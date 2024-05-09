Мысли о суициде и уходе из бокса, потеря ребенка, ОИ – как Усик и Фьюри шли к главному бою в жизни

18 мая все решится.

«У всех легендарных бойцов одинаковый и простой путь к вершине – они делают одно и то же снова и снова. Это то, как они развивают дар. То, как ставят цели в таком жестоком ремесле. Так они показывают всем остальным, кто они такие. И это единственный путь, который когда-либо знали».

Так заканчивается документальный фильм At Last от HBO о бое века между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо – другом легендарном противостоянии, цитата о котором так точно рифмуется с тем, что нас ждет 18 мая в Саудовской Аравии.

На очереди – один из главных поединков десятилетия за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой, которого болельщики ждали несколько лет, а бойцы шли всю карьеру.

У Усика блистательная любительская карьера, а Фьюри закончил ее в 19 лет, не отобравшись на Олимпиаду. Фьюри уже 15 лет в профессионалах с перерывами на депрессию и запой, а Усик – только 10.

И вот они здесь – в точке, которая все решит.

2006 – 2008: Усик начал со среднего веса и вылетел с ОИ, а Фьюри проиграл на молодежных чемпионатах

2006 : Усик дебютировал на взрослом уровне. Тогда он выступал в весе до 75 кг и взял бронзовую медаль на чемпионате Европы. На пути к полуфиналу Усик прошел известного шведа Баду Джека, а в 1/2 финала досрочно проиграл россиянину Матвею Коробову.

Спустя несколько месяцев после ЧЕ Усик участвовал в матчевой встрече между сборными Украины и США. Тогда он встретился с будущим чемпионом мира в полусреднем весе Шоном Портером и проиграл со счетом 20-23.

Фьюри же выступал по юниорам. В том году он тоже взял бронзу на чемпионате Европы, но среди молодежи. В полуфинале Фьюри проиграл Сардору Абдуллаеву из Узбекистана (31-36), а на первенстве северо-западного округа Англии разгромно уступил Дэвиду Прайсу (8-22). Хотя Фьюри отправил Прайса в нокдаун во втором раунде, который судья не засчитал. При этом он признал, что Прайс его перебоксировал.

2007 : В марте Усик стал вторым на чемпионате Украины. В финале он проиграл Сергею Деревянченко, который на 16 см его ниже. Именно Деревянченко тогда поехал на чемпионат мира в Чикаго и стал третьим. Поэтому после чемпионата Украины Усик поднялся в 81 кг.

В июне в Калининграде прошла матчевая встреча между сборными России и Украины. Усик впервые встретился с Артуром Бетербиевым. Годом ранее Бетербиев впервые стал чемпионом Европы, а в 2007-м стал вторым на чемпионате мира в Чикаго. Тогда Бетербиев победил Усика с близким счетом 12-10. Зато выиграл бои в двух других матчевых встречах против Азербайджана и Узбекистана.

Фьюри по-прежнему выступал на молодежном уровне. Тогда он добрался до финала чемпионата Европы среди молодежи, где проиграл Максиму Бабанину.

2008 : Усик попал на Олимпийские игры в весе до 91 кг через отборочный турнир в Италии, куда поехал вместо травмированного Дениса Пояцики. Но вылетел в 1/4 финала, проиграв именитому итальянцу Клементе Руссо – 4-7. В случае победы над Руссо в полуфинале Усик встретился бы с Деонтеем Уайлдером, который тоже проиграл итальянцу – 1-7. В финале Руссо уступил россиянину Рахиму Чахкиеву – 2-4.

После Олимпиады Усик вернулся в весовую до 81 кг и впервые стал чемпионом Европы. Но в том же году поднялся в 91 кг и выступил на Кубке мира в Москве. Тогда Усик добрался до финала, где вышел на бронзового призера ОИ-2008 Осмая Акосту из Кубы. Но Усик снялся с боя из-за травмы руки и стал вторым.

Хотя после Олимпиады он хотел уйти из бокса, но отец его разубедил: «Санечка, если ты сдашься сейчас, то в жизни никогда не добьешься результата. Соберись и езжай на следующую Олимпиаду».

