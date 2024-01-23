💰 Сколько Усик и Фьюри заработают за бой в Эр-Рияде?
«Мешок с деньгами будет чертовски большим».
17 февраля в Саудовской Аравии состоится суперпоединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе – первым с 1999 года, когда Леннокс Льюис выиграл у Эвандера Холифилда.
Сколько заработают участники главного боя XXI века?
Объединительный бой организовывали почти три года – Фьюри верит, что это поможет ему возглавить список Forbes
Раскрутка противостояния между Фьюри и Усиком началась почти три года назад – сразу после того, как Усик отнял чемпионские пояса по версиям WBO, WBA и IBF у Энтони Джошуа. Но насколько логичным не казалось бы решение об организации объединительного поединка, боксеры долго не могли договориться – сначала мешали обязательства по защите титулов, а потом появились серьезные финансовые разногласия.
Все изменилось осенью 2023 года, когда к переговорам подключились представители Саудовской Аравии. Они быстро договорились – уже в конце сентября председатель Главного управления развлечений страны Турки Аль аш-Шейх официально объявил о достигнутом соглашении.
Изначально планировалось, что Фьюри и Усик встретятся на ринге 23 декабря, но позже поединок перенесли на февраль – об этом попросил Фьюри, которому потребовалось дополнительное время на восстановление после октябрьского боя с Фрэнсисом Нганну.
За несколько дней до официального анонса объединительного поединка Фьюри дал интервью, в котором рассказал о сотрудничестве с саудовцами, и заявил, что его следующая цель – возглавить список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. Бой с Усиком должен помочь:
«Они платят большие деньги. Все, во что ввязываются эти люди, имеет большое значение. И я считаю, что заключил с ними самый крупный контракт в истории бокса. Не могу раскрывать цифры, но скажу, что мешок с деньгами будет чертовски большим. Футбольные сделки с Роналду и Неймаром – все это не сравнится с тем, что предложили мне. Очень много денег».
«Эти ребята верят, что им прилично заплатят». Гонорары за объединительный бой станут крупнейшими в карьерах тяжеловесов
Боксерские промоутеры нечасто раскрывают гонорары клиентов. Но Боб Арум, сотрудничающий с Фьюри почти пять лет, рассказал о суммах еще в октябре:
«Если бы вы сказали Фьюри, что за поединок он заработает всего $100 млн, он бы сильно разозлился. Тайсон верит, что получит намного больше – и я считаю, что он прав. Не назову точную сумму, но могу подтвердить, что она гораздо больше».
Арум – один из организаторов события, заинтересованный в его успехе. Он может осознанно преувеличивать цифры, подогревая дополнительный интерес к поединку.
Более реальной кажется информация, озвученная обозревателем Саймоном Джорданом в майском выпуске подкаста talkBOXING – по его словам, гонорар Фьюри может составить £90 млн (около $115 млн), а Усик заработает £50 млн (чуть больше $60 млн).
«Эти ребята верят, что им прилично заплатят – столько, сколько они заслуживают. Фьюри известен повышенным чувством собственной значимости, для него это дело принципа. Но если гонорары действительно будут на том уровне, о котором я говорил ранее, то Фьюри вряд ли откажется от таких денег».
Но с того момента ситуация могла измениться. Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер, которых руководство Саудовской Аравии планировало свести в соглавном событии турнира, пропустят февральский ивент – часть денег, которые планировалось потратить на их гонорары, вполне может отойти Усику и Фьюри.
С другой стороны, Фьюри в очередной раз вынудил организаторов перенести бой с Усиком. Это явно не обрадовало саудовцев, потому что поединок должен был стать центральным событием ежегодного фестиваля Riyadh Season, на проведение которого Королевство выделяет сотни миллионов долларов.
Издание The Sun писало, что из-за нежелания драться в декабре Фьюри грозил огромный иск от руководства Саудовской Аравии – нельзя исключать, что из-за неисполнения контрактных обязательств гонорар Фьюри может пострадать.
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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Justin Setterfield