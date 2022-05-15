Ваноли хорош в топ-матчах: против «Зенита» выключил Вендела и заблокировал фланги. Промес – скрытый герой

Но «Спартак» слишком прижался.

Одна из главных интриг перед игрой – схема «Спартака». Победные топ-матчи Паоло Ваноли пришлись на 3-4-3: красно-белые играли 1-в-1 против ЦСКА (1:0) и разрывали «Динамо» (2:0) смещениями Квинси Промеса и Зелимхана Бакаева в глубину (плюс хозяева не использовали возможности для отрывов, тогда как кб выжали максимум).

Но лучшие отрезки в нападении пришлись на двух нападающих: «Спартак» вдавил мертвый «Арсенал» парой Соболев-Николсон (3:0, 3-5-2), отыгрался против «Крыльев» перейдя на 4-4-2 (2:1) и в первом тайме трижды забил «Уралу» (3:1) в 4-4-2.

Сильно удивил состав: Жиго остался в запасе (мышечная травма плюс ночью вернулся из Франции из-за семейных обстоятельств), Максимилиано Кофрие и Никита Чернов не попали в заявку из-за повреждений, а Наиль Умяров еще не восстановился.

В итоге Ваноли пересобрал тройку центральных: Даниил Хлусевич сыграл справа, Руслан Литвинов – в середине, Георгий Джикия – слева. Михаил Игнатов был третьим полузащитником, Александр Соболев и Квинси Промес – двумя форвардами.

Расстановка «Зенита» тоже интриговала. Во-первых, интересовала схема: в последних матчах команда Сергея Семака использовала 4-4-2, но игру против «Химок» (1:0) начинала в 3-4-3. Во-вторых, был актуален вратарский вопрос. Михаил Кержаков ошибался в этом сезоне (еще и в чемпионском матче против «Локо»). Даниил Одоевский играл в последнем матче, но на выезде против «Бетиса» (0:0) и дома против «Рубина» (2:2) не очень уверенно фиксировал мяч.

Сергей Семак выбрал 3-4-3 с Клаудиньо и Венделом в опорной зоне – последний раз «Зенит» так стартовал против «Крыльев» (1:1).

В первые 20 минут «Зенит» всего раз коснулся мяча в чужой штрафной. Гол Соболева – следствие проблем, созданных «Спартаком»

Ключевое впечатление по первому тайму – полностью перекрытый мозговой центр «Зенита» (особенно было тяжело Венделу). «Спартак» отдал мяч «Зениту» (30,5% владения) и отказался от агрессии по всему полю (например, в кубковом дерби против ЦСКА было иначе).

Благодаря хорошей подготовке «Спартака» в первые 25 минут команда Семака контролировала мяч только в середине поля (155 пасов в средней трети, 30 – в чужой) и очень редко подходила к воротам (все 3 передачи в штрафную – после угловых или вторая волна после них).

Главные итоги стартового плана Паоло Ваноли: 0 ударов «Зенита» из штрафной и всего 11 касаний внутри нее за первый тайм, а в первые 25 минут – всего одно (безуспешное).

Десятиминутка в середине первого тайма – наглядная демонстрация, почему Ваноли выбрал оборонительный план. Во-первых, на тактику повлияло качество центральных защитников (Хлусевич-Литвинов-Джикия – слишком экспериментальная тройка). Во-вторых, даже в таком матче «Зенит» мог наказывать «Спартак» за разрывы между линиями. 4 удара гостей из 5 – результат контратак, Малком, Вендел и Клаудиньо обретали необходимую свободу и пространство, после чего били из неплохих позиций. Плюс именно в этот отрезок «Зенит» заработал несколько подряд стандартов и зажал хозяев в штрафной (прострел Кузяева и классная подача на Чистякова).

Из-за этого «Спартак» использовал очень подвижную оборону – в первом тайме «Зенит» ничего не придумал под компактность москвичей и ни разу не пробил после позиционных атак.

Было несколько главных моментов:

– постоянная опека Вендела. Чаще всего перед бразильцем оказывался Промес (в основном при позиционном давлении – именно он подобрал мяч и начал голевую атаку), или его передавала полузащита «Спартака»;

– давление на латералей «Зенита»: Рассказов выдвигался к Сантосу, а Мозес встречал Далера Кузяева;

– гибкая структура тройки полузащитников: когда мяч находился на флангах или полуфлангах, Мартинс/Игнатов выдвигался чуть выше, а второй из них оказывался чуть глубже в паре с Пруцевым или опекал еще одного игрока в середине (например, Клаудиньо);

– агрессия защитников по Малкому и Алберто – в некоторых эпизодах Джикия рушил структуру, чтобы доиграть эпизод по бразильцу.

Главный итог задумки – постоянная игра 1-в-1 против лидеров «Зенита», помноженная на регулярное давление. Плюс «Спартак» часто численно превосходил гостей в таких эпизодах, что вынуждало «Зенит» менять фланги, где ожидало продолжение этой же ловушки. В итоге атакующая структура окончательно рушилась – нападение «Зенита» было слишком оторванным друг от друга.

Здесь удачный пример, как «Спартак» разбирал «Зенит»: Игнатов был готов к передаче назад для прессинга Барриоса, Промес висел на Венделе, Мозес атаковал Кузяева, Малком был под опекой Пруцева и Джикии.