Фьюри не взяли в олимпийскую сборную Англии из-за проигрыша Дэвиду Прайсу. Он тоже пытался пробиться на Олимпиаду через сборную Ирландии, которую представлял на трех турнирах. Но команда из Белфаста подала протест на участие Фьюри в отборочном турнире и добилась снятия. Фьюри хотел получить ирландское гражданство, так как его отец родился в Ирландии. Но Фьюри-старший никогда не был там зарегистрирован.

В итоге Фьюри выиграл чемпионат Англии в тяжелом весе. Но сразу после той победы закончил любительскую карьеру со статистикой 31-4 и ушел в профессионалы. В ноябре-2008 он женился на своей девушке Пэрис, которая впоследствии родила ему семерых детей. А дебют на профессиональном ринге состоялся в декабре-2008. Тогда Фьюри нокаутировал венгра Бела Дьендьеши в первом раунде.

2009 – 2011: Усик рвался в любительскую элиту после Пекина, а Фьюри осваивался в профи

2009 : Усик стал третьим на чемпионате мира в Милане, уступив в полуфинале Егору Мехонцеву. Затем выиграл международный турнир класса «А» Мемориал Макара Мазая, который прошел в Мариуполе.

Фьюри провел восемь боев за год и стал чемпионом Англии по версии BBBofC. Среди оппозиции выделяются опытный Мэтью Эллис и Даниил Перетятько.

В интервью Sports Перетятько рассказывал, что в бою увидел потенциал Фьюри: «Уже тогда сказал, что Фьюри будет чемпионом мира, потому что он один из немногих боксеров, который видит: не смотрит – видит. И Фьюри очень хорошо видел картину нашего боя. Он знал, куда бить».

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2010 : Усик в третий раз стал чемпионом Украины. Затем выиграл Кубок Европы в Харькове, где в финале досрочно победил болгарина Тервела Пулева. Еще Усик участвовал в двух матчевых встречах против сборной Франции и дважды деклассировал Арсена Гуламиряна. А Фьюри выиграл еще четыре боя в профи и довел рекорд до 13-0.

2011 : Поворотный год для Усика. Сначала он стал вторым на Мемориале имени Мангера в Херсоне, где уступил Рустаму Тулаганову из Узбекистана. Затем снова выиграл Мемориал Макара Мазая в Мариуполе. В финале он перебоксировал казахстанца Василия Левита, хотя тот отправил Усика в нокдаун ударом в печень.

А осенью Усик впервые стал чемпионом мира в Баку, выбив из турнира Артура Бетербиева в 1/4 финала – 17-13. Уже в финале победил местного Тимура Маммадова.

Для Фьюри 2011 год тоже стал определяющим, когда он выиграл еще четыре боя. Самая важная победа – над Дереком Чисорой, который шел на рекорде 14-0. Тогда Фьюри завоевал пояс чемпиона Великобритании по версии BBBofC и стал главным проспектом в Англии.

2012 – 2013: Усик стал олимпийским чемпионом, а Фьюри избегал бывший соперник Кличко

2012 : Усик реабилитировался за прошлогодний проигрыш в финале на Мемориале имени Мангера, заняв на этот раз первое место. Но главный турнир года прошел в Лондоне. Усик провел блестящую Олимпиаду. Так как он возглавлял рейтинг AIBA среди тяжей, то попал в турнирную сетку из трех боев. Первым соперником стал Бетербиев, который дал еще более близкий бой, чем в Баку. Но финальный счет был таким же – 17-13.

В полуфинале Усик деклассировал Тервела Пулева – 24-5. А в финале взял реванш у обидчика с прошлой Олимпиады Клементе Руссо – 14-11. Спустя несколько дней после победы отец Усика умер от инфаркта – они не успели встретиться после ОИ.

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Фьюри продвигался по рейтингам. В 2012 году он провел три боя и взял два пояса – чемпиона ирландского союза и WBO Intercontinental. А после дрался в элиминаторе за звание главного претендента по линии WBC против Кевина Джонсона с рекордом 28-2-1. Фьюри перебоксировал Джонсона, проиграв один раунд из-за снятого балла.

