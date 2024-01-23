💰 Сколько Усик и Фьюри заработают за бой в Эр-Рияде?

«Мешок с деньгами будет чертовски большим».

17 февраля в Саудовской Аравии состоится суперпоединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком . Победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе – первым с 1999 года, когда Леннокс Льюис выиграл у Эвандера Холифилда.

Сколько заработают участники главного боя XXI века?

Объединительный бой организовывали почти три года – Фьюри верит, что это поможет ему возглавить список Forbes

Раскрутка противостояния между Фьюри и Усиком началась почти три года назад – сразу после того, как Усик отнял чемпионские пояса по версиям WBO, WBA и IBF у Энтони Джошуа. Но насколько логичным не казалось бы решение об организации объединительного поединка, боксеры долго не могли договориться – сначала мешали обязательства по защите титулов, а потом появились серьезные финансовые разногласия.

Все изменилось осенью 2023 года, когда к переговорам подключились представители Саудовской Аравии. Они быстро договорились – уже в конце сентября председатель Главного управления развлечений страны Турки Аль аш-Шейх официально объявил о достигнутом соглашении.

Изначально планировалось, что Фьюри и Усик встретятся на ринге 23 декабря, но позже поединок перенесли на февраль – об этом попросил Фьюри, которому потребовалось дополнительное время на восстановление после октябрьского боя с Фрэнсисом Нганну.

За несколько дней до официального анонса объединительного поединка Фьюри дал интервью, в котором рассказал о сотрудничестве с саудовцами, и заявил, что его следующая цель – возглавить список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. Бой с Усиком должен помочь:

«Они платят большие деньги. Все, во что ввязываются эти люди, имеет большое значение. И я считаю, что заключил с ними самый крупный контракт в истории бокса. Не могу раскрывать цифры, но скажу, что мешок с деньгами будет чертовски большим. Футбольные сделки с Роналду и Неймаром – все это не сравнится с тем, что предложили мне. Очень много денег».

«Эти ребята верят, что им прилично заплатят». Гонорары за объединительный бой станут крупнейшими в карьерах тяжеловесов

Боксерские промоутеры нечасто раскрывают гонорары клиентов. Но Боб Арум, сотрудничающий с Фьюри почти пять лет, рассказал о суммах еще в октябре:

«Если бы вы сказали Фьюри, что за поединок он заработает всего $100 млн, он бы сильно разозлился. Тайсон верит, что получит намного больше – и я считаю, что он прав. Не назову точную сумму, но могу подтвердить, что она гораздо больше».

Арум – один из организаторов события, заинтересованный в его успехе. Он может осознанно преувеличивать цифры, подогревая дополнительный интерес к поединку.

Более реальной кажется информация, озвученная обозревателем Саймоном Джорданом в майском выпуске подкаста talkBOXING – по его словам, гонорар Фьюри может составить £90 млн (около $115 млн), а Усик заработает £50 млн (чуть больше $60 млн) .

«Эти ребята верят, что им прилично заплатят – столько, сколько они заслуживают. Фьюри известен повышенным чувством собственной значимости, для него это дело принципа. Но если гонорары действительно будут на том уровне, о котором я говорил ранее, то Фьюри вряд ли откажется от таких денег».

Но с того момента ситуация могла измениться. Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер, которых руководство Саудовской Аравии планировало свести в соглавном событии турнира, пропустят февральский ивент – часть денег, которые планировалось потратить на их гонорары, вполне может отойти Усику и Фьюри.

С другой стороны, Фьюри в очередной раз вынудил организаторов перенести бой с Усиком. Это явно не обрадовало саудовцев, потому что поединок должен был стать центральным событием ежегодного фестиваля Riyadh Season, на проведение которого Королевство выделяет сотни миллионов долларов.

Издание The Sun писало , что из-за нежелания драться в декабре Фьюри грозил огромный иск от руководства Саудовской Аравии – нельзя исключать, что из-за неисполнения контрактных обязательств гонорар Фьюри может пострадать.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling, Justin Setterfield