Тайсон – за Фьюри, Холифилд и Цзю верят в Усика. Бойцовский мир разделился перед супербоем

Кто фаворит?

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится объединительный поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри .

Бой определит первого абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса – бойцовский мир разделился в прогнозах.

Кто верит в победу Усика?

• Экс-чемпион мира по боксу Костя Цзю : «В этом бою все сильно зависит от того, в какой форме будет находиться Фьюри. То, что Усик будет полностью готов к бою, однозначно. И Александр может преподнести хороший сюрприз, потому что он умный боксер высокого класса.

Если Тайсон не будет готов на 100%, то Александр его просто разобьет и разберет по полочкам. У него есть хорошая любительская школа и он здорово адаптирован к профессиональному рингу. А выдержать 12 раундов тяжело. И если Тайсон не будет готов полностью, то я отдаю преимущество Усику»;

• Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол : «Я бы поставил на Усика. На сегодняшний день у меня такое ощущение, что у него больше шансов. То, что я увидел у Фьюри с Фрэнсисом Нганну... Как-то не произвело на меня впечатления. Вообще»;

• Экс-чемпион мира по боксу Тони Белью : «Не думаю, что кто-то победит Усика. В том числе и Фьюри. Его стиль изменился, теперь он агрессивный контрпанчер, который давит на вас, чтобы вынудить нанести удар – против Александра это не сработает.

Единственный шанс Тайсона – лакипанч, но он не самый сильный ударник, если быть честным. Думаю, что он блестящий боец. Но мне кажется, что Усик – лучший тяжеловес в мире»;

• Экс-чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд : «Их ждет тяжелый поединок. Но я считаю, что Усик победит. Во-первых, он очень жесткий боец, никогда не сдается. А еще он быстрее. Не думаю, что Фьюри справится с таким огромным количеством ударов»;

• Промоутер Эдди Хирн : «На днях я видел видеофрагмент тренировки Усика – он находится в потрясающей форме. Я все не мог определиться: сначала говорил, что победит Фьюри, но теперь ставлю на Усика. Это один из лучших боев, которые только можно организовать в боксе»;

• Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа : «Вы не раз это слышали, но я считаю Александра феноменальным боксером. С ним работают великолепные специалисты, а это очень важно – ты настолько хорош, насколько хороша твоя команда. Я изучил его, побывав с ним на одним ринге, и считаю, что именно Усик выиграет у Фьюри. У него невероятный уровень мастерства».

Кто считает, что победит Фьюри?

• Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл : «Я много спарринговал с Фьюри. Этот парень – настоящий гигант. Когда он начинает идти вперед, нужно иметь огромную силу в руках, чтобы сдержать подобный натиск. Делать это на протяжении 12 раундов – сложнейшая задача. Было бы глупо ставить против Фьюри»;

• Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон : «Считаю, что Фьюри победит Усика – догонит, поймает и продемонстрирует силу. Я так думаю, но могу ошибаться. С маленькими ребятами сложно драться, потому что по ним труднее попасть. Усик много двигается – Тайсону, вероятно, понадобится несколько раундов, чтобы к этому привыкнуть»;

• Экс-чемпион мира по боксу Леннокс Льюис : «Я считаю, что у Тайсона Фьюри отличные данные: он высокий, умеет боксировать в разных стойках, может переть вперед. Мне всегда было сложно драться с более крупными парнями, поэтому я считаю, что у габаритных боксеров есть преимущество. Думаю, Фьюри победит по очкам, но Усика не сбрасываю со счетов»;

• Промоутер Фрэнк Уоррен : «Тайсон находится в прекрасной форме. Хоть он и получил рассечение, все закончилось для него хорошо, потому что он провел два лагеря подряд. Я никогда не видел, чтобы он выглядел настолько хорошо. Чувствую, что он покажет великолепное выступление и остановит Усика»;

• Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев : «Шансы на победу у Усика, конечно, есть, но очень небольшие . В прошлом поединке [против Даниэля Дюбуа] Александр победил абсолютно заслуженно. Тут не может быть сомнений. Все было видно на ринге. Но с Фьюри будет тяжелее»;

• Экс-боксер Рикки Хаттон : «Нельзя списывать Усика со счетов. Но Тайсон слишком универсален – он намного лучше во всех областях. Он может драться в одной стойке, может боксировать в другой. Он умеет работать на дистанции, но не боится драться на близком расстоянии. Понимаете, о чем я? У него прекрасная защита и невероятная скорость рук».

А как считаете вы?

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling, Nathan Stirk