Странные ритуалы Фьюри: мастурбация семь раз в день, руки в бензине и куннилингус для крепкой челюсти

Это вообще работает?!

Тайсон Фьюри – любитель нестандартных тренировок. Перед вторым боем против Деонтея Уайлдера он мастурбировал семь раз в день, укреплял кулаки бензином, а челюсть – куннилингусом. Перед третьим – на несколько недель отказался от секса.

Конечно, Фьюри рассказывал об этом с иронией. Но что, если его методы правда работают?

Отказ от секса – ритуал бойцов, зародившийся до нашей эры. Майк Тайсон воздерживался пять лет, но ученые не уверены в эффективности метода

Отказ от секса практиковался спортсменами Древней Греции. В 444 году до н.э. Платон писал , что «олимпийские участники перед соревнованиями должны избегать сексуальной близости». Философ Климент упоминал , что греческие олимпийцы до нашей эры оставались безбрачными.

Вера, что воздержание повышает спортивные результаты, стала культом в боксе. Он отражен в фильме «Рокки»: когда Бальбоа плохо тренировался, тренер Микки обвинял в этом секс: «Женщины ослабляют ноги!»

От секса перед боем отказывались великие боксеры: непобежденные Рокки Марчиано и Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя. Мохаммед Али воздерживался шесть недель перед боями, Майк Тайсон – пять лет. Первое поражение от Джеймса Дугласа в 1990-м Тайсон оправдывал оргиями с японками.

Зачем боксеры отказываются от секса? Несколько популярных причин:

Снижение уровня тестостерона;

Синдром «слабых» коленей;

Психологическая слабость.

Фьюри отказался от секса перед третьим боем с Уайлдером в 2021-м: «Во время тренировочного лагеря нет секса. Не могу даже вспомнить, когда делал это в последний раз. Держу штаны застегнутыми, я боец старой школы. Сохраню всю эту накопленную энергию в себе, а затем позволю агрессии вырваться на противника в ночь боя».

Может ли секс снижать тестостерон?

В это верил известный тренер по боксу Фредди Роуч: «Врачи давали мне результаты анализов, секс действительно снижает уровень тестостерона на период от 24 до 48 часов. Это доказано. Я прошу ребят воздерживаться от секса 10 дней перед боем».

Но ученые пока не выяснили, как секс и воздержание влияют на тестостерон. Еще в 1970-м высказывалось предположение , что секс может повысить уровень тестостерона. Ранние исследования подтвердили – после секса или просмотра порно тестостерон повышался.

Но дальнейшие исследования не доказали, что секс всегда повышает тестостерон. Ученые выяснили , что противоречивые результаты связаны с малым количеством исследуемых субъектов, неестественными лабораторными условиями и инвазивными методами сбора крови.

Поэтому вопрос о влиянии секса на уровень тестостерона пока изучен недостаточно. Главный вывод : нет доказательств, что секс или воздержание серьезно влияют на тестостерон в долгосрочной перспективе.

Бывший двойной чемпион UFC Жорж Сен-Пьер верит , что секс повышает тестостерон: «Считаю, что чем больше вы это делаете, тем больше получите тестостерона. Чем чаще вы кончаете, тем лучше... Не думаю, что хорошая идея делать это в день боя, лучше – пораньше».

Что такое синдром «слабых» коленей?

Про них говорил Флойд Паттерсон, в 1956-м ставший самым молодым чемпионом в истории тяжелого веса (ему был 21 год). Позже рекорд побил Майк Тайсон, который тоже тренировался у Каса Д’Амато. Легендарный тренер пугал Тайсона бейсбольной битой, требуя забыть про девушек. Паттерсон тоже в это верил : «Я говорю это из своего опыта. У меня был секс за несколько дней до боя, я дрался с непреодолимой усталостью в коленях».

Что говорит про «слабые» ноги наука? В большом научном обзоре 2016-го, собравшем разные исследования, заявляется: «Нет никаких доказательств, подтверждающих, что секс перед соревнованиями снижает аэробные и силовые показатели. Показатели могут снизиться, если секс произошел менее чем за два часа до состязаний».

Как секс влияет на психологию бойца?

Причина, по которой Фьюри отказался от секса, – психология. Исследование , проведенное в 2000-м в Швейцарии, показало, что секс не снизил умственную концентрацию 15 спортсменов высокого уровня. Но в единоборствах большую роль играет мотивация бойца – его голод и желание победить. Связь секса и мотивации в единоборствах недостаточно изучен. Доктор Майкл Келли в статье о влиянии секса на бойцов UFC пришел к выводу:

«Возможно, существует психологический драйв. Мужчины становятся более раздражительными, когда они не занимаются сексом, что, вероятно, считается хорошей чертой , когда они находятся на ринге с кем-то. Так что, возможно, это не столько физический эффект, сколько психологический».

Вывод : отказ от секса вряд ли поможет Фьюри победить Усика. Но может сделать более мотивированным – этого не хватало против Нганну.

