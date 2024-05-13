Ставьте на хоккей и разбирайте призовой фонд в 3 000 000 тенге!

Теги Спорт Казахстана

С Olimpbet можно выиграть дважды. Накапливайте коэффициенты на событиях чемпионата мира по хоккею и возглавьте таблицу в акции ICE EXPRESS.

Специально для болельщиков хоккея Olimpbet запустил акцию ICE EXPRESS. Ее победитель получит главный приз – миллион тенге. Без награды не останутся и другие игроки: общий призовой фонд – три миллиона тенге!  

Для участия в ICE EXPRESS необходимо:

– зарегистрироваться и/или авторизоваться на сайте или в приложении Olimpbet Казахстан;

– нажать кнопку «Участвовать» на странице акции;

– делать ставки на события чемпионата мира по хоккею, соблюдая условия: экспрессы от 3000 тенге с коэффициентом от 3.0 и ординары от 5000 тенге с коэффициентом от 1.5.

Коэффициенты всех выигравших ставок суммируются, а их обладатели продвигаются по таблице участников. Тот, кто займет первое место по итогам акции, выиграет миллион тенге. Обладатели второго и третьего мест получат по 550 и 350 тысяч тенге соответственно. Остальной призовой фонд будет распределен среди других 27 участников.

Период проведения акции: с 10 по 26 мая 2024 года. Розыгрыш призов состоится 29 мая.  

Для подробностей переходите на страницу ICE EXPRESS и поборитесь за призовое место в таблице!

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