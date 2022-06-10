Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы

Я тут задумался о месте Джимми Батлера в истории, после матча с 47 очками и решающего промаха в седьмой игре с «Селтикс». Если брать в расчет сухие факты — на его счету 6 попаданий на Матч звезд за карьеру, четыре попадания в сборную All-NBA (четыре третьих сборных) и пять попаданий в сборную лучших защитников (пять вторых сборных). Он также становился Самым прогрессирующим игроком НБА в сезоне-2014/15 (это важно для понимания, что в лигу он не пришел в качестве готовой звезды) и лидером НБА по перехватам в сезон-2020/21.

Жиденькое резюме, если честно, не так уж сильно впечатляет. С другой стороны, а с кем сравниваем? Можно ли Батлера сравнивать, скажем, с Крисом Уэббером? Пик у Си-Уэбба был в разы выше (есть первая сборная All-NBA), хотя в сумме всего пять Матчей звезд и пять All-NBA. То есть... Джимми Батлер тоже может рассчитывать на попадание в Зал славы?

Для меня это звучит как лютый бред, но сайт Basketball-Reference оценивает шанс попадания Батлера в Зал в 71%. Это больше, чем у Дрэймонда Грина (59%, очень странно) и кучи уже входящий в Зал славы игроков, вроде Митча Ричмонда или Яо Мина.

В Зал славы баскетбола берут всех подряд, это не новость. Но даже в этой ситуации у Батлера есть кое-что, чего нет у значительного числа других крутых игроков — выдающиеся перфомансы в плей-офф. Ричмонд, к примеру, провел в плей-офф 23 матча за карьеру, а чемпионом он стал в 36 лет в составе «Лейкерс», набирая 1,5 очка (честное слово, примеры выбрал случайно). Яо провел в плей-офф 28 матчей. На счету Уэббера 80 игр плей-офф, но всего три розыгрыша с 12+ матчами. У Батлера 97 матчей, пять розыгрышей с 12+ играми и два прямо-таки знаковых постсезона:

2019/20 в возрасте 30 лет: 21 матч, 38,4 минуты, 22,2 очка + 6,5 подбора + 6,0 передач + 2,0 перехвата. Поражение в финальной серии от «Лейкерс» в «пузыре».

2021/22 в возрасте 32 лет: 17 матчей, 37,0 минуты, 27,4 очка + 7,4 подбора + 4,6 передачи + 2,1 перехвата. Поражение от «Селтикс» в финале конференции.

Суперзвездные цифры, как ни крути. И это притом, что эпитет «суперзвезда» в отношении Батлера я каждый раз произношу со скрипом.

Такое чувство, что Джимми умудрился стать импостером, самозванцем в мире суперзвезд. Знаете, как аферист, которого играл Лео ДиКаприо в «Поймай меня, если сможешь». Я видел достаточно тех, кто незаслуженно считался звездой, хотя мог по таланту ею стать. Джимбо же как будто заслуживает быть в компании элитных игроков, хотя между ним и по-настоящему одаренными игроками – гигантская пропасть. Например, для меня дико думать, что Батлер играл в одной команде с Дерриком Роузом и оставит более весомое игровое наследие.

Что там Роуз — в качестве игрока «Майами» Джимми Батлер пять раз набирал в плей-офф 40+ очков, хотя ни разу не добивался подобного в матчах регулярного сезона. Трэйси Макгрейди, выдающаяся забивная машина своего поколения, набирал в регулярке 40+ очков 45 раз. А в плей-офф... всего четырежды. Эти цифры не укладываются у меня в голове (как и то, что Майкл Джордан провел 23 матча с 45+ очками в плей-офф, то есть в среднем раз в 8 игр).

Я не знаю, как Батлер этого добился. Легко убедить себя, что это история про каторжный труд, который дал результаты после совсем не радужного старта карьеры (2,6 очка за игру в дебютном сезоне) в статусе игрока, выбранного в подвале первого раунда драфта (№ 30).

Получается, дело только в работе над собой? Думаю, Батлер — это на сто процентов продукт несгибаемой веры в себя. По ходу серии «Хит» против «Селтикс» я неоднократно думал, что Джимми — одна из немногих звезд НБА без двойного дна. От него постоянно исходил странный вайб, что этот чувак отвечает за свои слова. Звучит, казалось бы, странно — американские спортсмены вообще любят хвалиться, что они самые жесткие ублюдки. Но в эти понты «таф мазафакеров» не верится, потому что они сами не верят в эту свою легенду. А Джимми верит.

У Майкла Джордана была кажущейся высокомерной фраза: «Я не проиграл, просто время кончилось». Мне кажется, что Джимми Батлер именно так относится к делу. Он убежден, что рано или поздно может завалить кого угодно. В финальной серии против «Лейкерс» в «пузыре» он верил, что завалит Леброна. Сколько, блин, игроков в истории верили в себя достаточно, чтобы думать, что они на одном уровне с Леброном? Даже если такие и были, то они точно понимали, что находятся с ним на одном уровне или превосходят его по сумме коллективных качеств. Но я еще не видел никто, кто говорил бы себе, что он готов драться с Леброном, не будучи при этом на одном уровне с Леброном индивидуально или командно.

О характере Джимми можно спорить, оценивая его периоды выступлений за «Миннесоту» или «Филадельфию». Можно открыто говорить, что Джимми – мудак, который не может найти общий язык с одноклубниками. С другой стороны, задним умом можно утверждать, что Джимми действительно приходил в «Вулвз» и «Сиксерс» побеждать, но не получал нужный энергетический фидбек от партнеров, тренеров и руководства. Возможно, в этих клубах предпочитали, чтобы все было спокойно, чтобы никто ни с кем не ссорился. В «Майами» же каким-то чудом абсорбировали эту ершистость Батлера, защищая его ценность для команды даже после конфликтов с главным тренером Эриком Споэльстрой. И теперь Батлер доказывает, что в НБА можно побеждать не только за счет таланта, но можно выгрызать свое и через адское преодоление, в том числе путем ссор и размолвок.

Когда Батлер бросил тот ключевой трехочковый в седьмой игре серии с «Селтикс», я сразу представил себе дверь, которая работает как проход на платформу 9 ¾ в «Гарри Поттере». Туда пускают только выдающихся игроков, но только при достижении определенного статуса ты понимаешь, что эта дверь там вообще есть. Джимми постучался в эту дверь в финале-2020. Теперь он заполучил членство в этом клубе. Все истинные члены клуба знают, что Батлера там быть не должно. И только сам Батлер считает, что он достоин этого права.

Я хотел бы верить в себя, как верит в себя Джимми Батлер.

Фото: East News/AP Photo/Matt Slocum, Kathryn Riley/Getty AFP, AP Photo/Lynne Sladky; Gettyimages.ru/Jonathan Daniel