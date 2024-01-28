Жена вытащила Фьюри из депрессии и родила ему семерых детей. Их лавстори – больше 15 лет

Даже держали обет безбрачия.

Тайсон Фьюри – человек-драма. Он родился на семь недель раньше срока и трижды пережил клиническую смерть в инкубаторе. В середине 2010-х годов Фьюри прошел через депрессию, ожирение, нарко- и алкозависимость. И даже мог покончить жизнь самоубийством за рулем машины.

Но его всегда поддерживала жена Пэрис. Они женаты 15 лет, воспитывают семерых детей и хотят родить еще троих.

Пэрис Фьюри тоже родилась в цыганской семье. Они держали обет безбрачия, но к 20 годам у Фьюри набралось около 500 половых партнерш

Прозвище Тайсона Фьюри – Цыганский Король, так как он родился в семье цыган. Как и его жена Пэрис. Они познакомились на свадьбе общего друга – тогда Тайсону было 17 лет, а Пэрис – 15. Их познакомила тетя Тайсона Тереза.

Но первое знакомство вышло не самым приятным: Тайсон сравнил Пэрис с куклой Синди (второсортная версия куклы Барби), из-за чего будущая жена на него обиделась.

Вторая встреча – на 16-летии Пэрис, после которого у них закрутились отношения. Уже после первого свидания Фьюри сказал родителям, что хочет жениться. Хотя вскоре Пэрис призналась о симпатии с первой встречи: «Он понравился мне с самого начала – он сильно отличался от других парней. Но я не сразу согласилась на свидание, хотя он много раз меня приглашал».

Они поженились в ноябре 2008 года, но свадьба едва не сорвалась из-за импульсивности Тайсона. Он хотел перенести торжество на несколько месяцев вперед, чтобы вписаться в график соревнований. Причем попросил о переносе у мамы невесты. Но вместо этого Пэрис разорвала отношения, во что Тайсон не сразу поверил.

«В мире Тайсона наш знаменательный день мог быть перенесен по его прихоти, как и один из его боев. Но я ничего не могла с этим поделать и наотрез отказалась менять дату. Конфликты следовали один за другим, и после ужасной ссоры я решила отменить свадьбу и закончить наши отношения. Ему казалось, что я шучу, но когда я выложила всю правду, то он понял, что все абсолютно серьезно», – признавалась Пэрис.

Расставание было недолгим. После возвращения Тайсона с отдыха на Ибице пара возобновила отношения. «Тайсон прислал мне эмоциональное сообщение. Он сказал, что не может поверить, что я так легко отказалась от наших отношений, и ему невыносима мысль, что я могу встретить кого-то другого», – рассказывала Пэрис.

В ноябре 2008 года они поженились на родине Пэрис в городе Донкастер по цыганским обычаям. Тогда Пэрис было 18 лет, а на свадьбе собралось около 300 человек. Так как оба верующие католики, до свадьбы они ни разу не спали вместе. «Даже после того как мы помолвились, Тайсон спал в трейлере во дворе моих родителей, а я – в доме», – рассказывала Пэрис.

Несмотря на выполненный обет, до брака у Тайсона было несколько сотен половых партнерш, о чем он сейчас сожалеет. Хотя женился на Пэрис в 20 лет. «Единственное, о чем я жалею в жизни, – секс до брака. Если бы я мог стереть это из памяти, то моя жизнь была бы практически идеальной. У меня было, наверное, более 500 женщин, не знаю, сбился со счета», – признался Фьюри.

При этом Тайсон – первый и единственный партнер Пэрис, так как родители не разрешали ей встречаться с парнями до 16-летия.

«Я хотела уйти каждый день». Пэрис вытаскивала Фьюри из депрессии и отправила его к психотерапевту

После победы над Владимиром Кличко в 2015 году у Фьюри начались ментальные проблемы, которые вылились в депрессию, алко- и наркозависимость с ожирением. Фьюри не праздновал победу, потому что публика обесценила его успех.

«Он возвращался [домой] и говорил: «Да какой смысл? Это ничего не значит. Никто этого не ценит». Он начал говорить, что у него депрессия, и задавался вопросом: «В чем смысл жизни?» – делилась Пэрис.

Во время трех лет отсутствия вне ринга поведение Фьюри становилось все более неуправляемым: он часто пропадал на несколько дней, пока Пэрис ждала ребенка. Ситуация настолько усугубилась, что Фьюри выходил в магазин в Моркаме, а просыпался в Нью-Йорке.

Пэрис стала опорой в период депрессии. Первый надлом случился, когда в допинг-пробе Фьюри обнаружили следы кокаина. «Я никогда не чувствовала себя настолько разбитой – это действительно было похоже на последнюю каплю. И я сомневалась, сможет ли наш брак пережить эту неудачу. Но, как и много раз до этого, я сказала себе, что нужно сидеть тихо и перетерпеть бурю», – рассказывала жена Фьюри.

