Зачем Усику мягкая игрушка из «Винни Пуха»? Это талисман дочери – перед реваншем с Джошуа боксер не выпускает осла из рук

Александр даже спит вместе с Иа.

Почти полгода назад Александр Усик покинул Украину, чтобы готовиться к реваншу с Энтони Джошуа. Тогда боксер расстался с семьей – в том числе 12-летней дочерью Елизаветой.

Зная, что отец отправляется в Саудовскую Аравию, Елизавета подарила ему оберег. Это была мягкая игрушка ослика Иа – персонажа вселенной Винни-Пуха. Девочка назвала его Лиолия, и теперь Усик везде носит с собой мягкую игрушку.

Лиза уже однажды помогала папе – в ходе подготовки к бою с Джошуа она постригла Усика, сделав ему полубокс. Сейчас же один из сильнейших боксеров современности, побеждающий великанов в ринге, даже на пресс-конференцию приходит с милой детской игрушкой.

И боксер признается, что никогда не выпускает ее из рук – даже во сне:

«Моя дочь подарила мне игрушку, чтобы она стала моим талисманом. Мы купили ее, когда были все вместе в парижском Диснейленде.

После того, как мы вместе уехали из Украины, в Европе наши дороги разошлись. Тогда моя дочь и дала мне эту игрушку, сказав: «Она должна быть рядом с тобой». Теперь она спит со мной, всегда рядом. И дочь сказала даже взять ее на пресс-конференцию».

Усик везде ходит с Лиолией, но в ринг брать ее не хочет. «Я не уверен, что она будет в моем углу. Она – леди, поэтому может испугаться. Но она точно будет в моей раздевалке», – заявил Александр.

Усик признался, что ему тяжело далось расставание с семьей. Но сейчас Александру легче, ведь в прошлую среду жена приехала в Саудовскую Аравию. И помогала Усику психологически настроиться на бой.

Остальные члены семьи, включая сыновей Кирилла и Михаила, находятся в Европе. Боксер признается, что очень хочет обнять их, как только победит Джошуа. А удастся это ему или нет – мы узнаем уже 20 августа.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel