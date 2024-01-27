«Врачи давали небольшие шансы»: Усик чуть не умер от пневмонии и год провел в больнице

Матери говорили родить еще.

Первое жесткое испытание в жизни Александра Усика – серьезная болезнь, из-за которой в детстве он вообще мог умереть.

Но он справился, а тот момент повлиял на его мировосприятие и привел в спорт.

Усик вырос в бедной семье и с детства работал, чтобы помочь родителем. Но чуть не умер от пневмонии, почти год проведя в больнице

Семья Усика переехала из Симферополя в село Рыботин в Черниговской области (родина матери) из-за финансовых проблем, поэтому с детства будущий чемпион много работал. Он помогал ухаживать за коровами, а потом зарабатывал сам, когда косил траву у соседей и рубил дрова:

«Я был парнем с комплексами – из-за фамилии, формы зубов. Обычная рабочая семья, заводчане, нет денег. С 11 лет я работал. Не подрабатывал – работал. Продавал мороженое, в садах рвал абрикосы, перепродавал их оптовикам.

Родители никогда об этом не просили. Я сам видел, что так помогу маме и папе. У меня не было такого, что они меня родили и должны мне что-то».

Усика дразнили из-за щели в зубах, но он не стал изгоем: в Рыботине нашел друзей, защищал девочек от хулиганов и поражал артистизмом. Семья вообще думала, что растет будущий актер. Когда Усик забуксовал в спорте, то даже хотел поступить в театральный.

В Рыботине Усик пережил сложнейшее испытание, изменившее его мир. Когда он учился во втором классе, то сильно простудился и подхватил двустороннюю пневмонию. Даже мог умереть, поэтому врачи готовили мать: «Вы молодая, сможете еще родить».

Усик почти год провел в больнице и знал, что может не выбраться: «Врачи давали очень небольшие шансы на выживание. Они говорили это маме в больнице, а я все слышал. Лежал год, но не прям от звонка до звонка. На два месяца приезжал, где-то продуло – опять заехал. Просто никто ничего не мог сказать. Все деньги, которые у нас были, ушли на лечение».

Усик всерьез готовился к смерти, хотя ему не было даже 10 лет. Когда в больницу приехал священник, Усик заговорил с ним о Боге: «Я скоро с ним встречусь». Священника потрясло признание мальчика. Он посоветовал Усику молиться и заниматься спортом.

Семья Усика не была воцерковленной. В храм внука водила бабушка: тому нравился запах ладана и церковных свечек и песнопения. Но в детстве Усик больше склонялся к атеизму. Однажды он прыгал через костер с друзьями – те молились перед прыжком. Усик демонстративно крикнул: «Бога нет!» В итоге единственный обжег штаны и сильно испугался.

В больнице Усик изменился: поверил в Бога и много тренировался. На этом настояли врачи: «Сынок, от смерти тебя спасет только спорт!» Поэтому Усик отжимался, качал пресс и подтягивался. Когда мама приходила с работы, он хвастался, сколько подходов выполнил.

Усик полюбил футбол, но вылетел из детской «Таврии». Отец отдал в бокс – там его избивал будущий чемпион Украины

Чтобы развить легкие, Усик фанатично занялся футболом. Когда семья вернулась в Крым из Рыботина, Усик заиграл в детской «Таврии». Но в 15 лет покинул команду – родителям не хватало денег на форму и сборы. Повлиял и инцидент на поле, когда Усик ударил соперника: «Я его нокаутировал. Тренер сказал: извинишься перед всей командой и перед ним за то, что натворил – примем назад».

Усик отказался и перешел в бокс, хотя любил футбол. В секцию привел отец, который занимался боксом в юности. Усик не хотел, потому что боялся получать по голове. Отец убедил: «Чтобы тебя не били, бить должен ты».

На первой же тренировке Усику сильно досталось. Тренер Сергей Лапин поставил его в спарринг со своим сыном (будущим чемпионом Украины), чтобы проверить характер новичка.

Усик поздно пришел в секцию и выглядел слабым. Он проиграл более опытному сопернику, но упорно отбивался. Тогда Лапин увидел в его глазах задор и подумал, что сделает из него боксера.

«Для бокса он был уже «старый». Особых физических данных я не заметил. Да и болезненный: астма, грудная клетка не развита. Но его привел мой старший сын Сережа. Поэтому не стал ему отказывать. Вот, говорю, иди с ним и работай. Сергей его бил, бил, бил... Думал, не придет больше после таких ударов. А Саша пришел. Настырный!» – вспоминал тренер.

Лапина поразил природный талант Усика, который он не сразу разглядел: «Сначала я ведь не думал, что из него что-то получится. А потом смотрю – от природы чувствует дистанцию, на подсознании, на рефлексе. В него попасть не могли, умудрялся уклоняться, нагибаться, подпрыгнуть.

Были такие соревнования – со счетом, например, 25:0 в пользу Усика. Он сам сделал себя мужчиной. Вот взял и сделал. Как пошел выигрывать, и выигрывать стал так уверенно, что было понятно – придет к чемпионским званиям».

Спорт помог Усику справиться с болезнью, но еще больше он запомнил встречу со священником. В 19 лет Усик лет впервые исповедался, нашел духовника и крестится после каждой победы. Когда впервые постился, неделю не встречался с друзьями и вел отшельническую жизнь.

Спустя годы Усик вспоминает, как чуть не умер в больнице: «Я тогда чуть не сгорел, меня всего трясло. Вот так боженька взял меня в руки. И я стараюсь идти по той дороге, по которой он меня ведет».

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Этот текст уже выходил на Спортсе в январе. Бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планировался еще в феврале, но из-за травмы Фьюри боксеры встретятся в Саудовской Аравии 18 мая.

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Фото: архивные фото Александра Усика