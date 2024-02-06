Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет

• В декабре не получилось, потому что Фьюри потребовалось больше времени на восстановление после победы над Фрэнсисом Нганну (когда сам оказался в нокдауне в третьем раунде)

• В феврале не получилось, потому что Фьюри получил серьезное рассечение во время спарринга. Нормально ?

• Новая дата – 18 мая. Организатор боя Турки Аль Эш-Шейх заявил, что если кто-то из боксеров не выйдет на ринг и в этот раз, то получит штраф в $10 млн.