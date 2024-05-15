Почему в боксе так много поясов? WBC, WBA, WBO и IBF – что это вообще значит?

Большой гайд.

18 мая состоится бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри .

Победитель заберет все четыре главных пояса – WBC, WBA, WBO и IBF. Но почему в боксе так много титулов? А какой наиболее престижный?

WBO: самая молодая организация из топ-4, которая не поверила в травму Бетербиева

WBO (Всемирная боксерская организация) – самый молодой член большой боксерской четверки, признанный всему участниками только в 2007 году. Поэтому WBO – негласно наименее престижная организация в топ-4. В 1988 году ее основали бывшие члены руководящего состава WBA из Пуэрто-Рико и Доминиканской Республики, которые хотели санкционировать бои и зарабатывать на этом, как и другие федерации.

Первый чемпионский бой по линии WBO состоялся в ноябре-1988 между Томасом Хернсом и Джеймсом Кинченом. Ранее Хернс проиграл титул WBC Айрену Баркли нокаутом во втором раунде. Несмотря на победу над Кинченом, WBO не получала признания у издания The Ring и у большой тройки WBC-WBA-IBF. Некоторые чемпионы, как Риддик Боу и Майкл Мурер, отказывались от титула WBO ради более значимых поясов.

Хотя в те же 90-е много великих спортсменов боксировали и защищали этот пояс: Джонни Тапиа, Насим Хамед, Оскар Де Ла Хойя, Марко Антонио Баррера, Крис Юбэнк-старший и Джо Кальзаге, который сохранял титул 10 лет с момента завоевания. Первый пояс чемпионов мира у братьев Кличко – как раз по версии WBO.

Первая организация, признавшая WBO, – WBA в 2000 году. WBC сделала это в 2004-м, а IBF – только в 2007-м. Хотя первый абсолютный чемпион мира с четырьмя поясами появился в 2004 году. Это Бернард Хопкинс, забравший у Оскара Де Ла Хойи титул WBO.

Эта организация очень лояльна к чемпионам, которые поднимаются на дивизион выше: когда Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе, WBO назначила его обязательным претендентом на титульный бой в полусреднем весе. Его дебютный поединок в новом дивизионе прошел против чемпиона мира Джеффа Хорна.

После зачистки полусреднего веса Кроуфорд перешел в первый средний, а WBO снова сделала его обязательным претендентом и планирует бой с чемпионом по этой линии Себастьяном Фундорой. Несмотря на назначенный поединок с чемпионом WBA Исраилом Мадримовым, право титульник с Фундорой остается.

В то же время WBO – одна из самых строгих организаций по отношению к чемпионам. Из недавних примеров: именно WBO потребовала от Артура Бетербиева отправить доказательства травмы, полученной перед боем с Дмитрием Биволом, в течение 10 дней.

В 2023 году WBO стала первой организацией, лишившей пояса абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джермелла Чарло. Так Тим Цзю стал полноценным чемпионом по этой линии. Сейчас у WBO всего лишь два временных чемпиона на 17 дивизионов.

Из минусов: у WBO много второстепенных и региональных поясов (Intercontinental, NABO, Asia Pacific), которые должны продвигать по рейтингу и приближать к боям с чемпионами мира, но по факту никак не помогают. Бойцы с этими поясами могут находиться в конце топ-15 или даже в него не попадать. Поэтому одна из главных причин существования этих поясов – взимать комиссии с чемпионов и претендентов, которые измеряются в тысячах долларов.

IBF: самая строгая организация – лишала титула Канело Альвареса и Геннадия Головкина, а Фьюри засунул их пояс в унитаз

IBF (Международная боксерская федерация) основана в 1983 году. Изначально она называлась USBA (Американская боксерская ассоциация) и использовалась как трамплин для попадания в рейтинг WBA. Сама USBA появилась в 1977 году и нацеливалась на экспансию за пределы США в 1983-м.

В этом им помогла неудача: в 1980 году глава USBA Роберт Ли пытался избраться на должность президента WBA, но проиграл выборы Гильберто Мендосе. В 1983 году появилось международное ответвление USBA-I (United States Boxing Association-International), которое спустя годы превратилось в IBF.

Первым чемпионом по этой версии стал Марвин Хаглер. Тогда он владел поясами WBA и WBC, а в первой половине 1983 года провел бой против Уилфорда Сайпиона. WBA и WBC хотели сделать Хаглеру 12-раундовый бой, но тот отказался и потребовал 15 раундов, из-за чего эти организации отказались санкционировать поединок. USBA-I – согласилась. Хаглер нокаутировал соперника в четвертом раунде и стал первым абсолютным чемпионом мира в эпоху трех поясов.

В конце 1983 года Ларри Холмс отказался защищать пояс WBC и захотел выступать по линии IBF – она сделала его первым чемпионом в истории тяжелого веса. В отличие от WBO, WBC и WBA признали IBF сразу же – в том же 1983-м.

