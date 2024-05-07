Длинные волосы → скуф под 160 кг → лысый и поджарый: уникальный Тайсон Фьюри
Это реально один человек.
В последние годы мы привыкли видеть Тайсона Фьюри лысым и с щетиной, но за профессиональную карьеру его образ сильно менялся: отращивал бороду, носил волосы и заплывал жиром из-за депрессии.
«Я по-прежнему жирный, уродливый, лысый, крупный и неудержимый», – кажется это идеальное описание жизни Фьюри.
Погружаемся в трансформацию чемпиона.
2006 год. Молодой Фьюри еще с кучерявыми волосами. Именно с такой версией познакомилась его жена Пэрис. Сейчас у пары семь детей.
Апрель-2009. Фьюри провел пятый бой по профи, нокаутировав Мэтью Эллиса в первом раунде. Еще с волосами.
Июль-2013. Бой, который так и не состоялся. Почти лысый Фьюри против Дэвида Хэя.
Февраль-2014. Снова с волосами.
Уже к лету Фьюри стал похож на футбольного тренера Шона Дайча.
2014 год. Фьюри готовится ко второму бою против Дерека Чисоры – сильно отрастил бороду.
2015 год. Перед боем против Кристиана Хаммера.
Лето-2015. Запомните это фото: поджарый Фьюри готовится к важнейшему бою против Владимира Кличко.
Через год Фьюри сильно заплыл – все из-за депрессии. Реванш против Кличко мы так и не увидели.
Как Фьюри проходил через депрессию – в нашем большом тексте.
Апрель-2017. Два года после победы над Кличко. Заметный набор веса, который доходил до 160 кг. Не это ли идеальная иллюстрация термина «скуф»?
2018 год. Первый бой после почти трех лет паузы и пережитой депрессии – против Сефера Сефери. Тогда Фьюри сбросил больше 50 кг и снова стал лысым.
Октябрь-2018. Накануне первого боя против Деонтея Уайлдера. Позже Фьюри рассказывал, как в ночь перед боем выпил пива. Друг отговаривал, но он отбился: «Слушай, великие люди всегда пили бренди и сильно напивались перед боем за звание чемпиона».
Февраль-2020. Реванш с Деонтеем Уайлдером. Кажется, идеальная версия Фьюри. Итог – победа нокаутом в седьмом раунде и мощная цитата: «Я по-прежнему жирный, уродливый, лысый, крупный и неудержимый».
Июнь-2021. За несколько месяцев до третьего боя против Уайлдера. Там он снова победил, а потом выдал еще один сильный спич: «Я жирный и лысый, люди говорят, что я не в форме, не делаю ничего из тестов для компьютеров, этих цифр на экране. Но я всегда побеждаю. Это значит, что пусть все идут к черту».
Осень-2023. Перед боем против Фрэнсиса Нганну. Фьюри победил, но фанаты бокса напряглись, когда он упал в нокдаун
Май-2024. Такая версия Фьюри выйдет на бой против Александра Усика, который постоянно называет его пузом.
«Чтобы побить Тайсона, мне не нужно быть тяжелым: нужно быть быстрым и шустрым. Ты никогда не встретишь толстого волка в лесу».
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18 мая Александр Усик проведет бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе против Тайсона Фьюри. Поединок пройдет в Саудовской Аравии.
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Фото: Gettyimages.ru/Paul Thomas, Alex Livesey, Shaun Botterill, Bryn Lennon, Sascha Steinbach, Mark Robinson, Leigh Dawney, John McCoy, Al Bello, Justin Setterfield, Nathan Stirk