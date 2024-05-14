«Что у тебя с головой, глупая сучка?» Отец Фьюри боднул члена команды Усика и разбил лоб

Разозлился из-за неуважения к сыну.

В Саудовской Аравии состоялся медиа-день перед боем за титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком . Но самое интересное случилось позже, когда отец Фьюри устроил стычку с одним из членов команды Усика.

Фьюри-старший ударил головой члена команды Усика и разбил лоб – тот готов с ним подраться

Инцидент произошел в лобби отеля, где команда Усика выкрикивала имя своего бойца. Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри, попытался их перекричать («Нас невозможно победить!»), а потом сблизился с командой Усика: сначала бодался с одним членом, а потом, когда вмешалась охрана, головой ударил Станислава Степчука, разбив себе лоб в кровь.

В этот момент Тайсон Фьюри давал интервью и не участвовал в конфликте, а когда увидел окровавленную голову отца, то сказал: «Что у тебя с головой, глупая сучка? Где ты так порезался?» Джон Фьюри отреагировал на конфликт: «Мелкий идиот влез в мое пространство и получил то, что получил. На этом все».

У Степчука на лбу осталась небольшая сечка. Он пошутил, что готов к бою с Фьюри-старшим, и хотел его ударить в ответ, хоть и осознавал разницу в возрасте (тому 59 лет): «Чем больше шкаф, тем громче падает. Ему не нужно со мной драться, иначе случится сердечный приступ и все закончится в машине скорой помощи».

«Для меня важно уважение к моему сыну, а он его не проявил». Отец Фьюри извинился, но уже провоцировал конфликты

Менеджер Усика Александр Красюк потребовал от Фьюри-старшего извинений: «Это бокс. Мы наблюдаем за историческим событием. Весь мир смотрит на нас, а новые поколения, дети, берут с нас пример. Что они увидят? О чем подумают?» Позже Джон Фьюри все-таки извинился:

«Мы такие, какие есть. Эмоции и напряжение зашкаливают. Этот парень проявил неуважение. Если вы подойдете близко к окружению бойца, то можете что-то поймать. Для меня важно уважение к моему сыну, а он его не проявил. Кровь? Меня это не беспокоит. Это то, ради чего мы живем. Для меня это обычное явление».

Александр Усик отметил, что произошедшее – проблема Фьюри-старшего. Фьюри-младший же сказал, что приехал в Саудовскую Аравию за другим: «Они делают то, что делают. Я видел и куда более серьезные рассечения на голове».

Поведение Джона Фьюри – прогнозируемое. Он устраивал потасовки на боях другого сына, Томми Фьюри, переворачивал столы на пресс-конференции, вызывал на бой Майка Тайсона, а в 2011 году получил 11-летний срок, когда во время драки выдавил знакомому глазное яблоко (но вышел через четыре года).

Почему Усик против Фьюри – главный бой тяжей в XXI веке

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