Хотя она признавалась, что могла оставить мужа и забрать детей: «Я хотела уйти каждый день. Каждый день плакала, разбивалась и думала: «Я не справлюсь». Несколько раз я буквально собирала детей с вещами в машину. Думала: «Как я могу уйти?» Если вы действительно любите кого-то, то не оставите его на произвол судьбы?»

В первые годы кризиса семья не понимала, что происходит с Тайсоном и следили за его состоянием, чтобы он совершил суицид. Тогда Пэрис не предполагала, что муж ментально болен: «Это было облегчение, это подтвердило все. Мы больше не думали, что с ним что-то не так. Демоны были в нем с самого раннего возраста. Нам стало намного легче принять то, через что он прошел. Он не плохой и не эгоист – на самом деле это такая болезнь».

«Биполярное расстройство объясняло его сильные перепады настроения, которое могло меняться от искусственных максимумов до суицидальных минимумов. А обсессивно-компульсивное расстройство объясняло его глубоко зацикленное поведение, которое на разных этапах проявлялось в виде навязчивых тренировок или загулов», – добавила Пэрис.

Поворотным моментом в реабилитации Фьюри стала вечеринка, куда он пошел в костюме скелета. Оттуда он вернулся в 10 утра и сказал жене, что завязывает с алкоголем и хочет вернуться в бокс. Фьюри пошел к психотерапевту, который прописал ему антидепрессанты. По словам Пэрис, Тайсон не принимал их, что не помешало состояться одному из величайших камбэков в истории спорта.

После важнейшей победы над Кличко Фьюри отметил роль жены в борьбе с ментальным расстройством: «Получить женщину, которая была с тобой все это время и прошла через все… Нужно быть очень сильным человеком, чтобы оставаться рядом, когда вас отталкивают. И, как уже говорил, без этого человека я все равно хотел бы умереть».

«Чтобы стать опорой, требовалось много сил, потому что Тайсон в то время полностью тонул. Так что думаю, просто поддерживать его и оставаться сильной для себя – ключ к успеху. Были времена, когда мне хотелось плюнуть и забыть обо всем, но я не могла.

Как женщина, мать и жена я просто чувствовала необходимость оставаться сильной. Но он тоже многое сделал. Очень горжусь, что он вернулся оттуда, где был, и снова занялся боксом», – сказала Пэрис.

У Тайсона и Пэрис семеро детей. Пара пережила двое выкидышей, а шестой ребенок родился с пороком сердца

Сейчас у семьи семеро детей, но они мечтают о 10. Несмотря на такую внушительную цифру и счастье, которое принесли дети, Тайсон и Пэрис прошли через родительскую боль. У Пэрис дважды случился выкидыш: первый – в 2014 году, второй – в 2018-м.

«И вместо того чтобы быть рядом с ней, я находился в другом крыле той же больницы у кровати умирающего дяди Хьюи. Обе трагедии случились одновременно в конце 2014 года. Я боролся с этим и выбросил из головы. Тогда мне было необходимо сконцентрироваться на боксе и не думать о плохом до боя с Кличко», – рассказывал Фьюри, который после этого впал в депрессию.

Второй выкидыш случился в день первого боя после трехлетнего простоя. Тогда Фьюри дрался с Сефером Сефери, которого разобрал за четыре раунда. Но узнал о мертворожденном ребенке только после поединка.

«Я была примерно на восьмой неделе беременности. Затем, в день боя, я знала, что потеряла нашего ребенка, но не говорила об этом Тайсону до того, как он вышел на ринг. Пять недель спустя мы снова забеременели», – признавалась жена Фьюри.

В конце февраля-2019 у пары родился пятый ребенок, которого назвали Принс Адонис Амазайя Фьюри. Все трое сыновей Фьюри носят имя Принс из-за прозвища Тайсона Цыганский Король.

Еще одна драматическая история случилась в августе-2021, когда родился шестой ребенок – дочь Афина. Тогда Фьюри готовился к третьему бою с Деонтеем Уайлдером. Когда до поединка оставалось около двух месяцев, ребенок родился с опасным пороком сердца: после родов пульс был свыше 300 ударов в минуту, хотя нормальный показатель при рождении – 120.

«Если бы сердечный ритм Афины не стабилизировался, она, скорее всего, умерла бы от остановки сердца. Я был на самом дне. Жизнь моего ребенка висела на волоске, и мое имя и то, чем я зарабатывал на жизнь, ничего не могли изменить», – написал Фьюри в книге Gloves Off.

Ребенка поместили в инкубатор, где пульс упал до 140 уд/мин, но ее будущее было туманным, потому что она родилась на несколько недель раньше срока. Сам Тайсон родился на семь недель раньше срока с весом 450 грамм и пережил в инкубаторе три клинические смерти.

Несмотря на бой с Уайлдером, Фьюри поселился в доме Рональда Макдональда рядом с больницей. Вскоре положение Афины улучшилось – ее вытащили из инкубатора. Фьюри продолжал тренировки, но во время одной из пробежек произошла трагедия – сердце Афины остановилось.

