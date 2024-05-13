Кому достанется последнее место в Лиге чемпионов от Англии?

13 мая в английской Премьер-лиге встретятся «Астон Вилла» и «Ливерпуль», а в испанской Примере «Барселона» примет «Реал Сосьедад».

АПЛ. 37-й тур. «Астон Вилла» – «Ливерпуль». 14 мая, 00:00 (время Астаны).

К огромному сожалению многомиллионной армии поклонников «Ливерпуля» и лично Юргена Клоппа, на минувших выходных мерсисайдский клуб и его немецкий тренер лишились последних чемпионских иллюзий. У «скаузеров» не осталось даже теоретических шансов на завоевание титула в АПЛ.

А вот для «Астон Виллы», как ни парадоксально, все самое интересное только начинается, и матч против «красных» для бирмингемской команды самый, что ни на есть, судьбоносный. Победа сделает «вилланов» недосягаемыми для «Тоттенхэма» и обеспечит им четвертое итоговое место в таблице, а с этим – первую в истории клуба путевку в Лигу чемпионов.

«Астон Вилла» однажды участвовала в главном еврокубке, но было это уже более сорока лет назад, и тогда турнир назывался Кубком чемпионов. В текущем же сезоне «вилланы» впервые с 2010-го года вышли на международную арену и добрались до полуфинала Лиги конференций. В общем, вошли во вкус.

Встреча крайне важна для «бордово-голубых», но можно ли их считать фаворитом в битве с расслабленным «Ливерпулем», который выиграл у «Астон Виллы» пять из шести предыдущих очных сражений при одной ничьей?

Эксперты Olimpbet полагают, что, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, шансы гостей на успех заметно предпочтительнее, чем у хозяев: П1 – 3.88, Х – 4.68, П2 – 1.77. Букмекер № 1 в Казахстане считает «Ливерпуль» фаворитом и по угловым: П1 – 3, Х – 10.5, П2 – 1.55.

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Ла Лига. 35-й тур. «Барселона» – «Реал Сосьедад». 14 мая, 00:00

«Блауграна» уже давно лишилась надежд отстоять титул сильнейшего клуба Примеры. С другой стороны она досрочно обеспечила себе место в зоне Лиги чемпионов. Казалось бы, у «Барсы» не осталось стимула на концовку национального первенства.

Однако руководство клуба поставило перед главным тренером «сине-гранатовых» задачу финишировать на месте не ниже второго, только в этом случае контракт с Хави Эрнандесом будет продлен.

Сейчас «Барселона» идет третьей, отставая от каталонских соседей из «Жироны» на два балла. Нетрудно подсчитать, что в случае домашней победы над гостями из Сан-Себастьяна команда Хави станет ближайшим преследователем уже завоевавшего трофей «Реала».

Обыграть на своем поле «Реал Сосьедад» – задача вроде бы не из разряда неразрешимых. Тем более, «Барса» в первом круге была сильнее басков на их поле. Однако последняя дуэль этих соперников в столице Каталонии, состоявшаяся год назад, завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.

Но сейчас аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что перспективы «блауграны» на благоприятный исход заметно предпочтительнее: П1 – 1.75, Х – 3.93, П2 – 4.78. Зато по желтым карточкам сан-себастьянцы – явные фавориты: П1 – 2.7, Х – 4.9, П2 – 1.9.

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