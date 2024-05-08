«Реал» – «Бавария»: битва за место в финале

В ночь с 8 на 9 мая станет известен полный состав участников решающего сражения ЛЧ-2023/24.

«Реал Мадрид» (Испания) – «Бавария» (Германия). 9 мая, 00:00 (время Астаны)

На прошлой неделе эти противники выдали огненный матч в Мюнхене: «Реал» с «Баварией» поочередно выходили вперед, но в итоге их дуэль на «Альянц-Арене» победителя не выявила – 2:2.

На «Сантьяго Бернабеу» миром им разойтись уже не получится. Нет, ничья в Мадриде, конечно, возможна – как в основное, так и в дополнительное время. Однако сильнейший, равно как и неудачник, в этой паре в любом случае определится.

Ближайшие соперники по-разному провели последние матчи внутренних первенств. «Галактикос», разгромив в родных стенах «Кадис» со счетом 3:0, за три тура до финиша Примеры оформили очередное чемпионство, 36-е в истории «королевского клуба».

«Бавария» же, утратившая шансы защитить титул сильнейшей команды Бундеслиги, вчистую проиграла на выезде «Штутгарту» (1:3), поставив под угрозу даже второе итоговое место в чемпионате Германии. Ко всему прочему, мюнхенцы в битве со «швабами» потеряли Рафаэла Геррейру. Португалец серьезно травмировался и рискует теперь пропустить Евро-2024.

У «сливочных» кадровых потерь нет, и команда «папы» Карло Анчелотти полна решимости обновить рекорд по количеству выигранных трофеев Лиги чемпионов, который ей же и принадлежит.

Сейчас в активе «Реала» 15 титулов сильнейшего клуба Европы, и эксперты Olimpbet считают его главным претендентом на завоевание 16-го. Чтобы на него рассчитывать, мадридцам для начала необходимо преодолеть сопротивление «Баварии».

Между прочим, предыдущее сражение в столице Испании, состоявшееся 1-го мая 2018-го года, завершилось вничью со счетом 2:2. Точно так же, как и первая полуфинальная встреча текущего розыгрыша. Чего ждать на этот раз?

Аналитики Olimpbet полагают, что у «галактикос» заметно больше шансов на победу в ответной встрече: П1 – 1.87, Х – 4.07, П2 – 3.92.

Букмекер № 1 в Казахстане считает «королевский клуб» и явным фаворитом по итогам двухраундового противостояния: проход «Реала» – 1.48, проход «Баварии» – 2.69.

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