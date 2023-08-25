Команда соперника подаст апелляцию.

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и защитил пояса IBF, WBO и WBA в тяжелом весе. Он забрал почти все девять раундов и закончил бой эффектным техническим нокаутом, попав в печень.

Но главный момент случился в пятой трехминутке: Дюбуа пробил Усика в районе пояса, после чего тот упал на настил и не скрывал боли. Он сидел несколько минут, настраивал дыхание и приходил в себя. Рефери посчитал этот удар нелегальным и позволил Усику взять тайм-аут.

Дюбуа считает удар легальным, а его команда подаст апелляцию. Усик шутит: «Силу удара почувствовали только мои яйца»

Ситуация сложная, потому что на повторе невозможно понять, куда точно пришелся удар Дюбуа, но он получился сильным. Усик настаивает, что соперник пробил в пах: «Прочувствовал ли я силу Дюбуа? Не я, только мои яйца».

Дюбуа не скрывал злости: «Я не думаю, что это был удар ниже пояса! Меня обманули и лишили победы!» Чуть более резким был промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен, пообещавший оспорить результат поединка:

«У него украли победу, удар пришелся по резинке трусов. Он работал над этим ударом на протяжении всего тренировочного лагеря. Мы знали, что защита корпуса – это его слабая сторона. Рефери допустил ошибку. Мне нравится Усик, но судейство было предвзятым. Это нонсенс, настоящее безобразие».

«В Британии бы не зафиксировали удар ниже пояса и даже отсчитали нокдаун и нокаут». Момент с ударом пах разжег споры

Мнения на эпизод разделились даже среди профессиональных боксеров и экспертов. Например, тренер Тедди Атлас назвал действия рефери странными, а Тони Белью отметил: «Все, что ниже пупка, считается слишком низким ударом. Это не мое мнение. Это факты. Таковы правила».

Журналист «Спорт-Экспресса» Андрей Баздрев считает, что Дюбуа мог пробить таким образом из-за различий в судействе в Британии и Европе: «На мой взгляд, в Британии бы не зафиксировали удар ниже пояса и даже отсчитали бы нокдаун и нокаут.

А вот последний удар Усика… Тут будут спорить какое-то время, пробитый ли Дюбуа или он сыграл то, что нужно было сыграть. И жаль, что чемпион после победы не сказал фразу Деррика Льюиса про «моим яйцам жарко».

Журналист Дэн Рафаэл высказал противоположное мнение. Он уверен, что из-за низкой посадки трусов Усика Дюбуа не мог не попасть в пах: «Давайте внесем ясность: удар в пятом раунде на 100% был ниже пояса. Перчатка попала в белую часть ниже линии пояса трусов Усика, которые и так сидели довольно низко».

Комментатор боя и бывший чемпион мира по боксу Карл Фрэмптон уверен, что Дюбуа ограбили, а Усик воспользовался ошибкой рефери: «Это не был удар ниже пояса. Усик должен был услышать отсчет рефери и проиграть, а Даниэль – стать чемпионом мира».

Защита Усика получилась неоднозначной. По очкам бой получился проходным, но обратное решение рефери в пятом раунде могло привести к одному из самых громких апсетов за последние годы.

Фото: Gettyimages.ru/Gabriel Kuchta