Тайсон Фьюри правда цыган? Пора серьезно разобраться

Денис Дорофеев все узнал.

Тайсон Фьюри родился в кочевой семье. Он не стесняется бэкграунда и носит прозвище «Цыганский король». Несмотря на мировую славу и признание, Фьюри становился жертвой расовой дискриминации – как и Мохаммед Али после победы на Олимпиаде-1960.

«Я родом из семьи скитальцев. В Англии мы подвергаемся самому большому проявлению расизма и дискриминации. Это продолжается и сегодня, в 2016 году. Я чемпион мира в тяжелом весе и бывал в ресторанах, где мне говорили: «Извини, приятель, ты не можешь войти. Скитальцам вход воспрещен». Так что вы можете понять мое разочарование», – рассказывал Фьюри.

Это одна из причин депрессии Фьюри после победы над Владимиром Кличко. Почему к цыганам и скитальцам такое негативное отношение? Как они появились на Британских островах? Сколько цыган живет в Великобритании? И как происхождение Фьюри влияет на отношение общественности к цыганам?

Прозвище Фьюри – «Цыганский король», но у него другое происхождение. Как так получилось?

Из-за прозвища Фьюри возникает ошибочное предположение, что он относится к цыганам. Хотя Фьюри – выходец из кочевой семьи, но не из цыганской. Он родился в Англии в семье ирландских бродяг, а его предки – чемпионы по кулачным боям.

Прадед по материнской линии Отея Бертон носил прозвище «Король цыган» – Фьюри писал в автобиографии, что Бертон ни разу не проигрывал в кулачных боях. По отцовской линии у Фьюри есть дальний родственник Бартли Горман, выигравший все бои на голых кулаках с 1972 по 1992 год.

Если у бродяг и цыган схожий бродячий образ жизни, то происхождение разное. Цыгане прибыли в Европу из Индии в XIII-XIV веках, остановившись в Персидской империи и на территории современных Армении, Грузии и Азербайджана. Причины миграции из Индии неизвестны, но переезд из Армении в Византию связан с нападениями сельджуков.

После захвата Византии и Балканов Османской империей цыгане разъехались по всей Европе, включая Британские острова, куда прибыли в XVI веке. Несмотря на такую дальнюю миграцию, у цыган сохранились индийские черты: прежде всего, темная кожа, а у бродяг – европейский бэкграунд. Плюс у них различные языки: цыганский происходит от индоарийского с заимствованиями из армянского и греческого языков, а у бродяг – смесь английского и ирландского, известного как Шелта.

Генетическое исследование подтвердило ирландское происхождение у местных скитальцев. Но отделение скитальцев от оседлого населения началось 8-14 поколений назад. Ученые из университетов Эдинбурга и Дублина рассчитали, что это расхождение началось около 360 лет назад.

По словам профессора Кавальери, генетическая разница между скитальцами и оседлыми ирландцами такая же заметная, как между скитальцами и испанцами. «Скитальцы связаны с ирландцами, но между ними серьезный генетический разрыв», – заявил Кавальери.

Британское правительство официально утвердило группу кочевников GRT, в которую входят три этноса: британские цыгане (gypsy), цыгане из центральной Европы (romani) и ирландские скитальцы (travellers). Тайсон Фьюри и его жена Пэрис относятся к третьей группе.

Как относятся к кочевым народам в Ирландии и Англии? Большинство стесняется происхождения, а некоторые – заканчивают жизнь самоубийством

Дискриминация по отношению к кочевым народам продолжается и в XXI веке, причем в Западной Европе. Люди по-прежнему верят в стереотипы, заложенные еще в Средние века: антисанитария, жизнь в караванах, воровство, невежество, лень и нежелание работать.

В 2000 году британский суд признал ирландских скитальцев этническим меньшинством, а премьер-министр Ирландии – в 2017-м. Так они получили право на защиту в соответствии с Законом о расовых отношениях.

Но ирландский парламент не ратифицировал Протокол № 12 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, который содержит пункт о запрете дискриминации по половому признаку, расе, цвету кожи, языку, религии, политическим или иным убеждениям.

С официальным признанием скитальцев их жизнь никак не изменилась. Им отказывают в бытовых услугах: не принимают на работу, не пускают в пабы, учителя пренебрежительно относятся к детям скитальцев, а врачи не разрешают ложиться на кровать из-за стереотипа об антисанитарии.

Власти выпускают законы, принуждающие к оседлому образу жизни. Но эти законы выполняются в средневековой манере без интеграции в общество – скитальцев выселяют с территорий, где базировались их трейлеры и караваны, и не всегда предоставляют новые земли. В лучшем случае вокруг нового поселения скитальцев выстраивают бетонную стену, которую можно сравнить с еврейской чертой оседлости, а в худшем – они остаются без официальной прописки и размещаются вдоль трасс.

Это влияет не только на качество жизни скитальцев, но и на ментальное здоровье. В 2019 году председатель Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации профессор Верен Шеперд выпустила отчет о жизни скитальцев в Ирландии.

Результаты исследования ужасающие: всего лишь 8% скитальцев получают школьные аттестаты, в то время как у некочевого населения Ирландии – 73%. И только 1% скитальцев имеют высшее образование.

В Англии и Уэльсе цифры получше , но они ниже средних показателей: 26% скитальцев получают первичное образование, 20% – аттестат, хотя у представителей остальных групп – 50%. 58% скитальцев не хотят получить высшее образование после получения аттестата. Например, Тайсон Фьюри и его супруга Пэрис бросили школу в 11 лет.

Но есть и более катастрофичные показатели: 11% смертей ирландских скитальцев – суицид, средняя продолжительность жизни мужчин на 15 лет короче, чем в среднем по стране, а у женщин – на 11 лет. При поиске работы они подвергаются дискриминации в 10 раз чаще, чем белые ирландцы, а в магазинах, пабах и ресторанах – в 22 раза.

