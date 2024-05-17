Каким будет бой Фьюри и Усика?

Тактический разбор Андрея Голышева.

Боксерский поединок двух чемпионов нельзя предсказать наверняка – кто в прошлом году ожидал, что вместо конкурентного боя Теренс Кроуфорд будет девять раундов избивать Эррола Спенса?

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри сравним по значимости: два лучших бойца дивизиона, оба без поражений, все четыре пояса на кону. Но будет ли этот поединок действительно равным и чего ждать на ринге?

Из двух бойцов Усик более предсказуем: его стиль мало меняется в зависимости от того, с кем он боксирует. Усик будет много двигаться, фехтовать передней рукой и уклоняться, чтобы сократить дистанцию: против Фьюри это непросто, разница в размахе рук – 19 см.

«Он будет прыгать вперед с джебом, а я просто выставлю руку. Куда он денется? Его размах – 197 см, так что если я сам к нему не наклонюсь, он не попадет по мне», – говорил Фьюри. Но если бы все было так просто, то Энтони Джошуа без проблем бы победил Усика.

В тех двух поединках Усик не «прыгал вперед с джебом», а чаще финтил передней рукой, пользовался ей, чтобы перекрыть обзор и замаскировать правый прямой, которым не раз пошатнул Джошуа.

Редкий успех Джошуа приносил не длинный джеб, а кросс вразрез, когда Усик выбрасывался для атаки. Усик – левша и бывает уязвим к правой руке соперника, хотя для многих соперников его голова остается неуловимой.

Зато другая уязвимость Усика – корпус. Против Джошуа ему пришлось сложнее всего в восьмом и девятом раундах второго боя, после того как противник методично отбивал туловище. Это замедляет Усика и забирает ноги, на которых строится практически весь его стиль.

Так что Фьюри вполне может поджидать атаки соперника и встречать правым апперкотом в область солнечного сплетения, как уже делал против левши Отто Валлина. Чего еще можно ожидать от Тайсона? Правильный ответ – всего.

Бой с Усиком может напомнить поединок Фьюри против Стива Каннингема – тоже бывшего крузервейта. Тогда боксер с ростом 191 см уронил Фьюри правым оверхендом: «То, что я обычно делаю хорошо – боксирую, двигаюсь, уворачиваюсь – не работало против Каннингема, потому что он был быстрее меня… Он был лучше во всем и уронил меня, хотя и не обладал особой мощью».

Фьюри перестроился по ходу боя, измотал противника борьбой и нокаутировал, отогнув голову перчаткой. Позже он называл этот бой самым сложным в карьере и точно сделал из него нужные выводы.

Как минимум Фьюри понял, что не надо боксировать с небольшим, юрким бойцом, который превосходит в скорости и технике, а использовать габариты и превращать поединок в драку. Боксировать агрессивно и не давать противнику пространства.

Фьюри привел себя в форму после унизительного выступления с Фрэнсисом Нганну и снова напоминает серьезного панчера, которым стал перед реваншем с Деонтеем Уайлдером. Попасть по Усику будет сложнее, так что можно ожидать много возни в клинчах и изматывания оппонента массой.

Скорее всего, Фьюри ставит на нокаут. Доводить до судейских записок опасно: Усик выбрасывает слишком много ударов и не сбавляет обороты даже в финальных раундах. Статистика подтверждает: в среднем за бой он выбрасывает на 31% больше ударов, чем Фьюри. А в последних трех раундах – в два раза больше.

Многие эксперты считают Фьюри фаворитом и говорят, что у него есть несколько способов победить, тогда как у Усика только один. Но пока этот способ работал безотказно.

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18 мая Александр Усик проведет бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе против Тайсона Фьюри. Поединок пройдет в Саудовской Аравии.

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Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Richard Pelham