал «Зенит»: в первом случае Вендела подобрал Пруцев (Промес и Игнатов выжимали Барриоса и Алипа, а за Клаудиньо следил Мартинс), а во втором – Игнатов атаковал колумбийца, а Вендел был под давлением Промеса.

Перед пропущенным голом «Зенит» оказался в похожей ситуации. Как правило, в таких разборах не затрагивают судейские решения, поэтому рассмотрим фланговую структуру: изначально четверо зенитовцев под давлением Рассказова, Хлусевича, Мартинса и Промеса.

Спустя пару секунд Вендел отклеился от эпизода (расстояния – одна из главных проблем в нападении петербуржцев – об этом ниже), а Промеса подобрал мяч и начал контратаку.

После пропущенного гола Семак перешел на 4-4-2 и выпустил Дзюбу, но это не улучшило атакующую структуру – «Спартак» мог закончить игру в контратаках

Паоло Ваноли признал, что в первом тайме «Спартак» провалился в атаке: «Первый тайм мы провели хорошо, но не хватало смелости и характера. Особенно впереди: могли атаковать эффективнее. А во втором тайме сказалось, что очень хотели сохранить победный счет».

После пропущенного гола «Зенит» сразу вернул 4-4-2: Барриос поднялся в опорную зону, Сантос стал левым защитником, Клаудиньо перешел налево, а Алберто оказался в паре с Сергеевым. Через 10 минут Семак снял Алипа и Алберто, чтобы выпустить Кругового (Сантос вернулся в центр защиты) и Дзюбу.

4-4-2 разбили фланговое давление: Рассказов и Мозес уже не поднимались так высоко, из-за чего крайние защитники «Зенита» спокойно двигали мяч вперед. Плюс гол и перестроение гостей окончательно зажали «Спартак»: в первом тайме петербуржцы сделали 14 передач в штрафную (верхний скриншот), во втором – 30 (нижний скриншот).

Но замены практически не изменили структуру «Зенита» – команда постоянно останавливалась на флангах. Например, классика первого тайма – отсутствие вариантов в середине или большие разрывы между атакующей группой, поэтому переводы и развороты на другой фланг почти не работали.

Ниже – пример такого расположения. «Зенит» заперт на фланге, не было вариантов в середине, никто не переводил на другой фланг, поэтому последовала передача назад.

В таких условиях Дзюба неплохо помог команде:

– отклеился от Жиго и выскочил перед Литвиновым – так он отыгрался с Венделом, но удар из штрафной заблокировали; 

– полумомент Малкома – результат его продвигающей передачи с правого фланга;

 – перспективно откатил на Барриоса, но попытку Вильмара накрыл Пруцев;

– заработанный пенальти – следствие выигранной борьбы (Артем продлил подачу в сторону Ерохина).

Основная проблема второго тайма – некачественное заполнение середины и зоны около штрафной. Например, удары Оздоева (попал в Мозеса) и Кругового – результат неплохих включений из центра, но в остальных эпизодах «Зенит» почти не реагировал на борьбу Дзюбы, не собирал подборы и численно не превосходил «Спартак» на подборах или при собственном владении.

«Во втором тайме, к сожалению, пропустили достаточно быстрый мяч и дальше нужно было атаковать и вскрывать оборону «Спартака». Они, в свою очередь, пользовались зонами, которые стали появляться, и делали это хорошо. Были достаточно опасные контратаки», – рассказывал Семак.

Во втором тайме «Спартак» наладил переход из обороны в атаку – команда устроила несколько быстрых отрывов (особенно был хорош Мозес), но первый забег Николсона прервал Сантос, а второй – Чистяков.

***

«Эта игра – еще один шаг вперед для нас. С таким отношением к делу, как сегодня, можно нивелировать разницу между командами, если она есть. 

Нам важно было показать, какого прогресса мы добились с момента прошлой встречи, и понять свой уровень на фоне сегодняшнего «Зенита». При этом у нас были сложности: лишились сразу трех центральных защитников. Так что отдельная благодарность Хлусевичу, Литвинову и Джикии, которые провели качественный матч», – анализировал Ваноли.

Учитывая проблемы «Спартака» (отсутствие защитников и нестабильность при Ваноли), команда провела качественный матч. Хозяева грамотно закрылись, выключили лидеров «Зенита» (нейтрализовали фланги и помешали Венделу) и не позволили создавать системные моменты после позиционных атак.

Да, важно признать, что команде Семака не хватило эмоций и агрессии из-за отсутствия турнирного значения, но игра «Спартака» интересна в контексте финала Кубка России. Паоло Ваноли не всегда удачно выбирал планы на игру и периодически удивлял установками, но в трех топ-матчах из четырех он находил интересные решения: перегружал опорную зону «Динамо» через смещения Бакаева и Мозеса (2:0), запрессинговал ЦСКА в Кубке России (1:0), а теперь выключил лидеров «Зенита».

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Спартак – Зенит 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
15 мая, 16.30, «Открытие Банк Арена»
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Голы:
1:0 – 49 Соболев, 1:1 – 90, пенальти Мостовой.
СпартакСелихов, Хлусевич, Литвинов, Джикия, Рассказов, Мартинс Перейра, Пруцев, Мозес (Зобнин, 85), Соболев (Николсон, 76), Промес (Бакаев, 85), Игнатов (Жиго, 60).
ЗенитОдоевский, Кузяев, Чистяков, Алип (Круговой, 63), Дуглас Сантос, Малком, Барриос, Вендел (Оздоев, 71), Клаудиньо (Мостовой, 71), Юри Алберто (Дзюба, 63), Сергеев (Ерохин, 82).
Предупреждения:
Соболев (51), Мартинс Перейра (56), Мозес (85), Хлусевич (88), Джикия (90).

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