2013 : Усик перешел в полупрофессиональную лигу WSB (World Series of Boxing) и выступал в составе команды «Украинские атаманы». Причем Усик боксировал в тяжелом весе свыше 91 кг и за пять месяцев выиграл все шесть боев, включая встречи с бронзовым призером ОИ-2012 Магомедрасулом Меджидовым и Джо Джойсом. Но «Украинские атаманы» стали вторыми в сезоне-2012, уступив в финале «Астане Арланс» из Казахстана.

В конце 2013 года Усик дебютировал в профессионалах и провел два боя. Сначала он досрочно разобрался с мексиканцем Фелипе Ромеро, а затем – колумбийцем Эпифанио Мендосой.

Фьюри встретился с чемпионом мира из первого тяжелого веса Стивом Каннингемом. Они дрались за второе место в рейтинге IBF. На взвешивании Каннингем показал 95 кг и отправил Фьюри в нокдаун во втором раунде. Но Фьюри измотал Каннингема габаритами и нокаутировал его в седьмой трехминутке. Хотя на двух судейских карточках Каннингем лидировал после шести раундов.

В конце 2013 года Фьюри ждал Дэвида Хэя, но тот снялся за неделю до боя из-за глубокого рассечения над глазом. Хэю наложили шесть швов, а бой перенесли на начало 2014 года. В итоге Хэй снова снялся из-за проблем с плечом.

2014 – 2015: Усик прокачивался в профессионалах, а Фьюри гнался за Кличко

2014 : Усик провел четыре боя против середняков и завоевал пояс WBO Intercontinental в первом тяжелом весе. А Фьюри сначала деклассировал малоизвестного Джоуи Абелла, а затем в реванше не оставил шансов Дереку Чисоре, оформив победу в 10-м раунде. Тогда Фьюри не только завоевал пояс чемпиона Европы по версии EBU, но и стал главным претендентом по линии WBO. После двух побед в 2014-м Фьюри вызвал Владимира Кличко.

Но подготовку к бою с Кличко в 2015 году сбила семейная трагедия – умер его дядя Хьюи, а у жены случился выкидыш: «Вместо того чтобы быть рядом с женой, я находился в другом крыле того же госпиталя у кровати умирающего дядюшки Хьюи. Обе трагедии случились одновременно в конце 2014-го. Я боролся с этим, выбросил из головы. Мне необходимо было сконцентрироваться на боксе, не думать о плохом до боя с Кличко».

2015 : Усик провел три успешные защиты пояса WBO Intercontinental в Киеве против малоизвестной оппозиции: Андрей Князев, Джонни Мюллер и Педро Хулио Родригес. А Фьюри размялся перед чемпионским боем против Кличко на Кристиане Хаммере, который не вышел на девятый раунд.

Затем случился тот самый декласс Кличко и свержение многолетнего гегемона. Фьюри стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Но он не получил признания за ту победу и впал в депрессию.

«Мне казалось, что я покорил мир, поэтому больше ничего не хотел делать. Во времена моей юности Кличко был чемпионом мира, так что я всегда смотрел на него. После победы игра для меня закончилась. Я не хотел продолжать и к тому же был психологически неустойчивым. Я больше не хотел жить и был бы рад умереть в 27», – признавался Фьюри.

Но через 10 дней IBF лишил Фьюри титула из-за отказа обязательной защиты против Вячеслава Глазкова – чемпион выбрал реванш с Кличко. Тогда Фьюри ответил легендарной фотографией пояса в унитазе.

2016 – 2017: Усик стал чемпионом мира, а Фьюри впал в депрессию

2016 : Усик встретился с чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBO Кшиштофом Гловацки в Польше и разобрал его за 12 раундов. Все трое судей отдали победу Усику – 117-111, 119-109 и 117-111. Так Усик затратил девять боев, чтобы стать чемпионом мира. Через три месяца он дебютировал в США и провел первую защиту пояса против Табисо Мчуну, нокаутировав его в девятом раунде.

Фьюри переносил реванш с Кличко, сдал положительный допинг-тест и освободил пояса.

«Я выиграл титулы на ринге и считаю, что они должны быть потеряны там же, но не могу защищаться сейчас. Я принял трудное и эмоциональное решение освободить титулы чемпиона мира и пожелать следующим претендентам всего наилучшего. Поскольку теперь я принимаю еще один большой вызов в жизни. Выйду победителем, как и против Кличко», – заявил Фьюри.

