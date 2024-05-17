Каким будет бой Фьюри и Усика?
Тактический разбор Андрея Голышева.
Боксерский поединок двух чемпионов нельзя предсказать наверняка – кто в прошлом году ожидал, что вместо конкурентного боя Теренс Кроуфорд будет девять раундов избивать Эррола Спенса?
Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри сравним по значимости: два лучших бойца дивизиона, оба без поражений, все четыре пояса на кону. Но будет ли этот поединок действительно равным и чего ждать на ринге?
Из двух бойцов Усик более предсказуем: его стиль мало меняется в зависимости от того, с кем он боксирует. Усик будет много двигаться, фехтовать передней рукой и уклоняться, чтобы сократить дистанцию: против Фьюри это непросто, разница в размахе рук – 19 см.
«Он будет прыгать вперед с джебом, а я просто выставлю руку. Куда он денется? Его размах – 197 см, так что если я сам к нему не наклонюсь, он не попадет по мне», – говорил Фьюри. Но если бы все было так просто, то Энтони Джошуа без проблем бы победил Усика.
В тех двух поединках Усик не «прыгал вперед с джебом», а чаще финтил передней рукой, пользовался ей, чтобы перекрыть обзор и замаскировать правый прямой, которым не раз пошатнул Джошуа.
Редкий успех Джошуа приносил не длинный джеб, а кросс вразрез, когда Усик выбрасывался для атаки. Усик – левша и бывает уязвим к правой руке соперника, хотя для многих соперников его голова остается неуловимой.
Зато другая уязвимость Усика – корпус. Против Джошуа ему пришлось сложнее всего в восьмом и девятом раундах второго боя, после того как противник методично отбивал туловище. Это замедляет Усика и забирает ноги, на которых строится практически весь его стиль.
Так что Фьюри вполне может поджидать атаки соперника и встречать правым апперкотом в область солнечного сплетения, как уже делал против левши Отто Валлина. Чего еще можно ожидать от Тайсона? Правильный ответ – всего.
Бой с Усиком может напомнить поединок Фьюри против Стива Каннингема – тоже бывшего крузервейта. Тогда боксер с ростом 191 см уронил Фьюри правым оверхендом: «То, что я обычно делаю хорошо – боксирую, двигаюсь, уворачиваюсь – не работало против Каннингема, потому что он был быстрее меня… Он был лучше во всем и уронил меня, хотя и не обладал особой мощью».
Фьюри перестроился по ходу боя, измотал противника борьбой и нокаутировал, отогнув голову перчаткой. Позже он называл этот бой самым сложным в карьере и точно сделал из него нужные выводы.
Как минимум Фьюри понял, что не надо боксировать с небольшим, юрким бойцом, который превосходит в скорости и технике, а использовать габариты и превращать поединок в драку. Боксировать агрессивно и не давать противнику пространства.
Фьюри привел себя в форму после унизительного выступления с Фрэнсисом Нганну и снова напоминает серьезного панчера, которым стал перед реваншем с Деонтеем Уайлдером. Попасть по Усику будет сложнее, так что можно ожидать много возни в клинчах и изматывания оппонента массой.
Скорее всего, Фьюри ставит на нокаут. Доводить до судейских записок опасно: Усик выбрасывает слишком много ударов и не сбавляет обороты даже в финальных раундах. Статистика подтверждает: в среднем за бой он выбрасывает на 31% больше ударов, чем Фьюри. А в последних трех раундах – в два раза больше.
Многие эксперты считают Фьюри фаворитом и говорят, что у него есть несколько способов победить, тогда как у Усика только один. Но пока этот способ работал безотказно.
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18 мая Александр Усик проведет бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе против Тайсона Фьюри. Поединок пройдет в Саудовской Аравии.
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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Richard Pelham
этакий увалень которого "технарь" сделает..ну-ну
Он не по зубам даже такому громиле, как Фьюри
В боксе побеждает ИНТЕЛЛЕКТ!
Если Фьюри выйдет как на свой последний матч, он свой титул сольет.
Если Фьюри выйдет в хорошей форме, наверное выиграет по очкам. Победить Усика нокаутом - большая проблема, и вряд ли у Тайсона это получится, как бы он к этому не готовился.
Тот факт, что Фьюри идёт небольшим фаворитом - ничего не говорит про бой, коэффициенты лишь говорят нам, что народ больше ставит на Фьюри (в данном случае это работает так).
То, что он делал с Уайлдером во втором бое. Когда натаскавшись тушки Фьюри по рингу (120 кило, это вам не пакетик с апельсинами) к пятому раунду Уайлдер уже еле передвигал ноги, превратившись для Тайсона в "сладкую булочку".
Как только у Усика просядет скорость, Тайсон его скушает. Не торопясь, со вкусом.
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А то от безысходности хз, что может выкинуть)
Поэтому Фьюри победит
что там обсуждать по поводу исхода боя