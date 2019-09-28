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В этот раз будем говорить о марафонах: в чем их польза (и как себе не навредить), как подобрать правильный экип и во что одеться на летнюю и зимнюю пробежку. Нам помог кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, дипломированный специалист в области физкультуры и спорта Александр Кофанов.

Начните с малого. Иначе марафон останется непокоренным

Важно понять, что сразу 42 км вы не пробежите. И даже полумарафонские 21 км. Нужно начинать с небольших забегов, постепенно увеличивая дистанцию.

Главное – не стараться с первых же тренировок бежать очень далеко и долго. Пользы это не принесет, а вот вред, скорее всего, будет. Можно сильно перегрузить организм и получить серьезные травмы: стрессовые переломы, воспаление ахиллова сухожилия, растяжение мышц и связок. Карьера марафонца закончится, не успев толком и начаться.

Нужно подготовить организм к длительному бегу, а быстро этого сделать никак не получится. Придется терпеть и добиваться прогресса небольшими шагами.

Александр Кофанов: Марафон – одна из самых сложных дистанций в беговых дисциплинах легкой атлетики. И отнестись к подготовке нужно очень серьезно. Прежде всего нужно определиться, для чего вы хотите его пробежать. Не советую сразу ставить целью показать высокий для себя результат. Скорее всего его не будет. Первый марафон нужно просто добежать, не переходя на шаг и не останавливаясь на отдых.

Если вы начинаете готовиться с нуля, не имея какой-либо беговой подготовки, то времени на нее лучше уделить побольше. Не торопитесь поскорее пробежать именно 42 км, это может отбить всю охоту к дальнейшим занятиям или привести к травме. Желательно предварительно принять участие в соревнованиях на дистанциях от 5 до 21 километра, чтобы обрести опыт участия в забегах и почувствовать уверенность в своих силах.

Если же вы только начинаете приучать себя к бегу, то я рекомендую начинать с быстрой ходьбы и постепенно переходить на бег трусцой. Два основных момента, на которые нужно обратить особое внимание: идти быстро, а бежать медленно. И ни в коем случае не наоборот.

Подберите экипировку. Тренировки должны быть комфортными

Одежда не должна стеснять движения, а кроссовки – сильно натирать ноги.

В зависимости от времени года экипировка будет разной: летом подойдет одежда, которая хорошо отводит влагу и охлаждает (футболка, шорты, кроссовки), зимой что-то более теплое, но с хорошей терморегуляцией (термобелье, флисовый костюм, ветровка, шапка, утепленные кроссовки). Натуральные ткани лучше не использовать – у них практически нет дышащих свойств.

Если вы занимаетесь в темное время суток (например, после работы), то лучше выбрать экипировку со светоотражающими вставками.

Александр Кофанов: Выбор одежды и особенно кроссовок в основном зависит от предпочтений конкретного человека. Сейчас практически все производители спортивной экипировки выпускают линейку одежды и обуви для бега. Главное, чтобы одежда была удобна и не давила.

Многие начинающие спортсмены стремятся сразу купить обтягивающую или компрессионную одежду, но я бы не рекомендовал этого делать. Обтягивающая одежда имеет невысокую степень защиты от ветра и холода, поэтому предпочтительно выбирать вещи с определенной воздушной прослойкой. Так вы сохраните тепло и здоровье.

При выборе кроссовок обратите внимание на мягкость подошвы. Желательно в первые месяцы занятий использовать обувь с толстой и мягкой подошвой. В дальнейшем необходимо приобрести дополнительные пары кроссовок для более быстрых тренировок и соревнований. Натирание мозолей на стопе не говорит о том, что кроссовки вам не подходят. Со временем кожа на стопе станет грубее, и мозоли не будут вас беспокоить.

Найдите покрытие для бега. Жесткость дороги очень важна

Несмотря на то что марафонские дистанции, как правило, прокладываются по обычным автомобильным дорогам, начинающим спортсменам по асфальту лучше не бегать. Это жесткое покрытие, которое само по себе не опасно для бегунов, но коварно для первых тренировок.

Неправильная техника бега (а поначалу она у вас обязательно будет неправильной) по асфальту может привести к болевым ощущениям и навредить опорно-двигательному аппарату.

Лучший вариант – грунтовое покрытие. Оно не жесткое, но и не слишком мягкое. Падать здесь тоже не больно, в отличие от асфальта. Идеальный выбор для любого бегуна.

Александр Кофанов: Лучше всего бегать в парке или лесу по грунтовой дорожке. Это необходимо для естественной амортизации и смягчения самой поверхности. Также хорошо подходит для бега травяной газон или песчаная поверхность.

Если в парке рядом с асфальтированной дорожкой есть грунтовая тропинка (скорее всего, ее протоптали бегуны) – прокладывайте свой путь по ней.

Это не значит, что нужно отказываться от бега по твердому покрытию. Делайте это не так часто, и по возможности переходите на мягкий грунт. Бег по асфальту станет для вас привычным делом при подготовке к марафону, когда накопится достаточный опыт регулярных занятий.

Не забывайте про питье и еду. Вам нужна энергия

Во время длительного забега организм теряет много жидкости, так что ее обязательно нужно восполнять. На тренировках это не так актуально, но попить после нагрузки точно стоит. Энергетические напитки не нужны – в видах спорта на выносливость они только вредят, так как усиливают расход энергии. Изотоники (спортивные напитки, которые приводят в норму водно-солевой баланс в организме) пить можно, а вот газировку тоже лучше не трогать – газ вызывает метеоризм и вздутие кишечника.

