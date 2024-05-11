Странные ритуалы Фьюри: мастурбация семь раз в день, руки в бензине и куннилингус для крепкой челюсти
Это вообще работает?!
Тайсон Фьюри – любитель нестандартных тренировок. Перед вторым боем против Деонтея Уайлдера он мастурбировал семь раз в день, укреплял кулаки бензином, а челюсть – куннилингусом. Перед третьим – на несколько недель отказался от секса.
Конечно, Фьюри рассказывал об этом с иронией. Но что, если его методы правда работают?
Отказ от секса – ритуал бойцов, зародившийся до нашей эры. Майк Тайсон воздерживался пять лет, но ученые не уверены в эффективности метода
Отказ от секса практиковался спортсменами Древней Греции. В 444 году до н.э. Платон писал, что «олимпийские участники перед соревнованиями должны избегать сексуальной близости». Философ Климент упоминал, что греческие олимпийцы до нашей эры оставались безбрачными.
Вера, что воздержание повышает спортивные результаты, стала культом в боксе. Он отражен в фильме «Рокки»: когда Бальбоа плохо тренировался, тренер Микки обвинял в этом секс: «Женщины ослабляют ноги!»
От секса перед боем отказывались великие боксеры: непобежденные Рокки Марчиано и Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя. Мохаммед Али воздерживался шесть недель перед боями, Майк Тайсон – пять лет. Первое поражение от Джеймса Дугласа в 1990-м Тайсон оправдывал оргиями с японками.
Зачем боксеры отказываются от секса? Несколько популярных причин:
Снижение уровня тестостерона;
Синдром «слабых» коленей;
Психологическая слабость.
Фьюри отказался от секса перед третьим боем с Уайлдером в 2021-м: «Во время тренировочного лагеря нет секса. Не могу даже вспомнить, когда делал это в последний раз. Держу штаны застегнутыми, я боец старой школы. Сохраню всю эту накопленную энергию в себе, а затем позволю агрессии вырваться на противника в ночь боя».
Может ли секс снижать тестостерон?
В это верил известный тренер по боксу Фредди Роуч: «Врачи давали мне результаты анализов, секс действительно снижает уровень тестостерона на период от 24 до 48 часов. Это доказано. Я прошу ребят воздерживаться от секса 10 дней перед боем».
Но ученые пока не выяснили, как секс и воздержание влияют на тестостерон. Еще в 1970-м высказывалось предположение, что секс может повысить уровень тестостерона. Ранние исследования подтвердили – после секса или просмотра порно тестостерон повышался.
Но дальнейшие исследования не доказали, что секс всегда повышает тестостерон. Ученые выяснили, что противоречивые результаты связаны с малым количеством исследуемых субъектов, неестественными лабораторными условиями и инвазивными методами сбора крови.
Поэтому вопрос о влиянии секса на уровень тестостерона пока изучен недостаточно. Главный вывод: нет доказательств, что секс или воздержание серьезно влияют на тестостерон в долгосрочной перспективе.
Бывший двойной чемпион UFC Жорж Сен-Пьер верит, что секс повышает тестостерон: «Считаю, что чем больше вы это делаете, тем больше получите тестостерона. Чем чаще вы кончаете, тем лучше... Не думаю, что хорошая идея делать это в день боя, лучше – пораньше».
Что такое синдром «слабых» коленей?
Про них говорил Флойд Паттерсон, в 1956-м ставший самым молодым чемпионом в истории тяжелого веса (ему был 21 год). Позже рекорд побил Майк Тайсон, который тоже тренировался у Каса Д’Амато. Легендарный тренер пугал Тайсона бейсбольной битой, требуя забыть про девушек. Паттерсон тоже в это верил: «Я говорю это из своего опыта. У меня был секс за несколько дней до боя, я дрался с непреодолимой усталостью в коленях».
Что говорит про «слабые» ноги наука? В большом научном обзоре 2016-го, собравшем разные исследования, заявляется: «Нет никаких доказательств, подтверждающих, что секс перед соревнованиями снижает аэробные и силовые показатели. Показатели могут снизиться, если секс произошел менее чем за два часа до состязаний».
Как секс влияет на психологию бойца?
Причина, по которой Фьюри отказался от секса, – психология. Исследование, проведенное в 2000-м в Швейцарии, показало, что секс не снизил умственную концентрацию 15 спортсменов высокого уровня. Но в единоборствах большую роль играет мотивация бойца – его голод и желание победить. Связь секса и мотивации в единоборствах недостаточно изучен. Доктор Майкл Келли в статье о влиянии секса на бойцов UFC пришел к выводу:
«Возможно, существует психологический драйв. Мужчины становятся более раздражительными, когда они не занимаются сексом, что, вероятно, считается хорошей чертой , когда они находятся на ринге с кем-то. Так что, возможно, это не столько физический эффект, сколько психологический».
