Грусть Усика-средневеса: проигрывал российскому доминатору и американцу, который на 20 см ниже

И гонял до 10 кг.

«Я могу побить Усика после недели тренировок! Пробью его кулаками насквозь, потому что он средневес. Когда Усик выступал в любителях и держался за мамкину титьку, я был чемпионом Британии в супертяжелом весе. Он боксировал в 75 кг в любителях. 75 кг?! Поэтому я называю его средневесом».

Тайсон Фьюри разжигает, но напоминает о важном этапе становления Александра Усика , который пришел в тяжи из дивизиона ниже, а любительскую карьеру на взрослом уровне действительно начинал в среднем весе.

Уже тогда Усик добился неплохих результатов и боксировал с будущими чемпионами мира в профессионалах, но спустя два года поехал на Олимпиаду в Пекин в весе до 91 кг.

Почему Усик так быстро перебрался в тяжи при неплохих результатах в 2006-м?

19-летний Усик побил будущего чемпиона мира в двух весах, но досрочно проиграл российскому доминатору, которого до сих пор помнят в Англии

В 2006 году Усик стал чемпионом Украины в весе до 75 кг – в 19 лет. Причем в финале победил Сергея Деревянченко, который ниже на 16 см. После этого Усик поехал на чемпионат Европы, где добрался до 1/2 финала и выиграл три боя, включая досрочную победу над Баду Джеком. Но в полуфинале досрочно проиграл Матвею Коробову.

«Рефери отсчитал нокдаун – если не ошибаюсь, это было в конце второго раунда. В третьем раунде бой был остановлен, потому что я был впереди на много очков. Не скажу, что было легко, потому что парень рослый. Было видно, что он не для этой категории – мы боксировали в 75 кг, а он уже тогда мог выступать в 81 кг. Возможно, результаты были бы еще лучше на тот момент. Но тогда он был молодым – все через это проходят», – рассказал Коробов.

В те годы Коробов был одним из самых доминирующих боксеров-любителей в мире с двумя победами на ЧМ в 2005 и 2007 годах. Выступавший на ЧЕ-2006 чемпион Британского содружества Стивен Смит вспоминал бой Коробова с Усиком:

«Коробов часто побеждал с явным преимуществом – когда был впереди на 20 очков. Он вытирал пол обо всех подряд. В то время он был невероятным бойцом. Сейчас победа над Усиком с таким разрывом – немыслимый результат, но в то время это ни для кого не было сюрпризом. Все ожидали этого. Коробов делал это со всеми».

На ЧЕ-2006 Коробов досрочно выиграл три из пяти боев, а оставшиеся два поединка – с разницей свыше 20 баллов. Через три месяца после чемпионата Европы прошел командный Кубок мира, который по формату напоминал матчевые встречи. Там сборная Украины боксировала со сборными России, Африки (Египет, ЮАР, Тунис, Сенегал, Египет, Гвинея и Габон) и Китая.

Усик проиграл два из трех боев: не вышел на поединок против Коробова и во второй раз уступил египтянину Мохамеду Хикалу, который еще побеждал Геннадия Головкина.

В декабре-2006 состоялась матчевая встреча между сборными Украины и США. Соперником Усика стал Шон Портер, которому проиграл со счетом 20-23. Портер тогда боксировал в 75 кг, а в весе до 69 кг выступала другая будущая звезда мирового бокса – Кит Турман. Портер на 20 см ниже, но победил.

«Усик был таким же высоким, как и сейчас, когда мы дрались. Теперь он определенно больше, мощнее, сильнее. Нет, он не был тощим, когда мы встречались, но не был таким массивным, как сейчас.

Первый раунд я выиграл с преимуществом в два очка, во втором была ничья, а перед третьим мой тренер сказал: «Поймай его справа, и ты выиграешь!»

Финальный раунд. Менее чем через минуту я поймал его ударом справа. Он не пошатнулся, но сделал несколько шагов назад, и я понял, что он потрясен. Я набросился на него и победил с преимуществом в четыре очка», – рассказывал Портер.

Но Портер надолго забыл тот бой и не знал, что его бывший соперник в будущем стал звездой супертяжелого веса: «Мой отец сказал: «Ты узнаешь это имя? Помнишь, как дрался с этим малым?» Я ответил, что нет. Тогда он напомнил мне, что это тот самый украинец, которого я победил в Чикаго. И я офигел: «Что? Он сейчас выступает в супертяжелом весе?»

Усик проиграл конкуренцию в 75 кг и поехал на олимпийский отбор в весе до 91 кг. Тогда весил чуть больше 81 кг

В 2007 году Усик стал вторым на чемпионате Украины – Сергей Деревянченко взял реванш за прошлогодний финал.