Прямо перед бегом есть ничего не нужно, пользы от этого не будет. А вот за час до нагрузки обязательно перекусите, но не переедайте.

Александр Кофанов: В прохладную или холодную погоду практически не возникает необходимости потреблять воду во время бега. Тем более это касается начинающих бегунов, у которых тренировки не занимают много времени. В организме практически каждого человека достаточный запас влаги. Если вы планируете бежать менее 1 часа, в потреблении жидкости нет необходимости.

Исключением является бег в жаркую погоду. В этом случае пить воду необходимо небольшими порциями (1-2 глотка) через каждые 5-10 мин. Не бегите с бутылкой воды в руке! Это приводит к зажатости мышц рук и перекосу в плечевом поясе. И, как следствие, снижению скорости бега и болезненности в мышцах.

За какое время нужно есть перед бегом? Многое зависит от того, что вы едите. Чем более разнообразная еда, тем больше времени нужно на ее переваривание. Выходить на пробежку нужно с практически пустым желудком. За 60-90 минут до начала тренировки можно подкрепиться углеводами, например, выпить чай с сушками, простым печеньем или сухариками. Это придаст вам заряд бодрости и энергии на всю тренировку. Не стоит есть перед бегом сгущенное молоко, мед, фрукты, варенье – они могут вызвать изжогу или тяжесть в желудке.

Тренируйтесь правильно. Ошибки могут стоить здоровья и карьеры бегуна

Беговая тренировка только кажется простой, но на самом деле это совсем не так. В подготовке бегуна очень много нюансов, и все они важны. Любые систематические ошибки при подготовке могут привести к проблемам: травмам, заболеваниям или потере мотивации.

Перед тренировкой обязательна разминка, после – несколько минут бега в легком темпе в качестве заминки. Узнайте у тренера про СБУ – специальные беговые упражнения, которые помогут отточить технику.

Бежать нужно медленно, в своем ритме, не гнаться за другими бегунами (даже если они все вас обгоняют). Всегда следите за своим самочувствием – если вас что-то беспокоит, то тренировку лучше прервать.

Александр Кофанов: Не старайтесь копировать технику бега профессиональных бегунов. Работа над техникой – длительный процесс, и он неотделим от физической нагрузки. Техника не появляется сама собой. Нужно укрепить мышцы, подготовить связки, снизить вес, набрать определенную форму и при этом пробежать сотни километров.

Не доверяйтесь умным гаджетам полностью. К сожалению, они часто показывают не совсем верную информацию. Учитесь слушать свой организм!

Не бегайте в наушниках. За вами может побежать собака или приблизиться автомобиль, контролируйте обстановку вокруг.

Поверьте в себя. Иначе 42 км будут казаться непреодолимыми

Нужно осознать, что в беге возможно все. Марафонцем стать реально, даже если вы в жизни ничего длиннее стометровки не бегали (да и то только в школьные годы). Но все это с оглядкой на здоровье. К карьере марафонца нужно подходить с осторожностью, если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой или опорно-двигательным аппаратом. Консультация врача обязательна.

В России ежегодно проводится множество марафонов и полумарафонов, открытых для всех желающих. Бежать могут все, нужно только оплатить регистрацию (от 500 до 4000 рублей). В мире их еще больше, самые известные – Бостонский, Парижский и Токийский. Нередко бывает, что призовые места на них достаются любителям. Например – 32-летнему японцу Юки Каваути, который выиграл Бостонский марафон в 2018 году, хотя работает администратором в вечерней школе и тренируется только в свободное от офиса время.

Если вы не стремитесь к высоким результатам, то бегать можно для поддержания здоровья.

Александр Кофанов: К положительным воздействиям бега на выносливость можно отнести: развитие сердечно-сосудистой системы, развитие дыхательной системы, повышенное сжигание калорий за тренировку, укрепление костно-связочного аппарата, снижение содержания жировых отложений в организме, улучшение и ускорение процессов обмена веществ в организме, укрепление сердечной мышцы, борьба с последствиями стресса, улучшение общего тонуса организма, укрепление иммунитета.

Конечно, все перечисленное станет актуальным при правильно организованном тренировочном процессе. И если вы хотите начать бегать, то лучше всего делать это на свежем воздухе, а не на дорожке в зале. Естественная среда пополнит копилку здоровья дополнительной пользой.

Найдите тренера. В этом положитесь на нас :)

Марафонский бег – сложный вид спорта для самостоятельных тренировок. Можно найти программу подготовки в интернете, но не факт, что она вам подойдет. Правильную технику самому поставить практически нереально, а без нее забеги на длинные дистанции могут превратиться в пытку.

При самоподготовке легко получить травму или навсегда потерять мотивацию для занятий. Можно серьезно навредить здоровью, если неправильно распределять нагрузки и подходить к тренировкам с ошибками. Всего этого можно избежать, если заниматься с профессиональным тренером.

Александр Кофанов: Для того чтобы за минимальное время приучить себя к бегу и обрести уверенность в себе, необходима помощь специалиста. Это поможет избежать различных травм и перегрузок, с которыми часто сталкиваются начинающие спортсмены.

Что такое бег, как включается организм в работу, как приучить организм справляться с возрастающей нагрузкой, как увеличить километраж, как выстроить план подготовки к длительной дистанции, как уменьшить риск возникновения травмы, какую диету соблюдать, как питаться на дистанции? Вот только небольшая часть вопросов, на которые вы получите ответ, если станете работать с тренером.

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Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon, Chris McGrath; REUTERS/Brendan Mcdermid