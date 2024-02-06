Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет
Мощнейший пояс абсолютного чемпиона
Фото: твиттер Queensberry Promotions
🔥 Так выглядит обновленный постер к бою
Состоится ли бой Усика и Фьюри хотя бы с третьей попытки?
• В декабре не получилось, потому что Фьюри потребовалось больше времени на восстановление после победы над Фрэнсисом Нганну (когда сам оказался в нокдауне в третьем раунде)
• В феврале не получилось, потому что Фьюри получил серьезное рассечение во время спарринга. Нормально?
• Новая дата – 18 мая. Организатор боя Турки Аль Эш-Шейх заявил, что если кто-то из боксеров не выйдет на ринг и в этот раз, то получит штраф в $10 млн.
🔥 Ring of Fire
Фото: инстаграм Турки Аль аш-Шейха
Так выглядит проект пояса, который получит победитель боя
Что важно знать до боев?
Всем привет! Мы сами не верим, но это действительно происходит. Чемпион WBC Тайсон Фьюри и чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик два года договаривались о бое и теперь встретятся на ринге в Саудовской Аравии 18 мая. Главный бой XXI века, который определит абсолютного чемпиона планеты в тяжелом весе.
Просто оцените масштаб происходящего:
• Последний раз абсолютом в тяжелом весе становился Леннокс Льюис, который в 1999 году победил Эвандера Холифилда. Спустя 25 лет мы узнаем нового суперчемпиона.
• Фьюри и Усик ни разу не проигрывали на профессиональном уровне. Рекорд Усика – 21-0, рекорд Фьюри – 34-0-1 (единственная ничья – против Уайлдера в 2018 году). 55 побед на двоих и ни одного поражения.
• Усик дважды разобрался с Энтони Джошуа, Фьюри забрал трилогию против Деонтея Уайлдера.
При этом оба сомнительно провели последние бои: Фьюри победил Фрэнсиса Нганну (экс-чемпиона UFC, который дебютировал в боксе), но в третьем раунде упал в нокдаун; Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа, дважды отправив соперника в нокдаун, но больше всего обсуждалось возможное попадание в пах.
Несмотря на это, нас ждет огромный бой, который войдет в историю бокса. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию турнира в Эр-Рияде!