«Я пробежал около трех миль, когда у меня зазвонил телефон. Это была Пэрис. Она была в истерике. «Ребенок умер», – кричала она. «Ребенок умер. Она умерла. Она умерла». Я бежал в палату так быстро, как только мог, опасаясь самого худшего. Грудь горела, ноги болели, и пока я бежал, то изо всех сил успокаивал Пэрис. «Все будет хорошо, – пыхтел я в телефонную трубку. – Пусть врачи работают. Не волнуйся», – поделился Фьюри.

Вокруг кровати Пэрис собралось около сотни специалистов, которые в итоге спасли девочку. Семью Фьюри с новорожденной выписали только через три недели реабилитации. Все это время Тайсон провел рядом с женой: спал то в доме Макдональда, то на полу в больнице.

«Это не лучший способ подготовиться к чему-либо, тем более к поединку за титул чемпиона мира в тяжелом весе против человека, который говорил о моем убийстве. Но какой смысл искать оправдания? Сейчас или никогда. Мне, конечно, пришлось нелегко, но не настолько, как Афине. Она проявила силу и волю, чтобы вернуться к жизни», – признавался Фьюри.

По словам Фьюри, победа дочери в борьбе за жизнь вдохновила его на успех в эпохальном третьем бою с Уайлдером. А в сентябре-2023 у них родился седьмой ребенок. Его назвали Принс Рико Пэрис Фьюри.

Какие родители Фьюри? Пэрис хочет, чтобы дети бросили школу в 11, а Тайсон намерен отдать сыновей на бокс

Тайсон и Пэрис Фьюри бросили учебу в школе в 11 лет, как это принято в цыганских семьях. После дети осваивают традиционные навыки: мальчики учатся укладывать кирпичи и обрабатывать дерево, а девочки занимаются бытовыми делами – готовка еды, уборка, стирка и забота о детях.

Такие же ценности Пэрис прививает всем детям. При этом не хочет, чтобы они жили с родителями вплоть до самой свадьбы. Старшая дочь Венесуэла тоже бросила школу в 11 с разрешения родителей, но занимается по школьной программе с репетитором. Кроме кочевых традиций, одна из причин, почему Венесуэла ушла из школы – семейный график с разъездами, который сложно совмещать со школой.

Фьюри хочет, чтобы сыновья окончили школу. Из-за этого он спорил с Пэрис, сравнив ее текущее положение с жизнью жен футболистов.

«У моих дочерей не будет образования, потому что при нашем образе жизни оно не нужно, особенно женщинам. Они вырастают, выходят замуж и ухаживают за мужчиной. Я хочу, чтобы у моих сыновей было образование, потому что у меня его нет, ведь я действительно тупой.

Хочу дать сыновьям образование, чтобы они не занимались мошенничеством. Надеюсь, они не пойдут по моим стопам. Считаю, что им нужно пойти в школу, получить нормальное образование и двигаться дальше», – признался Фьюри.

Еще Фьюри хочет, чтобы мальчики занимались боксом. Перед поединком с Деонтеем Уайлдером в 2021 году он заявил: «Они все будут заниматься боксом, потому что, даже если не станут боксерами, это научит их ценить жизнь».

Другая причина, почему Фьюри хочет видеть сыновей в боксе – цыганская преемственность. «В то время как в других культурах маленькие дети пинают мяч, мы деремся. Когда у нас возникает спор, мы не должны обращаться в полицию, а должны снять рубашки, выйти на улицу и разобраться на кулаках», – объяснял Фьюри.

При этом он не строг с детьми и многое им разрешает: «Я не наказываю детей. Они могут делать все, что хотят, не нарушая порядка. Я укладывал их спать 30 раз, но они все равно вставали и бегали вниз по лестнице».

Хотя Фьюри старается не баловать детей, потому что помнит, в каких условиях рос сам. После победы над Диллианом Уайтом Фьюри выносил мусор вместе с тренером Шугар Хиллом Стюардом. И то же самое делает вместе с сыновьями. В документальном фильме Netflix «Дома с Фьюри» между Тайсоном и его старшим сыном Принсом Джоном Джеймсом случился забавный диалог.

– Как ты думаешь, если бы у меня было полмиллиарда, я все равно бы это делал? – спросил Фьюри, выгружая черные мешки из контейнера к себе в машину.

– Да, – ответил Джон Джеймс.

– Почему?

– Ты не захочешь за это платить, я знаю.

«Если они видят, как я постоянно раскошеливаюсь и веду образ жизни кинозвезды, то вырастут с мыслью, что только так и можно жить. Поэтому я себя так не веду. Мои дети ходят не в частную школу, а обычную», – признавался Фьюри.

***

17 февраля Александр Усик проведет бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе против Тайсона Фьюри. Поединок пройдет в Саудовской Аравии.

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Фьюри превратился в антигероя – и это стыд. За него еще кто-то болеет?

Фото: Gettyimages.ru /Charles McQuillan; Instagram/parisfury1