Вывод: отказ от секса вряд ли поможет Фьюри победить Усика. Но может сделать более мотивированным – этого не хватало против Нганну.
Фьюри признавался, что мастурбировал семь раз в день перед реваншем с Уайлдером. Как это может помочь в бою?
Перед вторым боем против Уайлдера Фьюри отказался от воздержания: «Я мастурбирую семь раз в день, поддерживаю уровень тестостерона. Я должен оставаться активным, не хочу, чтобы его уровень падал».
Повышает ли мастурбация тестостерон? Ученые пока не дали точного ответа. В 1976-м исследование молодых мужчин показало, что уровень тестостерона повышался после мастурбации. Другое исследование показало, что тестостерон подскочил после эякуляции, но вернулся в норму через 10 минут.
Китайские ученые в 2003-м получили необычный результат: первые несколько дней после эякуляции уровень тестостерона значительно не менялся, а к седьмому дню достиг почти 150% от исходного уровня. В этом случае рост тестостерона вызвало воздержание, а не мастурбация.
Этот вывод подтверждает исследование из Германии, показавшее, что мужчины, которые не занимались сексом и не мастурбировали три недели, имели более высокий уровень тестостерона. Когда мужчины мастурбировали, их тестостерон оставался относительно стабильным – до, во время и после оргазма.
Ученые считают, что влияние мастурбации на мужчину зависит от психологии. Если он чувствует вину после мастурбации (это популярное явление), то может столкнуться с подавленностью, сексуальными расстройствами и депрессией.
Опасной может быть слишком частая мастурбация, если забирает много энергии. При этом стандарта не существует – даже семь раз в день могут быть нормой. Поэтому вопрос влияния мастурбации на тестостерон дискуссионный, как и в случае с сексом.
Вывод: семиразовая мастурбация не поможет Фьюри победить Усика. Но способна отнять силы!
Фьюри укреплял руки в бензине, чтобы сильнее бить. Это лайфхак кулачных бойцов прошлого – и он вряд ли сработает в боксе
Перед реваншем с Уайлдером Фьюри говорил, что будет окунуть кулаки в бензин: «Я разговаривал с легендарным бойцом на голых кулаках, Большим Джо Джойсом. Он сказал мне окунать руки в бензин – так они укрепляются. Так что в последние три-четыре недели тренировочного лагеря перед боем с Уайлдером я буду окунать руки в бензин на пять минут в день. В его случае это работало, поэтому я тоже попробую».
Большой Джо Джойс рассказал про метод еще в интервью начала 90-х. По его словам, кулаки после бензина были каменными: «За месяц до боя я окунал руки в бензин на 20 минут в день, они становились твердые, как камень. Лица соперников напоминали стол мясника, я оставлял им по 20 швов».
Укрепление кулаков народными методами – традиция бойцов прошлого. Боец XIX века Том Молино отказывался от секса, боксировал с деревьями и окунал кулаки в уксус. Джек Демпси замачивал в лошадиной моче, Майк Амойя в бензине – по 13 минут.
Работают ли эти методы? Нет научных доказательств их эффективности, более того – держать руки в бензине опасно. Бойцы прошлого могли добиться лишь укрепления кожи. Гитарист Эрик Клэптон советовал держать пальцы в медицинском спирте, чтобы кожа стала грубой и обросла мозолями.
Вывод: бензин не поможет Фьюри нокаутировать Усика – они дерутся не на голых кулаках.
Фьюри тренировал челюсть с помощью куннилингуса, чтобы не упасть в нокаут. Это как?!
В 2020-м Фьюри рассказал, что делал кунилингус, чтобы укрепить челюсть: «У меня есть уверенность в подбородке. Но я часто лижу киску, чтобы укрепить челюсть. Да, так я укрепляю старую челюсть».
Но это скорее шутка, чем лайфхак. Сексолог и психотерапевт Амина Назаралиева считает, что куннилингус не поможет накачать челюсть: «Мышцы челюсти – самые сильные в человеческом теле, и я не знаю точно, сколько нужно сделать, чтобы придать им дополнительную силу. Сомневаюсь, что подбородок станет значительно сильнее с помощью куннилингуса».
Боксеры прошлого использовали необычные способы, чтобы получить преимущество. Джек Демпси для крепкой челюсти жевал что-то жесткое – смолу или кожу. Может, жевательная резинка или тренажеры для челюсти помогут боксеру стать более стойким?
Больших исследований, которые бы это подтверждали, нет. Позитивное влияние жвачки на спортсмена зафиксировано в исследовании журнала Brain and Cognition 2013-го. Оказалось, жевание резинки может увеличить скорость реакции на 10% – из-за притока крови к мозгу. Но для бокса это исследование неактуально.
Вывод: Фьюри не победит Усика, делая куннилингус. Он все еще может упасть в нокаут!
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Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham, Justin Setterfield, Justin Setterfield, Robert Cianflone, Andrew Redington, Al Bello