Это самая строгая организация из топ-4. В 2019 году она вынудила Канело Альвареса отказаться от их пояса – тот не захотел драться с обязательным претендентом Сергеем Деревянченко. Геннадия Головкина лишали пояса дважды: в 2018-м он не договорился с тем же Деревянченко, а в 2023-м – с Эскивой Фалькао.

Когда Теренс Кроуфорд заявил о переходе в первый средний вес, IBF стала единственной организацией, лишившей его пояса из-за отказа от защиты против Джарона Энниса. Но самый скандальный эпизод случился, когда IBF обязала Тайсона Фьюри защищать пояса против Вячеслава Глазкова – Фьюри выбрал реванш с Кличко, за что федерация лишила его титула. Фьюри ответил легендарно – засунул их пояс в унитаз.

Хотя в конце 90-х IBF попала в коррупционный скандал. Когда Джордж Форман был чемпионом мира, Боб Арум договорился с президентом IBF Робертом Ли о защите против нерейтингованного Акселя Шульца. Арум договорился о выплате $200 тысяч двумя траншами, но отдал только $100 тысяч. Арум признался во взятке и заплатил $125 тысяч штрафа. Роберт Ли получил 22 месяца заключения и $25 тысяч штрафа.

Одна из причин критики бокса – появление новых весовых категорий. IBF ввела два дивизиона: минимальный (1987) и второй средний (1984). Но сейчас это самая принципиальная организация, в которой нет временных чемпионов. При этом из-за влиятельности WBC и WBA IBF приходится следовать их указаниям и санкциям, если речь идет об объединительных боях или защите нескольких поясов. Поэтому это третья по значимости организация.

WBA: самая старая и непоследовательная ассоциация, которую подозревали в связях с мафией

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) – самая старая организация в большой четверке, негласно считающаяся второй по престижности. С 1921 по 1962 год WBA называлась по-другому – NBA (Национальная боксерская организация). Тогда она соперничала с Нью-Йоркской атлетической комиссией (NYSAC) за организацию боев в США. Есть предположение, что развитие NBA связано с влиянием мафиозной группировки Cosa Nostra в 1920-е годы.

В 1962 году NBA объединилась с мексиканской, южноамериканской, филиппинской и таиландской боксерскими федерациями, образовав Всемирную боксерскую ассоциацию. Штаб-квартиру перевезли из США в Панаму, чтобы не платить большие налоги в Америке.

Несмотря на престиж, WBA погрязла в коррупционных скандалах. В начале 80-х Боб Арум платил WBA, чтобы она вносила его бойцов в рейтинги. Один из судей анонимно рассказал, что президент ассоциации Хильберто Мендоса-старший воздействовал на боковых рефери, чтобы те выставляли нужный результат.

В 2000 году WBA ввела пояс суперчемпиона мира, который вручают после пяти или 10 успешных защит подряд. Дизайн этого пояса отличается от титула регулярного чемпиона коронами поверх медальонов. Дмитрий Бивол стал суперчемпионом после пяти защит. Он освободил звание регулярного чемпиона, которое осталось вакантным. Обычно его занимает временный чемпион или победитель элиминатора из числа лидеров рейтинга, который после должен драться с суперчемпионом.

Но это работает не всегда: суперчемпион мира во втором среднем весе – Канело Альварес, регулярный чемпион – Давид Моррель, завоевавший пояс еще в 2021 году. С тех пор Моррел провел шесть защит пояса, так и не заполучив бой с Канело. Еще один пример: суперчемпион WBA в тяжелом весе – Александр Усик, регулярный чемпион – Мануэль Чарр (помните такого?). Чарр стал чемпионом в 2017 году и не выступал больше трех лет, а WBA сохранял за ним это звание до января-2021.

Потом его сделали чемпионом в отпуске и убрали из топ-15. Когда Усик побил Даниэля Дюбуа в августе-2023, Чарру вернули звание регулярного чемпиона, хотя он не выступал на высоком уровне около семи лет. Последний бой Чарра состоялся в декабре-2022, когда он нокаутировал Нури Сефери, чей рекорд 42-10. Кто-то верит, что WBA назначит бой Усик – Чарр или Фьюри – Чарр? Из-за этой чехарды с поясами в WBA пять суперчемпионов, 13 регулярных, двое временных и один в отпуске.

К рейтингу WBA тоже есть вопросы: в декабре-2022 на второе место в среднем весе залетел 47-летний Серхио Мартинес, который с 2020 года бьет ноунеймов в Испании и Аргентине. Он стоял выше экс-чемпиона Риото Мураты, который дал непростой бой Геннадию Головкину в апреле-2022.

Как и IBF, эта ассоциация ввела новые весовые категории: второй средний и первый тяжелый. А в 2023 году утвердила бриджервейт (промежуточный между первым тяжелым и супертяжелым), где чемпион – Евгений Тищенко, а в топ-15 – трое россиян.