На следующий день после освобождения титулов Фьюри лишили боксерской лицензии. Но до 1 февраля 2018 года у него оставался пояс журнала The Ring. В то же время его брак чуть не развалился, в чем призналась жена Пэрис: «Я хотела уйти каждый день. Каждый день плакала, разбивалась и думала: «Я не справлюсь». Несколько раз я собирала детей с вещами в машину. Думала: «Как я могу уйти?» Если вы действительно любите кого-то, то не оставите его на произвол судьбы?»

2017 : Усик провел второй бой в США, победив судейским решением Майкла Хантера. После чего Усик вступил во Всемирную боксерскую Суперсерию и выбрал в соперники экс-чемпиона мира Марко Хука. Усик доминировал и выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

Фьюри объявил о завершении карьеры и отбыл двухлетнюю дисквалификацию за обнаруженный в допинг-пробе нандролон.

«Мне было дано очень многого достичь в карьере и жизни. Это было эпичное путешествие. Спасибо моим поклонникам за поддержку и за то, что все время в меня верили. Надеюсь, вам это понравилось так же, как и мне. Конец», – написал Фьюри в июле-2017.

2018 – 2019: Усик – абсолютный чемпион в первом тяжелом весе, Фьюри сотворил один из величайших камбэков в истории бокса

2018 : Усик объединил пояса. Сначала он победил Майриса Бриедиса в Латвии и забрал титул WBC, а затем в Москве разобрался с Муратом Гассиевым, став абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Так Усик выиграл Суперсерию с кубком Мохаммеда Али.

В конце того же года Усик защитил все пояса в бою против Тони Беллью в Манчестере, нокаутировав его в восьмом раунде. Хотя после семи раундов Усик проигрывал на двух судейских записках, а у российского судьи Юрия Копцева была ничья – 67-67.

Фьюри объявил о возвращении в бокс. Летом состоялись два боя: сначала он досрочно разобрал Сефера Сефери, а затем провел 10 раундов с бывшим соперником Владимира Кличко – Франческо Пьянетой. Причем в день поединка с Сефери в семье случился второй выкидыш, о котором Фьюри узнал только потом. «В день боя я знала, что потеряла нашего ребенка, но не говорила об этом Тайсону до того, как он вышел на ринг. Пять недель спустя мы снова забеременели», – сказала жена Фьюри.

В декабре состоялся его первый бой против Деонтея Уайлдера, который запомнился тяжелым нокдауном от Уайлдера в 12-м раунде и великим камбэком от Фьюри после. Поединок закончился спорной ничьей. Фьюри дважды побывал в нокдауне, но на дистанции легко переигрывал Уайлдера.

2019 : В начале года Усик объявил о переходе в тяжи. Изначально он должен был встретиться с Карлосом Такамом, но бой сорвался из-за травмы Усика. Затем планировался поединок с бывшим кикбоксером Тайроном Спонгом, который отменился из-за положительной допинг-пробы Спонга. На коротком уведомлении против Усика осенью вышел Чазз Уизерспун, который проиграл техническим нокаутом.

В то же время Фьюри покорял американскую аудиторию. Сначала он выиграл пояс WBO Intercontinental, нокаутировав во втором раунде Тома Шварца. А затем с трудом победил Отто Валлина. Тот оставил глубокое рассечение над правым глазом, из-за которого Фьюри могли снять с боя. После поединка Фьюри нанесли 47 швов, а потом он вызвал Уайлдера на реванш.

Параллельно Фьюри дебютировал в рестлинг-промоушене WWE и выступил на PPV-событии Crown Jewel в Саудовской Аравии, заработав $15 млн.

2020 – 2021: Фьюри – снова чемпион мира, а Усик сенсационно разбил Джошуа

2020 : До закрытия границ и пандемии Фьюри провел реванш против Уайлдера. На этот раз получилось убедительнее: Фьюри отправил Уайлдера в нокдаун дважды и закончил бой в седьмом раунде. Так Фьюри стал чемпионом мира по версии WBC.

