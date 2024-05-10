Усик и братья Кличко – так кто из них сильнее?

Разбор Андрея Голышева.

18 мая в Саудовской Аравии Александр Усик проведет бой против Тайсона Фьюри за абсолютное чемпионство в тяжелом весе – первое со времен Леннокса Льюиса.

Усик может зайти и закрепиться на территории по-настоящему великих боксеров. Уже сейчас его сравнивают с большими соотечественниками – братьями Кличко.

Кто из них сильнее и достиг большего?

Усик долго шел к Олимпийской медали, но в профессионалах выиграл титул уже в 10-м бою

И Владимир Кличко, и Александр Усик завоевывали Олимпийское золото. В 1996 году Виталий Кличко провалил допинг-тест и не поехал на Олимпиаду в Атланте – его место занял 20-летний брат Владимир. Кличко прошел всех оппонентов, в полуфинале взяв реванш за чемпионат Европы у Алексея Лезина, и стал первым европейцем, завоевавшим золото в супертяжелом весе.

Усику Олимпийское золото далось не с первой попытки. В 21 год он выступил на Олимпиаде-2008 в Пекине, но во втором туре проиграл итальянцу Клементе Руссо. После этого попал к тренеру Анатолию Ломаченко – отцу Василия Ломаченко – под руководством которого проиграл в любителях только один бой.

Вскоре Усик поехал на Олимпиаду-2012 в Лондоне, где в четвертьфинале прошел Артура Бетербиева, а в финале взял реванш у Клементе Руссо. Ради второй Олимпиады Усик задержался в любителях и перешел в профессионалы в 26 лет – на шесть лет позже Владимира Кличко.

В профессионалах Усик быстро поднялся: уже в 10-м поединке перебоксировал Кшиштофа Гловацкого и забрал пояс WBO. У Виталия Кличко путь к первому поясу занял 25 боев, у Владимира – вообще 36, к тому моменту он уже проигрывал остановкой Россу Пьюрити.

Всего за три года Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, стал абсолютным чемпионом и победил всех значимых соперников в первом тяжелом весе: Майкла Хантера, Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Беллью. А в 31 поднялся в тяжелую категорию, где дважды победил Энтони Джошуа и завоевал три пояса из четырех.

Чтобы стать абсолютом во втором весе, ему нужна победа над Тайсоном Фьюри. Ни один из братьев Кличко так и не стал абсолютным чемпионом, хотя вдвоем они много лет удерживали все четыре пояса в тяжелом весе.

Братьев Кличко ругают за слабую оппозицию, но многолетняя доминация в тяжелом весе – редкость

Долгую доминацию братьев принято списывать на слабый отрезок в истории тяжелого веса. Такое уже бывало во времена Джо Луиса, который провел 25 защит титула подряд, а каждого нового соперника пресса называла «мешком месяца». Совсем не факт, что эти бойцы были мешками – просто их расцвет пришелся на правление по-настоящему великого чемпиона.

Так и с братьями Кличко – сложно судить, как бы сложилась карьера Султана Ибрагимова, Сэмюэля Питера или Дэвида Хэйя, если бы они боксировали в другое время. Вероятно, добились бы большего, но стали очередными жертвами Владимира Кличко.

В карьере братьев больше всего впечатляет стабильность: на двоих они провели 116 боев, проиграли всего семь раз и победили 15 мировых чемпионов. Чем чаще боксируешь, тем больше вероятность плохо подготовиться к поединку или пропустить случайный удар. Рекорд Усика пока идеален: 21-0, но последние пять лет он боксирует только раз в год.

Самый статусный из противников братьев – конечно, Леннокс Льюис. В 2003 году Виталий Кличко проиграл ему остановкой, получив страшное рассечение в третьем раунде. Кличко лидировал по очкам у всех трех судей, но реванша так и не получил.

Сильнейший соперник Владимира Кличко – Тайсон Фьюри, не уступавший ему в технике и габаритах. Постоянное движение, пластичность и длина рук помогли Фьюри перебоксировать 39-летнего чемпиона на дистанции и прервать его почти 10-летнюю серию без поражений.

