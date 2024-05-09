Увидим ли мы итальянский финал Лиги Европы?

Матчи «Байер» – «Рома» и «Аталанта» – «Марсель» проанализировали в Olimpbet.

«Байер-04» (Германия) – «Рома» (Италия). 10 мая, 00:00 (время Астаны)

В минувшее воскресенье «Байер» разгромил в 32-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» 5:1. Теперь он подходит к ответной встрече Лиги Европы с «Ромой» с феноменальной беспроигрышной серией из 48-ми матчей во всех турнирах.

Команды из Леверкузена и Рима бились между собой и в полуфинале предыдущего розыгрыша Лиги Европы. Тогда судьбу путевки в решающий матч турнира решил всего один гол, проведенный «волками» на своем поле.

Сейчас в их споре забито уже два мяча, правда, оба они влетели в ворота римлян, причем в домашней для них встрече. Конечно, выездная победа «фармацевтов» со счетом 2:0 практически распахивает перед ними двери в финал. Однако думать «Байеру» о том, что римский барьер ими уже преодолен крайне опасно.

Главный тренер «аспириновых» Хаби Алонсо вряд ли позволит своей команде расслабиться настолько, чтобы упустить добытое в столице Италии преимущество. Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что леверкузенцы – явные фавориты и домашней битвы с «волками»: П1 – 1.57, Х – 4.37, П2 – 5.95.

А перспективы чемпионов Германии сыграть в финале Лиги Европы букмекером № 1 вообще не подвергаются сомнениям: проход «Байера» – 1.01, проход «Ромы» –16.75.

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«Аталанта» (Италия) – «Марсель» (Франция). 10 мая, 00:00

В отличие от «Ромы», у второй итальянской команды есть более чем осязаемые шансы выйти в финал Лиги Европы. «Аталанта» их заслужила в выездном матче с «Марселем – 1:1. На «Велодроме» соперники обменялись голами уже к 20-й минуте, и клубу из Бергамо удалось удержать приемлемый для себя счет до финального свистка.

Шансы представителя Серии А на успех в этой паре выглядят явно предпочтительнее, особенно с учетом результата первой игры. А после того, как команда Джан Пьеро Гасперини выбила в четвертьфинале ЛЕ «Ливерпуль», главного претендента на победу в турнире, она сама стала одним из основных фаворитов.

Но у «Аталанты» есть серьезная проблема. Бергамаски проводят настолько успешный сезон, что по-прежнему ведут борьбу во внутреннем первенстве за место в зоне Лиги чемпионов. А в Кубке страны они добрались до финала, где 15-го мая их ждет встреча с «Ювентусом». Хватит ли у «черно-синих» сил и эмоций для удачного финиша сразу по трем направлениям?

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что шансы итальянцев на победу в ответной игре предпочтительнее, чем у французов: П1 – 1.77, Х – 3.92, П2 – 4.67.

Что касается результативности матча в Бергамо, то самый популярный букмекер страны полагает, что он практически в равной степени может стать как «верховым», так и «низовым»: Тот (2.5) М – 2, Б – 1.83.

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