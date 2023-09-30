Почему Усик против Фьюри – главный бой тяжей в XXI веке

Фиксируем исторический момент.

Это действительно происходит. Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на бой, который пройдет зимой в Саудовской Аравии.

Два чемпиона, доказавшие, что гораздо сильнее остальных претендентов, и все четыре пояса на кону впервые в истории тяжелого веса.

За последние 20 лет этот поединок практически вне конкуренции по значимости события и уровню оппонентов. Из сопоставимых – только поединки Леннокса Льюиса с Майком Тайсоном и Виталием Кличко. Но Тайсон был на спаде, а Кличко перед этим проигрывал Крису Берду и еще не был доминирующей силой в дивизионе.

Можно вспомнить и поединок Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри, но тот бой скорее стал сенсацией и открыл миру нового лидера. К тому же Кличко тогда был на 12 лет старше и уже три раза проигрывал. Сейчас Фьюри – 35, Усику – 36. Оба – непобежденные чемпионы.

Что до поясов, то последним абсолютным чемпионом-тяжеловесом становился Леннокс Льюис. В 1999-м году он победил Эвандера Холифилда и собрал пояса WBC, WBA и IBF (эпоха трех главных поясов продлилась до 2007 года, когда был добавлен титул WBO). После Льюиса дивизионом правили братья Кличко, но из-за нежелания боксировать друг с другом сильнейшего бойца было не выявить.

Затем Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко и временно завершил карьеру, а три пояса освободились. Постепенно их вновь собрал Энтони Джошуа, доказав, что он один из двух сильнейших бойцов дивизиона. Вторым был Деонтей Уайлдер – чемпион по версии WBC и обладатель самого тяжелого удара в современном боксе.

Шло много разговоров о поединке между Джошуа и Уайлдером, который бы выявил короля тяжелого веса. Но бой так и не материализовался. Как понятно сейчас, этот король был бы регентом, потому что в тяжелом весе оказались два еще более талантливых бойца.

После трехлетней паузы, сопровождавшейся депрессией и ожирением, Тайсон Фьюри вернулся в бокс и встретился с Уайлдером. К удивлению всего мира, он перебоксировал чемпиона и поднялся после тяжелого нокдауна в 12-м раунде, но судьи насчитали ничью. В двух рематчах Фьюри дважды нокаутировал Уайлдера и снял все вопросы.

В 2019-м абсолютный чемпион в крузервейте Александр Усик поднялся в тяжелый вес. Через два года он встретился с Энтони Джошуа и, несмотря на разницу в габаритах, уверенно перебоксировал чемпиона. Рематч получился более равным, но Усик снова победил и сохранил пояса WBA, IBF и WBO.

Теперь нас ждет поединок двух сильнейших бойцов последнего десятилетия: Фьюри побеждал Владимира Кличко и Деонтея Уайлдера, Усик – Энтони Джошуа. Оба бойца – будущие члены зала боксерской славы, и единственное, что может окончательно закрепить их наследие – поединок друг с другом.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Julian Finney