Графика – Instat

«Спартак» не так часто включал высокий прессинг, но структура работала при похожих вводных. Основная задача – в давлении на ближайших адресатов передач и опеке Вендела.

Ниже – два примера, где заметно, как «Спартак» выдавливал «Зенит»: в первом случае Вендела подобрал Пруцев (Промес и Игнатов выжимали Барриоса и Алипа, а за Клаудиньо следил Мартинс), а во втором – Игнатов атаковал колумбийца, а Вендел был под давлением Промеса.

Перед пропущенным голом «Зенит» оказался в похожей ситуации. Как правило, в таких разборах не затрагивают судейские решения, поэтому рассмотрим фланговую структуру: изначально четверо зенитовцев под давлением Рассказова, Хлусевича, Мартинса и Промеса.

Спустя пару секунд Вендел отклеился от эпизода (расстояния – одна из главных проблем в нападении петербуржцев – об этом ниже), а Промеса подобрал мяч и начал контратаку.

После пропущенного гола Семак перешел на 4-4-2 и выпустил Дзюбу, но это не улучшило атакующую структуру – «Спартак» мог закончить игру в контратаках

Паоло Ваноли признал, что в первом тайме «Спартак» провалился в атаке: «Первый тайм мы провели хорошо, но не хватало смелости и характера. Особенно впереди: могли атаковать эффективнее. А во втором тайме сказалось, что очень хотели сохранить победный счет».

После пропущенного гола «Зенит» сразу вернул 4-4-2: Барриос поднялся в опорную зону, Сантос стал левым защитником, Клаудиньо перешел налево, а Алберто оказался в паре с Сергеевым. Через 10 минут Семак снял Алипа и Алберто, чтобы выпустить Кругового (Сантос вернулся в центр защиты) и Дзюбу.

4-4-2 разбили фланговое давление: Рассказов и Мозес уже не поднимались так высоко, из-за чего крайние защитники «Зенита» спокойно двигали мяч вперед. Плюс гол и перестроение гостей окончательно зажали «Спартак»: в первом тайме петербуржцы сделали 14 передач в штрафную (верхний скриншот), во втором – 30 (нижний скриншот).

Но замены практически не изменили структуру «Зенита» – команда постоянно останавливалась на флангах. Например, классика первого тайма – отсутствие вариантов в середине или большие разрывы между атакующей группой, поэтому переводы и развороты на другой фланг почти не работали.

Ниже – пример такого расположения. «Зенит» заперт на фланге, не было вариантов в середине, никто не переводил на другой фланг, поэтому последовала передача назад.

В таких условиях Дзюба неплохо помог команде:

– отклеился от Жиго и выскочил перед Литвиновым – так он отыгрался с Венделом, но удар из штрафной заблокировали;

– полумомент Малкома – результат его продвигающей передачи с правого фланга;

– перспективно откатил на Барриоса, но попытку Вильмара накрыл Пруцев;

– заработанный пенальти – следствие выигранной борьбы (Артем продлил подачу в сторону Ерохина).

Основная проблема второго тайма – некачественное заполнение середины и зоны около штрафной. Например, удары Оздоева (попал в Мозеса) и Кругового – результат неплохих включений из центра, но в остальных эпизодах «Зенит» почти не реагировал на борьбу Дзюбы, не собирал подборы и численно не превосходил «Спартак» на подборах или при собственном владении.

«Во втором тайме, к сожалению, пропустили достаточно быстрый мяч и дальше нужно было атаковать и вскрывать оборону «Спартака». Они, в свою очередь, пользовались зонами, которые стали появляться, и делали это хорошо. Были достаточно опасные контратаки», – рассказывал Семак.

Во втором тайме «Спартак» наладил переход из обороны в атаку – команда устроила несколько быстрых отрывов (особенно был хорош Мозес), но первый забег Николсона прервал Сантос, а второй – Чистяков.

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«Эта игра – еще один шаг вперед для нас. С таким отношением к делу, как сегодня, можно нивелировать разницу между командами, если она есть.

Нам важно было показать, какого прогресса мы добились с момента прошлой встречи, и понять свой уровень на фоне сегодняшнего «Зенита». При этом у нас были сложности: лишились сразу трех центральных защитников. Так что отдельная благодарность Хлусевичу, Литвинову и Джикии, которые провели качественный матч», – анализировал Ваноли.

Учитывая проблемы «Спартака» (отсутствие защитников и нестабильность при Ваноли), команда провела качественный матч. Хозяева грамотно закрылись, выключили лидеров «Зенита» (нейтрализовали фланги и помешали Венделу) и не позволили создавать системные моменты после позиционных атак.

Да, важно признать, что команде Семака не хватило эмоций и агрессии из-за отсутствия турнирного значения, но игра «Спартака» интересна в контексте финала Кубка России. Паоло Ваноли не всегда удачно выбирал планы на игру и периодически удивлял установками, но в трех топ-матчах из четырех он находил интересные решения: перегружал опорную зону «Динамо» через смещения Бакаева и Мозеса (2:0), запрессинговал ЦСКА в Кубке России (1:0), а теперь выключил лидеров «Зенита».

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович