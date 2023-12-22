Саудовская Аравия – новый центр мира в боксе. Как так вышло?

Часть новой политики.

23 декабря в Эр-Рияде пройдет боксерский турнир «Судный день», в котором выступят Дмитрий Бивол, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и несколько перспективных тяжеловесов. Это второй крупный боксерский турнир 2023 года, который состоится в Саудовской Аравии.

Бокс – только часть того, как Саудовская Аравия захватывает мировой спорт. Почему саудовцы вкладывают так много денег в организацию крупных боксерских поединков? Как и зачем они обновили облик страны через спорт? И кто за всем этим стоит?

В 70-х Саудовскую Аравию посещал еще Мохаммед Али: фанаты оккупировали три аэропорта, а Али совершил паломничество в Мекку

Приезд Мохаммеда Али случился в 1971 году. За семь лет до этого Али принял ислам. Он прибыл в Саудовскую Аравию для паломничества в Мекку, где совершил хадж и умру, и поцеловал Черный камень в мусульманской святыне Кааба. В ходе визита Али встретился с королем Фейсалом ибн Абдул-Азизом и губернатором Эр-Рияда Салманом ибн Абдул-Азизом [стал королем в 2015-м].

«В моей жизни было много приятных моментов, но чувства, которые я испытал, стоя на горе Арафат в день хаджа, неповторимы. Я чувствовал себя возвышенно из-за неописуемой атмосферы, когда более 1,5 млн паломников взывали к Богу с просьбой простить им грехи и даровать благословения», – признавался Али.

Визит Али в Саудовскую Аравию вызвал сумасшедший ажиотаж – согласно отчетам из саудовских газет, фанаты окружили три аэропорта. Его узнавали везде, поэтому вокруг всегда собиралось много людей, но это никак не смущало.

На пресс-конференции в Джидде саудовский журналист Турки Аль-Судайри охарактеризовал поведение Али ребяческим и нестабильным: «Ему свойственны некоторые детские повадки, которые сочетаются с его высоким ростом и крепкой хваткой, особенно когда он читает стихи соперникам и разговаривает с ними по телефону после одной из последних побед. При этом он привлекательная личность».

В ходе встреч с членами королевской семьи Али посетил спортивные объекты. Но тот визит больше требовался Саудовской Аравии, так как для нее приезд Али – большой репутационный успех. В итоге появление легенды никак не повлияло на состояние бокса, а наследие того визита Саудовская Аравия задействовала только после его смерти.

Проект «Видение-2030»: уменьшение нефтезависимости, подъем в топ-15 ведущих экономик мира, либерализация законодательства и открытие границ

В 2016 году Саудовская Аравия приняла важный проект – «Видение-2030». Он предполагает радикальное снижение нефтезависимости и диверсификацию экономического сектора. Основная причина такого разворота вектора развития – энергетический кризис. Тогда баррель нефти стоил около $40, а дефицит госбюджета составил 326,2 млрд риалов (около $87 млрд).

«Этот документ принимается в условиях снижения цен на нефть, региональных и международных экономических и финансовых вызовов и дестабилизации в странах-соседях», – заявил наследный принц Мухаммед ибн Салман.

Под дестабилизацией подразумевается последствия «арабской весны», начавшейся еще в 2010 году. Тогда Саудовская Аравия тратила деньги на военную операцию в Йемене, поддерживала антиправительственную сирийскую оппозицию и состояла в антитеррористической коалиции, которую возглавляли США в противостоянии с ИГИЛ [запрещенная в России террористическая организация].

Какие цели ставит программа к 2030 году?

• Увеличение доли несырьевого экспорта с 16% до 50% (сферы обслуживания, туризм, возобновляемая энергетика, банковский сектор);

• Рост доли частного сектора с 40% до 65%;

• Увеличение доли малого и среднего бизнесов с 20% до 35%;

• Рост доли женщин на рынке труда с 22% до 30%, что уже перевыполнено (в сентябре-2023 зафиксировано 37%);

• Снижение уровня безработицы с 11,6% до 7% (сейчас 8,7%);

• Привлечение внешних инвестиций – рост с 3,8% до 5,7% ВВП в год;

• Рост числа паломников с 8 до 30 млн человек (население Саудовской Аравии – около 36 млн жителей) с облегченным визовым режимом и модернизацией инфраструктуры в Мекке;

• Создание суверенного фонда размером в $2-2,5 трлн (к 2023 году он вырос до $600 млрд);

• Попадание в топ-15 ведущих экономик мира – сейчас Саудовская Аравия на 19-м месте.

Так, а где здесь спорт? Он спрятан под привлечение внешних инвестиций (создание положительного имиджа страны на мировой арене) и суверенный фонд. Именно этот фонд в 2021-м купил футбольный клуб «Ньюкасл» и покрывает все спортивные события на территории страны: чемпионат Саудовской Аравии, азиатская Лига чемпионов, этап Формулы-1, все боксерские ивенты и многое другое.

Саудовская Аравия развивает женский бокс, но у нее совсем нет звездных бойцов

Какие самые заметные изменения произошли за семь лет? В 2017 году девушкам разрешили посещать уроки физкультуры, а с начала 2018-го – спортивные соревнования, включая футбольные матчи. Затем они начали водить автомобиль.

Но им запрещено выезжать зарубеж более чем на 90 дней. Женщин могут лишить права на опеку над ребенком в случае брака с мужчиной, не являющимся отцом ребенка. Плюс они могут выходить замуж только за мусульманина, в то время как мужчины могут жениться на христианках, иудейках и мусульманках. И если мужчина отказывается от брака, то судьбу девушки определяет суд.

Параллельно с постепенной либерализацией законодательства по отношению к девушкам в 2022 году власти Саудовской Аравии впервые организовали женский боксерский поединок. В андеркарде реванша Усик – Джошуа на ринге встретились Рамла Али и Кристал Гарсия Нова. Тогда Али нокаутировала соперницу за минуту в первом раунде.

Рамла Али – уроженка Сомали, переехавшая в Англию вместе с семьей из-за гражданской войны на родине. В детстве над ней издевались из-за сомалийского происхождения, а мама запрещала ходить на бокс, из-за чего Али в юности была полной. Но в 20 лет она вернулась в бокс, из-за чего мама на несколько лет порвала с ней отношения. Али участвовала на Олимпиаде в составе сборной Сомали и вылетела на ранней стадии.

С 2020 года ее профессиональную карьеру продвигает Эдди Хирн. В 2018-м Али запустила благотворительный проект The Sisters Club, помогающий беженкам и представительницам этнических и религиозных меньшинств заниматься спортом. Эта картинка привлекла членов королевской семьи, пригласивших сомалийскую мусульманку на бой в Саудовской Аравии.

«Чувствую, изображение Саудовской Аравии в СМИ выглядит не совсем точным. Они продвигают женский спорт. Тот факт, что они впервые позволили соревноваться здесь двум девушкам, показывает, насколько прогрессивной становится страна», – призналась Али.

В 2019 году в Саудовской Аравии прошел турнир по рестлингу WWE, куда допустили девушек. Но требовалось соблюдать местный дресс-код: девушки надели черные леггинсы и оверсайз-футболки поверх комбинезонов вместо стандартного наряда, который оголяет большую часть тела. С тех пор женские матчи неоднократно проводились в Саудовской Аравии.

«Наши сегодняшние программы министерства спорта посвящены разнообразию и инклюзивности. Чтобы пролить свет на некоторые вещи и то, как это развивается в положительную сторону, скажу, что в 2015 году у нас не было ни одной национальной женской команды. Сегодня их 23», – сказал министр спорта Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз Турки Аль-Фейсал.

Несмотря на мощный пиар, Саудовская Аравия не делает звезд из местных спортсменов, потому что нет собственной школы бокса. Хотя за Саудовскую Аравию выступает несколько профессиональных боксеров. Один из них – легковес Зухаир Аль-Кахтани. Он родился в Саудовской Аравии, но рос и учился в Англии. Из-за издевательств в школе Аль-Кахтани записался на бокс, несмотря на запреты родителей.

В 2017 году Аль-Кахтани стал первым представителем Саудовской Аравии, дебютировавшим на профессиональном ринге. Сначала он выходил в Англии против джорнименов с отрицательным рекордом, но уже в пятом бою выступил в Саудовской Аравии в рамках финала Всемирной суперсерии между Смитом и Гроувзом.

Вскоре Аль-Кахтани дрался в Саудовской Аравии еще два раза: сначала в андеркарде у Амира Хана, а через пять месяцев – у Энтони Джошуа. Аль-Кахтани набил идеальный рекорд 9-0, но у него ни одной досрочной победы. Хотя у шести соперников отрицательный рекорд, у трех из которых свыше 100 поражений.

Какие бои уже прошли в Саудовской Аравии? К реваншу Руис – Джошуа там за два месяца построили арену

Первый большой боксерский поединок состоялся в 2018 году – финал Всемирной боксерской суперсерии между Каллумом Смитом и Джорджем Гроувзом. Победитель боя получил Кубок Мохаммеда Али, который лично вручала Рашеда Али, дочь Мохаммеда Али.

Хотя изначально там должен был пройти другой финал Суперсерии. Да-да, это бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым. Но все сорвалось из-за визовых проблем и встречного предложения с российской стороны, которая дала больше денег. Поэтому бой прошел в Москве.