В Великобритании 90% детей-скитальцев сталкиваются с расовой дискриминацией, 66% были жертвами издевательств и атак. Еще 31% скитальцев никогда не работали или долгое время были безработными.

Из-за бытовой дискриминации скитальцы скрывают происхождение и стесняются об этом открыто говорить. Координатор проекта сельских ирландских скитальцев в городе Типперэри Мэгс Кейси призналась, что за последние 10 лет 28 членов семьи покончили жизнь самоубийством.

«Когда в нашей семье случился первый суицид, я подумала, что наступил конец света. Я не знала, как сидеть с четырьмя детьми и говорить им, что их мама умерла и ее больше нет», – рассказывала Кейси. Через два года вдовец и брат Кейси тоже покончил жизнь самоубийством.

Цыгане и скитальцы не подстроились под современные реалии и стали заложниками классических стереотипов, связанных с гаданием, антисанитарией и мошенничеством. Они до сих пор ведут бродячий образ жизни, проживая в трейлерах. Их услуги не востребованы, а госпрограммы по работе с ними неэффективны. Вместо адаптации кочевых народов к сегодняшним реалиям их до сих пор выселяют и изгоняют с территорий обитания, даже если они легально живут и платят налоги.

Люди по-прежнему видят в цыганах маргиналов, нарушающих закон и не принимающих общепринятые нормы. Из-за такой непокорности и нравов к цыганам и скитальцам на бытовом уровне относятся предвзято, как к представителям других рас.

«Мы ничто в этом обществе. Нас считают не более чем грязью на ботинках. Из-за таких взглядов нас могут пихать куда попало. Над нами можно издеваться, потому что у нас нет никаких прав. Так было и будет всегда», – признался Тайсон Фьюри.

Согласно переписи населения в 2021 году, на территории Англии проживает около 68 тысяч скитальцев и цыган, что на 10 тысяч больше, чем 10 лет назад. А в Ирландии, согласно переписи-2022, проживает около 33 тысяч человек. Это на 10% больше, чем в 2016-м. Несмотря на прирост населения, на Британских островах проблема дискриминации этнических меньшинств сохраняется.

«Он дерется за цыган, потому что все считают нас отбросами». Как образ Фьюри влияет на жизнь скитальцев

На всех боях у Фьюри на резинке трусов надпись «Цыганский король». С нее же он начинает видеообращения в соцсетях: «Привет, с вами «Цыганский король» Тайсон Фьюри». Он ощутил дискриминацию на себе, поэтому стал гордостью и символом скитальцев.

Фьюри прославляет кочевой народ самым простым и доступным способом – через бои. У скитальцев и цыган принято разрешать споры без участия органов власти – драками на голых кулаках. Этой традиции несколько сотен лет. Если раньше дети скитальцев и цыган росли на кулачных боях местных легенд из числа прославленных предков, то сейчас они хотят быть, как Тайсон Фьюри, Билли Джо Сондерс и Энди Ли.

«Мальчики-скитальцы тысячами записываются в любительские боксерские залы. На каждую историю о безумствах с голыми кулаками приходится сотня маленьких Тайсонов, легально боксирующих в крошечном зале. В любом зале всегда найдутся мальчишки, которые занимаются спортом, выбрасывают удары и говорят о боях. Влияние Фьюри лишь дополнило традицию», – написал боксерский аналитик BT Sport Стив Банс.

Сам Фьюри связывает успехи в боксе с происхождением и воспитанием: «Я знаю, что мы не животные, а люди. Если воспитание имеет какое-то значение, то я был рожден для этого [боев]. Я не смотрю на боксерский поединок, думая: «О, я боюсь его до смерти». Я смотрю на него и облизываю губы. Это как поход на хороший воскресный ужин. Мне это нравится».

И поэтому он легко встал после тяжелого нокдауна в первом бою против Деонтея Уайлдера. «Многие думали, что все кончено. Для многих, кто пропустил бы этот удар, все было бы кончено. Но для меня с моим менталитетом это никогда не будет концом. Ты никогда не сдашься», – объяснял Фьюри.

В Великобритании и Ирландии работают службы поддержки и защиты этнических меньшинств от дискриминации и благотворительные фонды. Один из его представителей рассказал, как пример Фьюри служит поддержкой для цыган и скитальцев.

«Тайсон Фьюри много раз рассказывал об опыте ирландского скитальца, насколько гордится идентичностью. Это положительно влияет на молодых скитальцев, которые могут неоднозначно относиться к происхождению», – поделился руководитель Центра скитальцев и цыган в Дублине Мартин Коллинз.

В 2021 году Офис национальной статистики проводил перепись населения в Великобритании, в ходе которой проделал большую работу с цыганами и скитальцами. Когда их опрашивали на тему восприятия идентичности, один из респондентов, проживающих у трассы, отметил роль Фьюри в дестигматизации их этноса.

«Это как с Тайсоном Фьюри. Он дерется за нас, чтобы сделать наше имя известным, потому что все считают нас отбросами», – заявил опрошенный аноним. Пока Фьюри выступает на ринге, у скитальцев и цыган есть небольшой шанс разбить дискриминационные стереотипы.

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Этот текст вышел еще в январе – перед тем, как Александр Усик и Тайсон Фьюри в феврале планировали провести бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе. Из-за травмы Фьюри дата сместилась – боксеры встретятся 18 мая в Саудовской Аравии.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey, Julian Finney, Jordan Mansfield, Lars Baron, Ben Hoskins, Matthew Lewis, Oli Scarff, Peter Macdiarmid, Hulton Archive