С Энтони Джошуа боксировали и Владимир Кличко, и Александр Усик. Кличко вышел против него уже в 41 год, но благодаря опыту забирал раунды и даже уронил противника резким кроссом. В финале поединка молодость и мощь Джошуа стали решающими – он победил остановкой в 11-м раунде.

Усик встречался с Джошуа дважды. Первый раз вышел как андердог, но устроил мастер-класс: оборонялся за счет юркого стиля и работы ног, закрывал джебом обзор и атаковал из левши, к чему Джошуа оказался не готов. Во втором бою Джошуа был более агрессивен и плотно попадал по корпусу, но не довел до нокаута и снова проиграл по очкам.

Возможно, более молодой Кличко победил бы Джошуа: он не уступал в атлетизме, превосходил в скорости и технике. Но Усик добился уверенной победы, несмотря на большую разницу в габаритах и мощи, – за счет чистого превосходства в боксе.

Братья Кличко во многом ставили на физические данные, Усик – чистый бокс

Бокс братьев Кличко построен на их физическом превосходстве – большинство противников они разбили на дистанции, пользуясь преимуществом в росте и размахе рук. Такой дистанционный бокс больше исповедовал Владимир – после работы с бывшим тренером Леннокса Льюиса Эммануэлем Стюардом.

В 2003 году Владимир неожиданно проиграл Корри Сандерсу сокрушительным нокаутом, что сильно ударило по карьере. Ее спас именно Стюард: пересобрал талантливого, но уязвимого боксера, сделал более осторожным и однообразным, зато надежным, как машина.

Их первый совместный бой закончился катастрофой – в пятом раунде Леймон Брюстер нокаутировал Кличко. Но последовавшая волевая победа над Сэмюэлем Питером, когда Кличко трижды поднимался с настила, закрепила альянс тренера и бойца. С тех пор при Стюарде – ни одного поражения.

Сам Стюард говорил про Кличко: «Я работал с пятью чемпионами мира в супертяжелом весе, включая Эвандера Холифилда. И скажу, что работа корпусом Владимира, его координация движений лучше, чем у остальных учеников. Правда, иногда он должен действовать агрессивнее.

Бывает, Владимир долго думает. Если бы он не оставлял соперникам ни малейшего шанса, то стал бы величайшим супертяжем. Но у него самый мощный врожденный талант по сравнению со всеми чемпионами-супертяжами, с которыми я работал».

Виталий Кличко – боец другого склада. Он никогда не избегал драки в ринге, имел напористый и агрессивный, хотя и внешне кривоватый стиль. Рубился с тяжеловесами благодаря отличной держалке: несмотря на два поражения, за всю карьеру Виталий ни разу не был в нокдауне.

Добиться большего помешали частые травмы, из-за которых праймовый Кличко уходил из бокса на четыре года. Помешал и брат: когда в 2008 году Виталий вернулся, Владимир уже был объединенным чемпионом. Бой между братьями оказался невозможен, поэтому, проведя девять защит пояса WBC, Виталий завершил карьеру.

Сравнивая бокс братьев Кличко и Усика, Питер Фьюри (дядя Тайсона) сказал: «Кличко дрались так, как положено большим мужикам. В свое время они были хорошими боксерами, но Усик более разносторонний. Он и бьет, и уклоняется, обладает всем набором навыков. То есть Александр не просто освоил что-то одно: он переключается, меняет скорость и стиль боя, умеет на ринге абсолютно все».

Болельщики много спорят о зрелищности стиля Александра Усика, но, по сути, это и есть образцовый бокс: техничный и динамичный, без клинчей и грязи. Танцующие ноги, финтящий джеб, огромный тоннаж ударов вплоть до финального гонга.

Усик не природный тяжеловес: почти в каждом бою он компенсирует недостатки в мощи и габаритах техникой и боксерским IQ. Вряд ли он мог бы доминировать год за годом до 40 лет, как это делали братья Кличко – слишком энергозатратный стиль. Но каждое появление Усика в ринге – небольшой сеанс магии. Наслаждайтесь.

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Фото: Gettyimages.ru /Scott Heavey, Ruediger Fessel/Bongarts, Lars Baron, Jed Jacobsohn, Andreas Rentz/Bongarts, Julian Finney