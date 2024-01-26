Фьюри называет Усика кроликом из-за щели между зубов, но тот уверен – это отличает его от других чемпионов

Не стесняется и улыбается.

Одна из главных отличительных черт Александра Усика – щель между зубами.

Соперники и хейтеры используют этот факт, чтобы оскорбить. Сам Усик не стесняется и считает, что это выделяет его среди других чемпионов.

Что это за щель?

Мы спросили об этом у стоматолога-ортопеда стоматологической клиники «Мегадента Клиник» Ивана Пенкина. Вот его ответ: «Щербинка или, по-научному, диастема – заметный зазор между зубами, который в некоторых случаях может достигать 0,5 сантиметра. Диастема возникает между верхними или нижними центральными резцами.

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Как правило, она формируется еще в детстве, из-за того что зубы прорезаются слишком далеко друг от друга, не вырастают до необходимого размера, имеют дефекты, малы для челюсти или сама челюсть слишком велика для них. Размер зубов и челюсти человека зависит от генетики. Поэтому часто диастема передается по наследству.

Другие факторы могут способствовать развитию или прогрессированию диастемы – например, запущенный пародонтит (воспаление десен) может привести к потере костной ткани, зубы расшатываются и возникают такие зазоры. Вероятность диастемы увеличивает сосание большого пальца, привычка грызть ногти или неосознанно давить языком на центральные нижние и верхние зубы.

Чаще всего диастема видна на молочных зубах, по мере взросления и формирования постоянных зубов зазор постепенно сокращается. Но так бывает не всегда. Если во взрослом возрасте диастема сохраняется, нужно смотреть на прикус. Если он правильный, то, скорее всего, диастема осталась видимой из-за недостаточной ширины «единичек». Это вариант нормы, он никак не влияет на здоровье, но может не нравиться человеку с эстетической точки зрения. Тогда решается вопрос о коррекции.

Но чаще всего у людей с диастемой есть серьезные отклонения прикуса, которые в будущем могут привести к искажению формы челюсти, проблемам с суставами при открывании и закрывании рта и даже к нарушениям дыхания. В этом случае диастему обязательно нужно корректировать.

Существует несколько методов лечения, которые могут закрыть зазор между зубами. Для коррекции используются брекет-системы, элайнеры, виниры, коронки и мостовидные протезы. Самый простой и быстрый способ – виниры, но он подходит, только если требуется небольшая эстетическая коррекция.

Другие способы – более серьезные вмешательства, они позволяют действительно исправить прикус. Иногда такая коррекция занимает до 2-3 лет. Но это стоит того, потому что в итоге человек получает не только красивую ровную улыбку, но и предотвращает серьезные проблемы с зубами в будущем».

Фьюри называет Усика кроликом, но тот считает, что щель между зубами отличает его от других чемпионов

Усик постоянно улыбается, хотя признает, что его щель между зубами используется и хейтерами, и соперниками. Например, Фьюри запустил против Усика главное сравнение-оскорбление – кролик, которое он регулярно упоминает: «У него два глаза, которые смотрят немного в противоположные стороны. У него большая щель между зубами, как у кролика».

После победы Усика над Даниэлем Дюбуа в августе-2023 Фьюри упрекнул его в слабости (считает, что спорный удар Дюбуа был легальным) и снова сделал акцент на внешности: «Меня не интересует маленький безобразный иностранный придурок со щелью между зубов».

Сам Усик не переживает и считает внешнюю особенность плюсом: «Я вырос в маленькой деревне, у меня маленькие усы и щель между передними зубами. Я слышал против себя столько оскорблений, что в какой-то момент начал их переворачивать в достижение».

В 2020 году боксер Александр Беспутин рассказывал об Усике: «Года три назад к нам в зал приезжал телеканал HBO. У нас есть общий друг Даниэль, которого один из корреспондентов до интервью с Саней спросил про его особенности. Тот ответил, что Усик – самый простой чемпион мира. Потом корреспондент спросил Саню об его отличиях от других чемпионов. Саня долго стоял и думал: «Не знаю. У меня есть щелочка между зубами».

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17 февраля Александр Усик проведет бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе против Тайсона Фьюри. Поединок пройдет в Саудовской Аравии.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling, Nathan Stirk, Ronny Hartmann