WBC: самая престижная и коррумпированная организация, которая оберегает Канело от Бенавидеса

У Всемирного боксерского совета (WBC) самый престижный пояс из топ-4 с самым узнаваемым дизайном: зеленый пояс из кожи Феррари с золотым медальоном, на котором изображен боксер, окруженный флагами стран-учредителей организации, а на окантовке центрального медальона из золота размещены флаги 165 стран-членов WBC. Это настолько дорогой пояс, что в его разработке участвовали еще и ювелиры.

WBC появился в 1963 году – через год после основания WBA. Всемирный боксерский совет – симбиоз из Нью-Йоркской атлетической комиссии (NYSAC), конкурировавшего с WBA с 20-х годов, Европейского боксерского союза (EBU) и Британской боксерской комиссии (BBBofC). Одна из самых известных инициатив от WBC – сокращение количества раундов с 15 до 12 из-за смерти корейца Ким Дук Ку, проигравшего Рэю Манчини нокаутом в 14-м раунде.

В то же время это одна из самых коррумпированных организаций. Штаб-квартира WBC находится в Мехико, а возглавляет ее семья Сулейман (Хосе и Маурисио). Хосе Сулейман – крестный отец Хулио Сезара Чавеса-младшего, которого долго оберегали от боя с Серхио Мартинесом. Плюс он дружил с Доном Кингом, для которого делал чемпионские бои в обход рейтингов, как это было с Рикардо Майоргой: после проигрыша Феликсу Трининаду нокаутом он дрался за титул WBC.

Но самый скандальный случай произошел еще в 90-е, когда Рой Джонс сначала освободил пояс, а потом снова захотел стать чемпионом по версии WBC. Организация лишила пояса действующего чемпиона Грациано Роккиджани – тот засудил WBC на $30 млн, что могло привести к банкротству. Но благодаря усилиям влиятельных людей из мира бокса Роккиджани согласился на шестизначную сумму, тем самым сохранив WBC.

Любимый боксер WBC и их президента Маурисио Сулеймана – Канело Альварес. Под каждый бой WBC выпускает памятные пояса с уникальным дизайном стоимостью около $1 млн – из золота, бриллиантов, изумрудов и сапфиров. За время правления Сулеймана-младшего появилось около 30 памятных поясов, в том числе к боям Мейвезер – Макгрегор, Мейвезер – Пакьяо, Фьюри – Нганну. На одного Альвареса ушло не менее 10 поясов.

Фаворитизм проявляется не только в виде щедрости: WBC не обязывает Альвареса защищать пояс против временного чемпиона Давида Бенавидеса, а разрешает боксировать с любыми боксерами.

Плюс WBC лишил титула Джермалла Чарло спустя почти три года с прошлой защиты из-за недавнего ареста. А в 2023 году WBC обязал Артура Бетербиева провести защиту против Каллума Смита. Это случилось спустя 1,5 месяца после непростой победы над Энтони Ярдом.

Кроме памятных поясов, WBC ввел бриллиантовые и франчайзинговые титулы, которые вручаются боксерской элите, но не стоят выше пояса регулярного чемпиона. «Это не новый пояс, а просто обозначение чемпиона WBC, дающее ему множество возможностей, чтобы быть лучшим», – объяснял Маурисио Сулейман.

Из второстепенных поясов самый известный – WBC Silver, который ставит обладателя титула в топ-5 дивизиона, но не в начало очереди за бой с чемпионом мира. Он не выше пояса временного чемпиона мира. Смысл дополнительных поясов – получение взносов с боксеров, которые отсчитываются в процентах с гонораров. Так Мигель Котто отказывался платить $300 тысяч перед защитой против Канело Альвареса, поэтому пояс стал вакантным за несколько дней до боя.

Как и другие организации, WBC ввел несколько весовых категорий: первый наилегчайший (1975), второй наилегчайший (1980), второй легчайший (1980) и непризнанный в IBF и WBO бриджервейт (2020).

Пояса каких организаций еще разыгрываются?

Кроме большой четверки, есть много второстепенных боксерских организаций, чьи пояса менее ценные. Среди них выделяется IBO (Международная боксерская организация), которую называют пятой организацией, и пояс журнала The Ring.

Поясом IBO обычно владеют бойцы, которые недостаточно хороши для титулов большой четверки, как Джордж Камбосос или Линдон Артур, который в декабре-2023 встречался с Дмитрием Биволом. Благодаря попыткам Камбососа и Артура взять более престижные пояса в IBO сейчас три именитых чемпиона: Александр Усик, Дмитрий Бивол и Василий Ломаченко.

Пояс журнала The Ring вручается лучшему боксеру дивизиона, которого определяет редакция журнала из числа действующих чемпионов и топовых претендентов. Поэтому его рейтинг наиболее объективный и непредвзятый. В тяжелом весе этим поясом владеет Усик, а Фьюри – претендент №1, хотя в 2022 году владел им, пока не объявил об уходе из бокса. Так как журнал ≠ боксерская организация, он не санкционирует бои.

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Фото: Gettyimages /Ethan Miller, Francois Nel, Justin Setterfield, Bongarts, Bradley Kanaris / Stringer Ian Walton, Matthias Kern / Stringer John Lamparski / Stringer Sarah Stier, Warren Little