Фьюри признавался, что мастурбировал семь раз в день перед реваншем с Уайлдером. Как это может помочь в бою?

Перед вторым боем против Уайлдера Фьюри отказался от воздержания: «Я мастурбирую семь раз в день, поддерживаю уровень тестостерона. Я должен оставаться активным, не хочу, чтобы его уровень падал».

Повышает ли мастурбация тестостерон? Ученые пока не дали точного ответа. В 1976-м исследование молодых мужчин показало, что уровень тестостерона повышался после мастурбации. Другое исследование показало, что тестостерон подскочил после эякуляции, но вернулся в норму через 10 минут.

Китайские ученые в 2003-м получили необычный результат: первые несколько дней после эякуляции уровень тестостерона значительно не менялся, а к седьмому дню достиг почти 150% от исходного уровня. В этом случае рост тестостерона вызвало воздержание, а не мастурбация.

Этот вывод подтверждает исследование из Германии, показавшее, что мужчины, которые не занимались сексом и не мастурбировали три недели, имели более высокий уровень тестостерона. Когда мужчины мастурбировали, их тестостерон оставался относительно стабильным – до, во время и после оргазма.

Ученые считают, что влияние мастурбации на мужчину зависит от психологии. Если он чувствует вину после мастурбации (это популярное явление), то может столкнуться с подавленностью, сексуальными расстройствами и депрессией.

Опасной может быть слишком частая мастурбация, если забирает много энергии. При этом стандарта не существует – даже семь раз в день могут быть нормой. Поэтому вопрос влияния мастурбации на тестостерон дискуссионный, как и в случае с сексом.

Вывод : семиразовая мастурбация не поможет Фьюри победить Усика. Но способна отнять силы!

Фьюри укреплял руки в бензине, чтобы сильнее бить. Это лайфхак кулачных бойцов прошлого – и он вряд ли сработает в боксе

Перед реваншем с Уайлдером Фьюри говорил, что будет окунуть кулаки в бензин: «Я разговаривал с легендарным бойцом на голых кулаках, Большим Джо Джойсом. Он сказал мне окунать руки в бензин – так они укрепляются. Так что в последние три-четыре недели тренировочного лагеря перед боем с Уайлдером я буду окунать руки в бензин на пять минут в день. В его случае это работало, поэтому я тоже попробую».

Большой Джо Джойс рассказал про метод еще в интервью начала 90-х. По его словам, кулаки после бензина были каменными: «За месяц до боя я окунал руки в бензин на 20 минут в день, они становились твердые, как камень. Лица соперников напоминали стол мясника, я оставлял им по 20 швов».

Укрепление кулаков народными методами – традиция бойцов прошлого. Боец XIX века Том Молино отказывался от секса, боксировал с деревьями и окунал кулаки в уксус. Джек Демпси замачивал в лошадиной моче, Майк Амойя в бензине – по 13 минут.

Работают ли эти методы? Нет научных доказательств их эффективности, более того – держать руки в бензине опасно. Бойцы прошлого могли добиться лишь укрепления кожи. Гитарист Эрик Клэптон советовал держать пальцы в медицинском спирте, чтобы кожа стала грубой и обросла мозолями.

Вывод : бензин не поможет Фьюри нокаутировать Усика – они дерутся не на голых кулаках.

Фьюри тренировал челюсть с помощью куннилингуса, чтобы не упасть в нокаут. Это как?!

В 2020-м Фьюри рассказал , что делал кунилингус, чтобы укрепить челюсть: «У меня есть уверенность в подбородке. Но я часто лижу киску, чтобы укрепить челюсть. Да, так я укрепляю старую челюсть».

Но это скорее шутка, чем лайфхак. Сексолог и психотерапевт Амина Назаралиева считает , что куннилингус не поможет накачать челюсть: «Мышцы челюсти – самые сильные в человеческом теле, и я не знаю точно, сколько нужно сделать, чтобы придать им дополнительную силу. Сомневаюсь, что подбородок станет значительно сильнее с помощью куннилингуса».

Боксеры прошлого использовали необычные способы, чтобы получить преимущество. Джек Демпси для крепкой челюсти жевал что-то жесткое – смолу или кожу. Может, жевательная резинка или тренажеры для челюсти помогут боксеру стать более стойким?

Больших исследований, которые бы это подтверждали, нет. Позитивное влияние жвачки на спортсмена зафиксировано в исследовании журнала Brain and Cognition 2013-го. Оказалось, жевание резинки может увеличить скорость реакции на 10% – из-за притока крови к мозгу. Но для бокса это исследование неактуально.

Вывод : Фьюри не победит Усика, делая куннилингус. Он все еще может упасть в нокаут!

Длинные волосы → скуф под 160 кг → лысый и поджарый: уникальный Тайсон Фьюри

Почему Усик против Фьюри – главный бой тяжей в XXI веке

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham, Justin Setterfield, Justin Setterfield, Robert Cianflone, Andrew Redington, Al Bello