Из-за пандемии Усик тоже провел один бой – против Дерека Чисоры за пояс WBO Intercontinental в Лондоне. Чисора дал очень тяжелый бой, временами гоняя Усика вдоль канатов – он боксировал с травмированной рукой, но выиграл с небольшим отрывом на судейских карточках.

2021 : Изначально планировался объединительный бой за абсолютное чемпионство между Фьюри и Джошуа, который тогда держал три пояса. Помешал Деонтей Уайлдер, отсудивший право на очередной бой с Фьюри. Получился один из лучших боев в истории тяжелого веса: пять нокдаунов и постоянный переход инициативы. Но во второй половине боя Уайлдер устал и улетел в нокаут в 11-м раунде.

Во время подготовки к этому бою в семье едва не случился третий выкидыш – у новорожденной дочери Афины был серьезный сердечный порок, в результате которого пульс вырос до 300 уд/мин, но ее спасли.

«Если бы сердечный ритм Афины не стабилизировался, она, скорее всего, умерла бы от остановки сердца. Я был на самом дне. Жизнь моего ребенка висела на волоске, и мое имя и то, чем я зарабатывал на жизнь, ничего не могли изменить», – признавался Фьюри.

Из-за срыва боя Джошуа – Фьюри промоутер Эдди Хирн организовал бой против Усика на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Тогда Усик шел как андердог, но переиграл и победил Джошуа на его территории, став чемпионом мира в двух весах. Он забрал пояса WBA, WBO и IBF.

2022 – сейчас: метания Фьюри на пенсию и обратно, Усик защитил пояса

2022 : В апреле Фьюри провел прощальный бой против Диллиана Уайта на «Уэмбли», нокаутировав его в шестом раунде. После боя Фьюри подтвердил, что завершает карьеру.

А Джошуа активировал пункт о незамедлительном реванше против Усика. Их бой состоялся в Саудовской Аравии и вышел очень близким и драматичным. Усик снова выиграл, но на этот раз раздельным решением судей.

После этого боя Фьюри объявил о возвращении в бокс. Сначала хотел подраться с Усиком, а потом – с Джошуа, но они отказались из-за сжатых сроков. Вместо них против Фьюри в третий раз вышел 38-летний Дерек Чисора, прервавший ради этого боя пенсию. Фьюри легко избил Чисору в 10-м раунде. За этим с трибуны наблюдал Усик, с которым после боя состоялась дуэль взглядов.

2023 : Первая половина года ушла на переговоры об объединительном бое, которые закончились ничем. Поэтому Усик подписался на защиту против перспективного Даниэля Дюбуа.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде, хотя тот дал непростой бой и пользовался слабостями соперника. Дюбуа часто пробивал в корпус, а после одного из ударов Усик согнулся и взялся за пах. Судья не отсчитал нокдаун. Но вопрос – был ли удар ниже пояса или нет – остается открытым.

Тем не менее Усик перебоксировал Дюбуа и отправил в нокдаун в восьмом и девятом раундах. Причем второй нокдаун – от джеба, после которого судья остановил бой.

Осенью Фьюри и Усик возобновили переговоры об объединительном бое. Благодаря саудитам все получилось. Изначально бой планировался на конец декабря. Но уже тогда Фьюри договорился о поединке с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну на конец октября. Да, Фьюри выиграл бой, но раздельным решением, оказавшись в нокдауне в третьем раунде.

Из-за полученного урона Фьюри не успевал подготовиться к декабрьскому поединку, поэтому его перенесли на февраль. Но за две недели до боя Фьюри получил серьезное рассечение на спаррингах и снова сорвал поединок. На этот раз председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что в случае еще одного срыва будет штраф в $10 млн.

До боя осталось всего несколько дней, Фьюри уже в Саудовской Аравии. Похоже, долгожданный бой за абсолютное чемпионства, к которому Усик и Фьюри так долго шли, все же состоится.

Почему Усик против Фьюри – главный бой тяжей в XXI веке

Фото: Gettyimages.ru /Scott Heavey, Clive Rose, Lars Baron/Bongarts, Alex Livesey, Ronny Hartmann/Bongarts, Harry How, Julian Finney, Alex Pantling; AFP /JACK GUEZ, JACQUES DEMARTHON