«В 2006 году мы боксировали на чемпионате Украины. Тогда я ему проиграл, а в 2007-м выиграл в Харькове. Получается, счет 1-1. Это было в весе до 75 кг. Он проиграл, а я поехал на чемпионат мира в Чикаго. В то время Усик поднялся в весе. Он резко набрал, потому что был высоким и много гонял», – сказал Деревянченко.

После того чемпионата Украины Усик поднялся в 81 кг, но не был первым номером в сборной. В 2007-м он выступил на международном турнире «Янтарные перчатки» в Калининграде, который по формату напоминал командный Кубок мира. Там снова свели сборные России и Украины и Усик впервые встретился с Артуром Бетербиевым, которому проиграл – 10-12.

2008 год Усик начинал в роли запасного боксера и спарринг-партнера для первых номеров сборной Украины – Исмаила Силлаха (до 81 кг) и Дениса Пояцика (до 91 кг). «В 75 кг мне приходилось гонять много веса, до 10 кг. В 81 кг у меня практически не было шансов. Когда я впервые выходил против Силлаха на ринг, то думал: «Ну все, мне крышка». Но провел бой нормально. Проиграл, но не при явном преимуществе Исмаила», – говорил Усик.

Он выиграл международный турнир в Болгарии в весе до 81 кг, где в финале победил Дмитрия Чудинова – 33-13. А через месяц в Италии состоялся квалификационный турнир на Олимпиаду. Незадолго до начала отбора травмировался Денис Пояцика – первый номер сборной в весе до 91 кг, поэтому тренерский штаб заявил Усика, который никогда не выступал в этом весе.

«Тогда все вышло спонтанно. В Италию я должен был ехать как спарринг-партнер Силлаха. В одном из спаррингов Исмаил поставил мне здоровенный синяк под глазом. После этого ко мне подошел главный тренер Дмитрий Сосновский и сказал, чтобы я готовился выступать на лицензионном турнире в категории 91 кг. Для меня это была огромная неожиданность. Силлах, услышав это, извинился за синяк, но рана сошла до первого боя», – рассказывал Усик.

На том турнире Усик добрался до финала, победив четырех соперников, включая серебряного призера ЧМ-2005 Эльчина Ализаде и крупного британца Дэнни Прайса, который побеждал Деонтея Уайлдера в предолимпийском турнире.

Благодаря выходу в финал Усик квалифицировался на Олимпиаду в Пекин, но из-за травмы не вышел на последний поединок против белоруса Виктора Зуева: «Когда я пришел на взвешивание, мой вес был 81,7 кг. Судья сперва подумал, что я ошибся весами, а потом сказал: «Ты сумасшедший парень!» Но получилось так, что практически все поединки я выиграл с разницей в 10 и больше очков».

На ОИ-2008 Усик проиграл будущему серебряному призеру Клементе Руссо – 4-7, который потом прошел Деонтея Уайлдера, но в финале проиграл россиянину Рахиму Чахкиеву.

«Я не очень серьезно отнесся к этому турниру. Моя подготовка к нему была не лучшей – как-то все было через шутки. В 21 год для меня бокс был больше игрой – не было спортивной жесткости, озлобленности, агрессии. Если посмотреть на то, как я сейчас готовлюсь и как готовился раньше – большая разница», – вспоминал Усик.

После Олимпиады Усик вернулся в полутяжи ради чемпионата Европы в Ливерпуле, где занял первое место. Но в декабре-2008 выступил на Кубке мира в Москве в весе до 91 кг и стал вторым. С тех пор он больше не спускался в полутяжи и получил первый номер сборной в тяжелом весе, выиграв три чемпионата Украины подряд, причем в первых двух в финале побеждал Дениса Пояцику.

«[Самый сложный соперник] Саша Усик, я ему проигрывал в Украине. Но там тоже были нюансы: он тренировался у старшего тренера сборной. Мы с ним конкурировали в одной весовой категории, поэтому нередко встречались. Были хорошие зарубы. По стилю Усик теперь уже совсем другой боксер. Они много работали с Анатолием Ломаченко над его совершенствованием», – рассказывал Пояцика.

За следующий олимпийский цикл Усик проиграл всего раз (Егору Мехонцеву в 1/2 финала на ЧМ-2009), выиграл ЧМ-2011 в Баку, стал капитаном олимпийской сборной Украины на ОИ-2012 и завоевал золотую медаль. Остальное – история.

Путь Усика и Фьюри к главному бою: мысли о суициде и уходе из бокса, потеря ребенка, ОИ

Фото: East News /Daniel LEAL / AFP, JACQUES DEMARTHON / AFP, LIU JIN / AFP, AP Photo/Rick Bowmer, AP Photo/Osman Karimov; twitter.com/Tyson_Fury