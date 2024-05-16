Менеджер Усика – советский эмигрант, бежавший от КГБ: развозил пиццу и продал в России лесопилку

История Эгиса Климаса.

18 мая в Саудовской Аравии Александр Усик подерется с Тайсоном Фьюри . Интересы Усика в переговорах защищал Эгис Климас – менеджер, который открыл американской аудитории Сергея Ковалева и Василия Ломаченко.

Климас родился в СССР, но эмигрировал за американской мечтой. Он развозил пиццу, а сейчас зарабатывает миллионы и открывает звезд из стран бывшего Советского Союза.

В СССР Климас занимался контрабандой – за это попал в КГБ. Он эмигрировал в США и собирал коробки для пиццы

Климас вырос в советском Каунасе – втором по величине городе Литвы после Вильнюса. Занимался боксом, после школы два года отслужил в армии – строил «ангары для хранения ракет»: «Вокруг Москвы есть три кольца защиты – ракеты, танки, бомбы. Я работал во втором кольце».

После армии Климас занялся контрабандой – ездил в Польшу и Чехословакию: «Возили то сигареты, то золото, то червонцы в плечи зашивали. Конечно, меня хлопнули на границе, когда из Литвы переезжал в Польшу. Нашли пару золотых колец, [болгарские] сигареты «BT».

В КГБ Климасу запретили пять лет выезжать из СССР – он рассмеялся, пообещав уехать насовсем. В 1989-м через комитет беженцев перебрался в Австрию, где его встретили еврейские друзья. Климас отказался ехать в Израиль, ведь мечтал о США.

В итоге оказался в Сиэтле – с $42 и почти не говоря по-английски. При этом испугался и хотел вернуться Литву: «Я видел огромные здания и понимал, что я никто на этой земле. У меня был один вопрос: что я буду здесь делать?»

В Сиэтле Климас зашел в первый же Pizza Hut, где сказал слово «работа». Владелец показал ему, как складывать коробки для пиццы: «Я сложил эти коробки так быстро, как только мог. Когда босс вернулся, сказал: «Ого! Очень хорошая работа». Он сунул мне в карман долларовую купюру, чаевые. Я подумал: «Вау, люди ценят то, что ты здесь делаешь».

После работы в Pizza Hut Климас много рыбачил – однажды поймал 2,5-метрового осетра. Знакомая узнала об этом и предложила сезонную работу на судне мужа. Климас три месяца ловил крабов в Аляске – рабочий день мог длиться по 20 часов. За лето заработал $15 тысяч – в разы больше, чем в Сиэтле. В поездке Климас освоил английский, что вселило в него уверенность.

Вернувшись в Сиэтл, Климас отучился в автошколе и начал развозить пиццу. Он много работал и недосыпал, но параллельно открыл бизнес – отправлял друзьям в страны бывшего СССР американские товары.

Первый серьезный заказ – от друга из Литвы: он перевел Климасу $60 тысяч и попросил большую партию обуви для тенниса. Так Климас заработал $7 тысяч за две недели работы.

Соотечественник в Сиэтле познакомил Климаса с торговлей техникой – холодильниками и телевизорами. Дальше поставки лесоматериалов: Климас открыл фирму и нанял команду, которая разобрала лесопилку в Орегоне, отправила части в Россию, где снова их собрала. Позже родился бизнес Global Food Importers – Климас возил в США из Таиланда креветки и другие продукты.

Климас искал для тренера Холифилда талантов из бывшего СССР. Ковалев три года дрался бесплатно

Климас много работал, но не забывал про бокс. В 1992-м он накопил денег и посетил бой Эвандера Холифилда: «Когда я приехал, это был 89-й год, большая эра тяжеловесов: Майк Тайсон, Холифилд, Риддик Боу, Формана еще застал. Мне действительно было интересно.

Первый живой боксерский бой, который посмотрел – Риддик Боу и Холифилд. 92-й год, гостиница «Мираж», Лас-Вегас. Заплатил $800 за билет, аж руки дрожали. Но я приехал, было очень интересно. Потом занимался своим делом, но бокс всегда наблюдал. Всегда ездил, смотрел».

В 2001-м Климас перед боем познакомился с тренером Холифилда Доном Тернером. Они встретились утром в гостинице, где пили кофе: «Он увидел, что я на него смотрю и такой: «Wassup man». Чуть-чуть разговорились, спросил, откуда я. Я ему рассказал, что из Литвы, он не понял. Пытался объяснить, а он: «Так ты русский!» А я: «Нет, литовец».

Тернер попросил привезти ему талантов из бывшего СССР. Климас нашел в американском зале пару украинцев, но они не выстрелили. Один – загубил карьеру из-за нарушений режима:

«Я начал искать людей, в одном из залов Сиэтла нашел Пашу Кравченко – парень из Запорожья. Быстрый, хороший боксер. Говорю: «Паш, есть желание потренироваться с Доном Тернером?» Он сразу: «Да ты шо! Да ты шо!»

