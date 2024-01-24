Фьюри превратился в антигероя – и это стыд. За него еще кто-то болеет?

Эмоции Андрея Голышева.

Пять лет назад в Тайсона Фьюри влюбились все. Живой персонаж из фильмов Гая Ричи, который искренне и с юмором говорил обо всем на свете, в первую очередь – о себе. Он вылез из депрессии, сбросил 50 кг и вернулся в бокс, когда в него никто не верил.

Даже если бы Фьюри не набрал прежнюю форму, это был один из самых вдохновляющих камбэков. Но он вернулся: уже в третьем бою отбоксировал всю дистанцию с Деонтеем Уайлдером – самым опасным панчером на планете. А внутри этого камбэка совершил еще один – в 12-м раунде поднялся из, казалось бы, глухого нокаута.

Судьи дали ничью, чтобы немного смазать голливудскую историю. Но сердца большинства фанатов (даже американских, которые изначально болели за Уайлдера) теперь перешли на сторону Фьюри. Вероятно, на тот момент он был самым популярным боксером в мире и напоминал Мухаммеда Али: отличная техника для тяжеловеса и яркая личность вне ринга.

Незаконченная история с Уайлдером благополучно разрешилась через год. Фьюри перестроился, набрал мышечную массу, сам задавил и нокаутировал панчера в седьмом раунде. После пятилетнего перерыва Фьюри вновь стал чемпионом и оказался на вершине дивизиона. Тут-то и начались проблемы.

Фьюри не торопился обратно на ринг. Между победой над Уайлдером и их третьей встречей прошло 19 месяцев – даже с учетом пандемии это очень долго. К тому же бой состоялся только благодаря адвокатам Уайлдера, которые через суд принудили Фьюри боксировать.

Иначе мы бы так и не увидели самую зрелищную встречу двух тяжеловесов, в которой оба по несколько раз падали на настил. Фьюри донес 150 ударов и в 11-м раунде отправил Уайлдера в тяжелый нокаут, а после боя заявил: «Теперь я без сомнения величайший тяжеловес поколения».

Затем был Диллиан Уайт – не самый звездный соперник, но обязательный претендент на пояс WBC, которому Фьюри дал шанс, в отличие от Уайлдера. Фьюри остановил Уайта резким апперкотом в шестом раунде, а после боя объявил о завершении карьеры. «Это однозначно конец для Цыганского Короля, и я ухожу красиво. Сегодняшний вечер был прекрасен, но это точно конец».

Единственной мыслью тогда было – почему? А как же бои с Энтони Джошуа и Александром Усиком? Величайший тяжеловес поколения, проделавший невероятный путь и победивший всего одного чемпиона, снова решил выйти на пенсию. Как оказалось, не решил. Спустя полгода вернулся на ринг – против Дерека Чисоры.

Фьюри уже дважды побеждал Чисору и обещал помочь старому знакомому подзаработать в третий раз. После громких разговоров о завершении карьеры это выглядело странно – даже цинично. При этом в тяжелом весе было множество претендентов, которые могли дать чемпиону более конкурентный бой: Джо Джойс, Филип Хргович, Чжан Чжилей.

Красивого жеста не получилось: 10 раундов Фьюри ожесточенно избивал 38-летнего ветерана, которому давно не место в чемпионских поединках. Затем начался круговорот из заявлений о потенциальных боях с Джошуа и Усиком, сорванных переговоров и новых размышлений об уходе из бокса. Вскоре читать новости с именем Тайсона Фьюри потеряло всякий смысл.

Завеса из постоянных оскорблений, хвастовства и откровенных выдумок работала на Фьюри, пока он был андердогом и бросался на чемпионов. Его дерзкое поведение подкупало публику, а поток сознания сбивал с толку и Владимира Кличко, и Деонтея Уайлдера.

Но, когда Фьюри оказался на их месте, такое поведение стало играть против него. Теперь наглость и непоследовательность выглядят как попытка уставшего от бокса человека усидеть на поясе, избежать сложных боев и заработать как можно больше денег.

Так что решение боксировать с бойцом MMA Фрэнсисом Нганну, а не объединить все пояса с другим чемпионом – Александром Усиком – выглядело закономерно. Весной-2023 Фьюри называл Усика мешком, средневесом и рассчитывал на легкую победу, но в результате запросил неподъемный гонорар и сорвал переговоры.

«Когда я возвращался в бокс, сказал адвокату, что хочу заработать как можно больше денег. Я вернулся не за титулами или чем-то еще, а чтобы обеспечить семью», – говорил Фьюри в сентябре-2023.

«Мне неинтересно боксировать с другими ребятами [топовыми тяжеловесами], потому что я известнее их всех. Я суперзвезда, они – никто. Я счастлив, а они нет. У меня есть все, чего они хотят, и они ничего не могут с этим сделать – только встать в очередь…»

Но Фьюри не был бы собой, если бы не подписал контракт с Усиком в самый неожиданный момент – за месяц до встречи с Нганну, когда болельщики уже перестали надеяться. Бой планировался на декабрь-2023, а Фьюри заявил: «Усик должен драться в декабре, у него нет выбора… Иначе он нарушит контракт и его засудят».

Фьюри промахнулся только в одном – недооценил Фрэнсиса Нганну. Он вышел на бой в плохой форме, в третьем раунде упал в нокдаун и еле вытащил победу по очкам. Проведя короткую дуэль взглядов с Усиком, он быстро скрылся в раздевалке без привычных победных речей.

Стыдно было не одному Фьюри, но и всем фанатам бокса, которые наблюдали, как мировой чемпион 10 раундов не может противопоставить дебютанту ничего, кроме длинного джеба. А затем потрепанный в бою Фьюри сам нарушил контракт, которым угрожал Усику, и перенес их поединок на февраль-2024.

Последние пять лет карьеры Тайсона Фьюри можно сравнить с некоторыми фильмами Мартина Скорсезе. У того мы тоже наблюдаем за невероятным успехом и карьерным ростом персонажа, а затем – за таким же стремительным падением. Нокдаун от Нганну – низшая точка в карьере Фьюри, дальше падать уже некуда.

Но на последних минутах Скорсезе, как правило, дает персонажам шанс искупить грехи и выпутаться из неприятностей, в которые они сами себя загнали. Бой с Усиком за абсолютное чемпионство – тот самый последний шанс.

Почему Усик против Фьюри – главный бой тяжей в XXI веке

Фото: Gettyimages.ru /Warren Little, Al Bello