Следующий шаг саудиты сделали в 2019 году. В июле в Джидде прошел бой между Амиром Ханом и Билли Дибом, закончившийся досрочной победой Хана в четвертом раунде. Но крупное событие состоялось в декабре-2019. Это матч-реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом. Они получили сумасшедшие гонорары: не менее $60 млн у Джошуа ($25 млн в первом бою) и $13 млн у Руиса ($7 млн в первом бою).

Специально к их бою за два месяца в Дирии появилась Diriyah Arena вместимостью 15 тысяч человек. После на стадионе прошли концерты и теннисные соревнования. Например, в 2022 году на выставочном турнире Diriyah Tennis Cup выступил Даниил Медведев, где на пути к финалу выбил Александра Зверева и Станисласа Вавринку. Но в финальном матче проиграл американцу Тэйлору Фрицу и заработал $500 тысяч.

Следующий крупный бой прошел только в 2022 году – реванш Усик – Джошуа в Джидде. За первый бой в Лондоне Джошуа получил $20 млн, а Усик – около $5 млн. За реванш оба боксера заработали около $75 млн. Но по-настоящему саудовцы разыгрались только в 2023-м: сначала заявили о желании провести бой между Усиком и Фьюри, а потом – организовать супертурнир в тяжелом весе с участием Фьюри, Усика, Джошуа и Уайлдера.

Пока Саудовская Аравия работала по другому спортивному направлению и скупала футбольных звезд, на Diriyah Arena в феврале-2023 прошел поединок между Джейком Полом и Томми Фьюри, который собрал 800 тысяч платных просмотров по системе PPV.

Дальше началась оккупация звезд бокса. Первый шаг – бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну в октябре-2023, который открыл ежегодный фестиваль Riyadh Seasons. Тогда собралось несколько десятков чемпионов мира по боксу, среди которых были члены Зала боксерской славы, звезды UFC, легендарные футболисты и Eminem. Если бы Фьюри не провалился с Нганну, в конце декабря состоялся бы бой с Усиком за абсолютное чемпионство.

Но этим планы королевской семьи не ограничиваются. В сторону Саудовской Аравии уже смотрят Девин Хэйни и Райан Гарсия. Не исключено, что в следующем году мы увидим их бой именно там.

«Да, я готов ко всему. Знаете, многие из этих боксеров получают большие деньги. Для меня главное – устраивать грандиозные события, где бы они ни проходили. Не поймите меня неправильно, если Саудовская Аравия захочет дать мне много денег, я сделаю это. Но это должен быть бой, который будет интересен людям», – заявил Гарсия.

В Саудовской Аравии проходит пятимесячный фестиваль – он спонсирует футбольный клуб «Рома»

Riyadh Seasons – ежегодный спортивно-развлекательный фестиваль, появившийся в 2019 году и входящий в программу «Видение-2030». Он длится с конца октября по март: за это время в Эр-Рияде проходят концерты мировых звезд, футбольные матчи и этап Формулы-1. В общей сложности – не менее семи тысяч событий на площади 5,4 млн квадратных метров.

На территории развернулись развлекательные кластеры и тематические парки. Например, парк аттракционов площадью 500 тысяч квадратных метров, на которых разместились самые высокие переносные американские горки в мире, самая высокая вращающаяся башня с качелями (высота – около 80 метров) и замок из Disney. Американские горки и башня с качелями попали в книгу рекордов Гиннесса. За неполные четыре года Riyadh Seasons установил 10 рекордов Гиннесса.

День открытия фестиваля в 2019-м посетило около 600 тысяч человек – на нем выступила корейская группа BTS. А через пару недель после открытия состоялся первый в истории Саудовской Аравии турнир WWE. Хедлайнеры – Брок Леснар и Роман Рейнс и выступивший Тайсон Фьюри. В итоге за три месяца пилотный фестиваль собрал 10 млн туристов и $1,6 млрд выручки при расходах в $830 млн. В 2021-м году на церемонию открытия пришло уже около 750 тысяч.

Но самые масштабные события пришлись на прошлогодний фестиваль. Именно тогда состоялся товарищеский матч между «ПСЖ» и сборной «Эр-Рияда», собранной из звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Тогда на поле встретились Криштиану Роналду и Лионель Месси. В 2024-м году пройдет турнир с участием «Аль-Насра», «Аль-Хиляля» и «Интера Майами». За первые два месяца прошлого Riyadh Seasons приехало пять млн туристов.

