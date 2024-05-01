Знали, что Фьюри назвали в честь Майка Тайсона? Хотя не все верят

«Это имя продается лучше, чем Люк».

За годы карьеры Тайсон Фьюри сделал свое имя одним из самых громких в спорте. Таким же громким, как у Майка Тайсона, в честь которого его назвали.

Так что это – гениальная отцовская проницательность или маркетинговый ход?

При рождении Фьюри весил всего 450 граммов, но выжил – отец назвал его в честь Тайсона, увидев в малыше воина

Фьюри родился в августе-1988 – на три месяца раньше срока. Сейчас он двухметровый здоровяк под 130 кг, а тогда весил всего 450 граммов – по словам отца Фьюри Джона, малыш был настолько маленьким, что помещался в одну ладонь. Врачи не давали никаких шансов – и советовали родителям готовиться к худшему.

Тогда семья уже потеряла двух преждевременно рожденных детей, но надежда появилась, когда Фьюри-старший впервые взглянул на ребенка: «Врачи сказали, что он не выживет, но я увидел нечто другое. Я увидел маленького воина с блеском в глазах и поднятым вверх кулаком, готового покорить мир».

Джон, как и другие члены семьи Фьюри, любил кулачные бои – и сам с переменным успехом выступал на ринге. Его главный кумир – человек, покоривший к тому моменту весь бойцовский мир – конечно, Майк Тайсон. Сына, который с первых секунд появления сражался за жизнь, он назвал в его честь.

«Я сказал доктору: «Этот мальчик особенный, он будет жить. Его рост будет почти 7 футов, а вес – 130 кг. И однажды он станет чемпионом мира в тяжелом весе. Помяните мои слова». Когда у цыгана возникает необычное предчувствие, вам стоит прислушаться к нему – скорее всего, он окажется прав».

«Его зовут Люк. Имя Тайсон он взял потому, что оно звучит круче». Отца Фьюри заподозрили во лжи – он отрицает все обвинения

Но в историю, которая стоит за именем Фьюри, верят не все. Например, экс-соперник Фьюри Диллиан Уайт. По словам Уайта, у его команды есть серьезные доказательства, что Тайсон сменил имя уже во взрослом возрасте – при рождении его назвали Люком.

«Я знаю, что его настоящее имя – Люк. Имя Тайсон он взял потому, что оно звучит круче. Люди могут найти информацию об этом в интернете и убедиться во всем сами. Имя Тайсон продается гораздо лучше, чем Люк. Многое из того, что он делает и говорит – игра. Никогда нельзя воспринимать за правду то, о чем он рассказывает. Как можно доверять человеку, который даже не называет своего имени?»

С этим согласен бывший чемпион мира Энтони Джошуа – обращаясь к Фьюри в социальных сетях, он не раз называл его Люком. В сети действительно можно найти старые материалы, которые подтверждают эту теорию – в статье британского Express, опубликованной в 2011 году, имя Тайсона прямо называют псевдонимом. Но семья чемпиона мира по боксу это отрицает.

По словам отца Фьюри, Люк – второе имя Тайсона, а причиной путаницы стала обыкновенная ошибка журналистов. На этом настаивает и жена Фьюри Пэрис – ей настолько надоели постоянные вопросы о настоящем имени мужа, что она опубликовала в соцсетях фото его паспорта. Но просьбу поделиться свидетельством о рождении Тайсона Пэрис проигнорировала, из-за чего дискуссии вокруг имени Фьюри продолжаются до сих пор.

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18 мая Александр Усик проведет бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе против Тайсона Фьюри. Поединок пройдет в Саудовской Аравии.

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