Так и началась моя карьера в боксе. С Пашей мы провели четыре или пять поединков, но дисциплины не было, алкоголь, девочки. Паша у нас был больше любовник, чем боксер».

Несмотря на неудачу, Тернер познакомил Климаса с большими людьми: тренером Тедди Атласом и промоутером Кэти Дувой. Климас искал боксеров для Тернера, хотя первое время с этого почти не зарабатывал.

Прорывом стал Сергей Ковалев – россиянин, про которого Климас узнал от друга. Ковалев хорошо выступал по любителям, но не считался большим проспектом в России. Климас позвонил ему и предложил стать профессионалом в США.

Климас привез Тернера в Казахстан, чтобы показать Ковалева. Тот две минуты боксировал с тенью перед Тернером, который повернулся к Климасу и сказал: «Я видел достаточно, привезите его в Америку. Мы сделаем из него большого чемпиона».

Ковалев в США выиграл первые девять боев нокаутом в 1-2 раунде. Но этого мало – в Америке русскоязычным боксерам было тяжело.

«У меня была какая мысль: я сейчас покажу Ковалева миру, организую ему один бой, будем косить бабло. А на деле это же не так. Я сделал один-два-три-четыре боя, но промоутеры не хотели его подписывать. Говорю Бобу Аруму: «Боб, ну посмотри на этого парня». А он мне: «Да что я буду делать с этим русским?» – вспоминал Климас.

Ковалев жил в лагере у Тернера и боксировал почти в ноль – гонораров не было. Климас разводил руками: «Что я могу сделать?» Объяснял, что полутяжелый вес в упадке, зритель не смотрит. Ковалев продолжил побеждать: собрал пояса WBA super, IBF, WBO, а в 2014-м стал боксером года по версии The Ring.

Ковалев жаловался, что первые три года карьеры (18 боев!) в США не получал гонорары. Климас заверяет: за это время он потратил около $400 тысяч на Ковалева – намного больше, чем гонорары. Они договорились, что Ковалев отдаст вложения, когда добьется успеха.

«Большое спасибо моему менеджеру Эгису Климасу. Три года он обеспечивал меня проживанием, питанием. Давал деньги на карманные расходы. Авиабилеты в Россию и даже в Таиланд покупал», – говорил Ковалев.

Ковалев получил первый гонорар $5 тысяч в 19-м бою. Дальше гонорары только росли – Ковалев стал звездой. Риск Климаса окупился – только за бой Ковалева против Сауля Альвареса он получил $1 млн.

Климас охотился за Ломаченко и привел его в профи. С ним подписал Усика, которого промоутеры считали неинтересным

Параллельно Климас вел других боксеров из СНГ – они делили дом с четырьмя спальнями в Окснарде или получали квартиру. Больше всех выстрелил Василий Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион, за которым охотился Климас:

«Я прям ходил, папу доставал, Васю доставал. Был сильно напряженный момент. Скрывать не стану. Я предложил: «Приезжай, посмотри все. Если понравится, я все беру на себя, если нет – ничего страшного».

Ломаченко не интересовали гонорары – он хотел, чтобы его профессиональный дебют был за пояс. Промоутер Боб Арум пообещал титульник во втором бою. Ломаченко согласился и сказал Климасу: «Теперь, Эгис, я видел достаточно – вы мой руководитель. Позаботьтесь, чтобы он выполнил поставленную задачу».

Ломаченко получил титульник во втором бою, но проиграл. Он продолжил работать с Климасом, став одним из лучших боксеров десятилетия. Климас же утвердился в статусе лучшего менеджера для бойцов из бывшего СССР.

Были у Климаса и потери – главной он называет российского боксера Максима Дадашева. 28-летний полусредневес считался талантом, но в 2019-м погиб после боя из-за отека мозга: «Самый большой убыток в боксе? Смерть Максима Дадашева. Это не измеряется деньгами».

Когда Климас подписал Ломаченко, с ним же взял и Усика – тоже олимпийского чемпиона. Но промоутеры не считали Усика интересным:

«Я когда посмотрел контракт, у Васи он был действительно очень хороший, а к Усику не такое хорошее отношение. Я подошел к Бобу Аруму и говорю: «Боб, у меня есть один вопрос. Усик не сильно интересен?»

Он ответил, что крузервейт непопулярный вес, не очень интересен. Я попросил его откровенно сказать, подписал бы он контракт с Усиком, если бы он пришел не с Ломаченко? Он сказал, что, наверное, нет».

При Климасе Усик чемпионом в крузервейте, а затем перешел в более популярный тяжелый вес. В 2021-м Климас даже допускал бой Усика в UFC. Последнее время он оскорбляет Тайсона Фьюри – назвал его трусом после сорвавшегося боя:

«Тайсон Фьюри – чертов трус, который сделает все, чтобы не встречаться с Усиком. Он попросил свою сучку ударить его сковородкой в бровь. Можете процитировать меня слово в слово».

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Фото: Gettyimages.ru /Abbie Parr, Francois Nel, Andrew Redington, Josh Lefkowitz; Instagram/klimasmanagement