Riyadh Seasons-2023 будет самым спортивным за всю историю:

• Его открыл боксерский турнир с Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну в главном бою;

• В конце декабря состоятся выставочные теннисные матчи между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом и Ариной Соболенко и Онс Жабер;

• Матч Суперкубка Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче»;

• Боксерский турнир с участием Бивола, Джошуа и Уайлдера тоже входит в программу Riyadh Seasons. Стоимость билетов начинается от 2,5 тысяч рублей, а самый дорогой проход – около 50 тысяч рублей;

• В январе с интервалом в 10 дней пройдут Суперкубок Испании и Италии, в котором сыграют «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Интер» и «Наполи». Незадолго до начала фестиваля Riyadh Seasons стал титульным спонсором «Ромы». На презентации присутствовал главный тренер Жозе Моуринью.

• 17 ноября прошел концерт известного исполнителя Post Malone, а 2 марта состоится первый в истории Саудовской Аравии турнир UFC, на котором выступит Шара Буллет.

Кто стоит за боями в Саудовской Аравии? Он возглавляет министерство развлечений, владеет худшим клубом Испании и участвовал в устранении наследника престола

Организацией Riyadh Seasons занимается главное управление по развлечениям, которое возглавляет Турки Аль аш-Шейх. Этот орган появился в мае-2016 сразу после презентации «Видения-2030» и занимается культурно-развлекательной программой в Саудовской Аравии.

Главное управление по развлечениям привозило легендарный Cirque du Soleil, мюзикл «Король Лев» и концерты мировых звезд, чтобы поднять уровень привлекательности для туристов и раскачать внутренний туризм. За первые два года существования затраты составили $64 млрд. Сейчас счет идет на сотни миллиардов.

У самого Аль аш-Шейха насыщенная карьера: он работал в министерстве внутренних дел, обороны и мэрии Эр-Рияда. В 2015-м стал советником в Королевском суде, а через два года возглавил министерство спорта. Но самый бурный период деятельности начался в 2018-м, когда его назначили руководителем главного управления по развлечениям.

Именно Аль аш-Шейх привез WWE и убедил Лионеля Месси стать туристическим амбассадором страны, за что получает $25 млн в год. В 2019 году Аль аш-Шейх организовал в Саудовской Аравии товарищеский матч между сборными Аргентины и Бразилии.

Он ключевая персона в организации боев в Саудовской Аравии и суперафиши Усик – Фьюри. В сентябре-2023 Аль аш-Шейх предложил им деньги, от которых те не отказались, поэтому первым запостил в соцсетях афишу декабрьского поединка.

Он же организовал гала-ужин перед открытием Riyadh Seasons, где собралась элита бокса, ММА и футбола. Бивол заявил, что Аль аш-Шейх – настолько большой поклонник бокса, что готов делать бои даже для проигравших на его турнирах. В феврале на ринге сойдутся Усик и Фьюри, а в марте – скорее всего, Уайлдер и Джошуа, если выиграют 23 декабря.

Еще Аль аш-Шейх увлекается футболом. Раньше он владел египетским футбольным клубом «Пирамидс», а с 2019 года управляет испанской «Альмерией». За время управления Аль аш-Шейха в клубе проработало восемь тренеров, трех из которых уволили за последние полгода.

Сейчас «Альмерия» идет на последнем месте в Ла Лиге с нулем побед за 18 туров. При Аль аш-Шейхе финансовое положение «Альмерии» никак не изменилось: она вернулась в Ла Лигу только в 2022-м и устояла в прошлом сезоне, финишировав на 17-м месте.

Самые яркие хайлайты в истории «Альмерии» при Аль аш-Шейхе – назначение легенды мадридского «Реала» Гути главным тренером. Но того уволили летом-2020, хотя команда шла на третьем месте в Сегунде. Второй хайлайт – нападающий Дарвин Нуньес. В дебютном сезоне-2019/20 он забил 16 голов в Сегунде и через год отправился в «Бенфику» за €24 млн. Сейчас он играет в «Ливерпуле».

Но в биографии Аль аш-Шейха есть темная глава. Он участвовал в отречении наследного принца Мухаммеда ибн Наифа от престола. The Telegraph опубликовал подробное расследование. В 2015 году королем Саудовской Аравии стал Салман ибн Абдул-Азиз. На момент назначения ему было 79 лет, поэтому шла активная борьба за престолонаследие. Изначально племянник короля ибн Наиф стал наследным принцем. Но сын короля Мухаммед ибн Салман хотел сместить кузена.

В 2017 году под давлением со стороны силовиков ибн Салмана и лично Турки Аль аш-Шейха Наиф подписал королевский декрет, отказавшись от престола. Аль аш-Шейх удерживал Наифа во дворце короля несколько часов, требуя подписать декрет. Он угрожал, что девушек из семьи Наифа изнасилуют, если тот не выполнит требование. У Наифа забрали лекарства от гипертонии и диабета – еще один способ давления на 55-летнего наследника.

Фото: I. Davis, Francois Nel, Ethan Miller, Richard Heathcote, Justin Setterfield, Alex Pantling, Ryan Pierse, Andrew Renneisen, Buda Mendes/Getty Images